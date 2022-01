Ezek lesznek Budapest legmodernebb részei - Hamarosan elárasztják a fővárost a mini városközpontok

Budapestet hamarosan elárasztják a mini városközpontok, az elmúlt időszakban ugyanis több olyan egyáltalán nem kisléptékű beruházást jelentettek be, vagy már indítottak el, amely egy nagyobb terület teljes beépítésére, lakóházak, irodák, szálloda, boltok, közpark létrehozására vonatkozik, kiépítve az ehhez szükséges infrastruktúrát (közlekedési lehetőségek, óvoda, orvosi rendelő, stb.) egyaránt. Lássuk, hol lesznek Budapest legújabb központjai!

Az elmúlt 10-15 évben már láttunk néhány városnegyed-fejlesztést Budapesten, ami nem csak a tervasztalon született meg, hanem darukkal, gépekkel és akár több ezer szakipari munkással a valóságban is elérte, hogy megváltozzon a környék arculata. Mivel több éves, vagy inkább évtizedes volumenű projektekről van szó, ezért a legtöbbnél, ami a 2010-es években vagy azután indult el, inkább azt mondhatjuk, hogy jelenleg is formálódik és folyamatban van, vagy épphogy elindult a tervezése egy új "mini" városközpont születésének.

Befejező stádiumban a Corvin negyed

A Futureal megvalósításában már évtizedes múltra visszatekintő VIII. kerületi Corvin rehabilitáció utolsó elemei is a helyükre kerülnek, hamarosan elkészül a Grand Corvin második üteme, vagyis a sétány utolsó lakóépülete. A 2013 óta tartó, a helyi önkormányzattal közösen megvalósított városrész-rehabilitáció keretében eddig 22 hektár terület újult meg, ahol összesen közel egymilliárd euró értékben 2700 új lakás, 100 000 négyzetméter irodaterület és 50 000 négyzetméter kiskereskedelmi ingatlan épült meg.

Corvin Sétány új lakások, forrás: Portfolio

Pár év múlva már 10 épület állhat a BudaParton

Jó néhány éve zajlik például a BudaPart építése a XI. kerületben, ahol idén adták át az ötödik lakóépületet, két éve készült el az első BudaPart Gate (amit már el is adtak), majd tavaly nyáron a második BudaPart City elnevvezésű irodaház. De már a végéhez közelít az "F" lakóépület is, valamint a városrész üzleti negyed jelleget erősíti a tavaly márciusban bemutatott BudaPart Downtown vegyes funkciós épület, melyben a 8000 négyzetméteres irodaház mellett a Radisson lánc legújabb budapesti szállodája is helyet kap a fejlesztés során. 2022 végére a terület és Budapest legmagasabb épülete, a Mol székház is átadásra kerülhet, ezzel is színesítve a Kopaszi-gát új arculatát. A legújabb projekt, aminek az elindítását a napokban jelentettek be, pedig az "L" lakóépület.

A teljes beruházás 10 év alatt összesen 15 lakó- és 13 irodaház, valamint egy hotel felépítését foglalja magába. Ez megközelítőleg 3000 lakást és 250 000 négyzetméternyi új irodaterületet jelent, a lakásokból mintegy 1000 darabot értékesített már a fejlesztő.

Ferencváros is fejlődik, hamarosan új épületek nőnek ki a földből

A viszonylag friss projektek között van a IX. kerület 4,8 hektáros Közvágóhíd városrész átalakulása. Az új arculat, az új mini városközpont a City Pearl nevet viseli, ahol mintegy 10 lakóépületet, 4 irodaházat, egy hotelt és egy bevásárlóutcát is kialakít a török fejlesztő.

City Pearl látványterv, forrás: City Pearl oldala

Láng negyed a XIII. kerületben

A legfrissebb városnegyed-fejlesztések egyikéről novemberben számoltunk be, a Váci út mentén kijelölt rozsdaövezeti akcióterület kap új funkciókat, azóta pedig a projekt részletei, illetve a látványtervek is nyilvánosságra kerültek. A Vizafogó utca, Cserhalom utca, Turbina utca és Váci út által határolt, egykori Láng Gépgyár 8 hektáros területén nemcsak lakó-, és kereskedelmi funkció kap helyet, hanem egy közel kéthektáros közpark is épül, valamint nem közvetlenül a fejlesztéshez kapcsolódó infrastrukturális beruházások is megvalósulnak.

Az épületek pedig: várhatóan bruttó 136 ezer négyzetméteren lakóépületek, bruttó 133 ezer négyzetméteren irodaházak, valamint további bruttó 16 ezer négyzetméteren egy közel 250 szobás, négy csillagos, vagy négy csillag szuperior minősítésű szálloda létesül. A fennmaradó részeken még földfelszín alatti parkolók is lehetnek. A beruházás előzetes vizsgálati dokumentációja szerint a meglévő épületeket a Váci út és a Turbina utca sarkán álló, műemléki védettséget élvező, Alpári Ignác tervezte csarnok kivételével elbontják. A tervekből az is kiderül, hogy a Váci út és a Vizafogó utca találkozásánál négy különálló toronyból álló, 65 méter magas irodaház épül.

Miután a magyar kormány tavaly novemberben rozsdaövezeti akcióterületté nyilvánította az iparterületet, december végén már el is indították a környezetvédelmi eljárást, amely az engedélyezés első lépése. Így az összesen bruttó 285 000 négyzetméteres fejlesztés várhatóan 2022 második felében indul, a beruházási érték mintegy 1 milliárd euró.

Zugló új életre kel ebben az évtizedben

A legfrissebb városnegyed-fejlesztés a XIV. kerülethez kötődik, Zugló új központját egy 7 hektáros területen alakítja ki a Bayer Property, a Zaha Hadid világhírű építésziroda tervei alapján. A teljes területen 35 ezer négyzetméter parkosított felületet terveznek, ezen felül minden lakóháznak az első emeletén tetőkert lesz, illetve ahol lehet, zöldtetőt helyeznek el.

Az üzleti negyed a projekten belül 84 ezer, a lakófunkció területe pedig 55 ezer négyzetméter lesz, ami maximum 950 új lakás építését jelenti. Az első ütem során megvalósuló épület -1. szintjén egy maximum 5 ezer négyzetméteres élelmiszerüzlet kialakítását tervezik, míg a bevásárlóutcában 40 és 500 négyzetméter közötti üzletek kapnak helyet összesen 12 ezer négyzetméteren. A projekt jövő év első felében veszi kezdetét, várhatóan 8 éven át tart majd.

Címlapkép: Getty Images