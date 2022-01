Mindenki erre vár, de vajon tényleg esésnek indulnak idén a lakásárak?

Az IMF októberi jelentése szerint jelentős kockázatokkal kell számolnunk a fejlett országok lakáspiacain, amelyek ha materializálódnak, akkor a lakásárak akár 14%-kal is visszaeshetnek. Több tényező is van, amelyek tényleg afelé mutatnak, hogy idén akár véget is érhet az őrület a világ lakáspiacain - ilyen a mindenhol emelkedő kamatkörnyezet és a fiskális szigorítás is. Mindezek ellenére azonban mi nem fogadnánk nagy téttel arra, hogy esésnek indulnának a lakásárak, sem Magyarországon, sem a nagyvilágban. Hogy miért is lehetséges ez, arra a The Economist segít nekünk választ találni.

Honnan indulunk?

A lakásárak nem csak Magyarországon emelkednek drámai ütemben, de szinte a teljes fejlett világban. Az IMF globális lakásárindexe szerint a lakásárak reálértéken már messze meghaladják a 2008-as válság előtti csúcsokat is. Ezt támasztja alá az Economist alábbi ábrája is, mely 31 ország lakáspiacát összesítve mutatja meg hogyan változtak a lakásárak az egyik évről a másikra - szemmel is jól kivehető, hogy a lakásárak az elmúlt egy-két évben valóságos repülőrajtot vettek és évtizedek óta nem látott emelkedésbe kezdtek.

Lakásárak változása a tavalyi évhez képest 31 ország összesített indexe alapján. Forrás: The Economist

A világ azonban átalakulóban van. 2022-re fordulva világszerte olyan makrogazdasági jelenségek ütötték fel a fejüket, amikkel évek óta nem találkoztunk - visszatért a rettegett infláció, a kormányok pedig készülnek meghúzni a fiskális nadrágszíjat, a központi bankok pedig sok helyen már kamatemelésbe kezdtek. Lakossági oldalon erre olyan jelenségek tesznek még rá egy lapáttal mint a turizmus esetleges újbóli fellendülése (a nagyobb utazások elhalasztásával több pénz jutott az embereknek lakáscélú projektekre - ezek most újra kikerülnek a lakáspiacról) és a hitelmoratóriumok lejárta (nem csak itthon, de például az Egyesült Államokban is hasonló intézkedés van érvényben). Mindezek fényében jött ki az IMF legfrissebb pénzügyi-stabilitási jelentése, mely szerint "jelentősnek tűnnek a lefelé mutató kockázatok a lakáspiacon".

Az intézet szerint, ha a kockázatok materializálódnak, akkor a fejlett országokban akár 14%-kal is visszaeshetnek a lakásárak.

De vajon mennyire valószínű, hogy ez bekövetkezik? Nos, a valóság az, hogy a piaci folyamotok inkább a további drágulás irányába mutatnak - mind globális értelemben, mind hazai viszonylatban (mint azt látni fogjuk, a többi ország lakáspiacát is ugyan azok a tényezők mozgatják, mint a magyart).

Sokak szerint a mostani árrobbanás csak egy újabb buborék, az Economist szerint azonban sokkal valószínűbb, hogy alapvető gazdasági folyamatok hajtják az árakat (és nem csak fedezet nélküli spekuláció). A három fő tényező, mely a lakásárak növekedését indukálja az a háztartások erős pénzügyi helyzete; az emberek nagyobb hajlandósága, hogy javítsák lakhatási körülményeiket; és a kínálati oldal látványos lemaradása, akadozása.

Háztartások: Egy sokkal egészségesebb hitelkörnyezet

A háztartások helyzete teljesen más, mint az a 2008-as összeomlás előtt volt. Népszerű álláspont, hogy a mostani áremelkedést is a fokozódó hitelezés adja (és emiatt ha kipukkad a lufi, megint bedőlhet a piac), azonban a mai hitelkörnyezet mind nyugaton, mind idehaza sokkal egészségesebb, mint az az előző válság előtt volt. Az Egyesült Államokban például a jelzáloghitel-törlesztőrészletek a háztartások rendelkezésére álló jövedelmének mindössze 3,7%-át emésztik fel, ami a legalacsonyabb adat amióta van erre statisztika. Az EU-ban sokkal szigorúbb ellenőrzések után vehet fel csak valaki hitelt - tehát azok, akik amúgy nem tudnák kigazdálkodni a törlesztőt, most nem is jutnak hitelhez. Ehhez hozzáadódik, hogy mind az öreg kontinensen, mind az óceán túlpartján sokkal népszerűbbek ma már a fix kamatozású lakáshitelek (Németországban kétszer olyan népszerűek, mint tíz éve, Nagy Britanniában pedig szinte az összes újonnan felvett lakáshitel fix kamatozású), így az emelkedő kamatkörnyezet is kevésbé lehetetleníti el a háztartásokat.

Ami Magyarországot illeti, ilyen téren a legutóbbi Portfolio podcast segíthet nekünk eligazodni. Mint az a beszélgetésben is elhangzott, hatalmas különbség, hogy míg 2008 előtt az emberek kb. 12%-os kamatra vették fel a hiteleket, addig ma sokkal alacsonyabb kamatkörnyezetben teszik ezt – ez ugyan most emelkedésnek indult (átlagos 4%-ról indulva lassan 7%-hoz érve), de látható, hogy még van hely a növekedésnek mielőtt ez a keresletre is nagyobb hatással lenne. Emellé még hozzávehetjük, hogy a jelenlegi lakáshitel állomány 4500 milliárd forint körül van, ezzel pedig még csak most értük el a tíz évvel ezelőtti szintet nominális értelemben.

Ennél fontosabb, hogy GDP arányosan 2009-2010 körül a teljes hitelállomány 15-16% között volt – ugyan ez az állományszint most csak 8%-ra elég

- mondta Ditróy Gergely, a Portfolio Ingatlandivízió-vezetője. Hozzátette, a családok eladósodottsága is sokkal kedvezőbb képet fest a mostani helyzet a korábbihoz képest – régiós szinten is, de nyugathoz képest is alacsony a családok jelzáloghitelben történő eladósodottsága.

Változó preferenciák

Mint ahogy azt már a Portfolio is sokszor megírta, a pandémia alatti lakásár-felfutást nagy mértékben segítette, hogy az emberek az otthonukba kényszerülve sokkal többet fordítottak a lakhatásukra. Hirtelen nagyon felértékelődött a tágas belső tér, a lokáció és a minőség - ezt példázza az agglomeráció és a Balaton erős felfutása is. Ez a folyamat természetesen nem egyedi, a legtöbb a fejlett országban ez ugyan így bekövetkezett: a Bank of Engalnd elemzése szerint a nagyobb helyekért (legyen az kert vagy nagyobb belső tér) folytatott verseny az angol lakásár-emelkedés felét magyarázza. A home office és a hibrid munka maradásával nem látszik, hogy a változó preferenciák egyhamar visszafordulnának.

Miért nem reagál a kínálat?

A fejlett országokban az ezer lakosra vetített lakásépítések száma drasztikusan csökkent az 1970-es évek óta és ugyan a kétezres évek elején volt némi felfutás, a válság beálltával szinte teljesen földbe álltak a lakásépítések (a 2007-2008-as szinthez képest közel fele annyi új lakás épül a fejlett országokban). A lakáspiac kínálati oldala tehát látványosan rugalmatlan lett - ahogy a kereslet egyre csak nő, a piac nem a kínálat növelésével válaszol, hanem hagyja, hogy növekedjenek az árak.

Lakásépítések száma ezer lakosra vetítve 11 fejlett országban. Forrás: The Economist

A lakásépítési tendenciák kísértetiesen hasonló képet festenek Magyarországon is, azzal a különbséggel, hogy az 1970-es években elindult csökkenést a rendszerváltás válsága mélyebb szintre vitte, ahonnan aztán a 2000-es években a devizahitelek segítettek kimászni.

Amennyiben azt hinnénk, hogy az építőipar kapacitáshiánya csak nálunk okoz nagy problémát a lakásépítések terén, az hatalmasat téved. A lakáspiac kínálati oldalát ugyan azok a tényezők zavarják, amelyek jelenleg a világgazdaság többi szektorát is: a Covid miatti leálló termelésre, szállítmányozásra rázuhanó nagy kereslet (hiszen a munkanélküliség sehol sem nőtt számottevően) és az akadozó ellátási láncok.

A pandémia beállta az építőiparban is komoly gondokat okozott. A le- és bezárások a legtöbb helyen a lakásépítéseknek is megálljt parancsoltak, így Olaszországban például 2020 második negyedévében 25%-kal estek vissza a lakásépítés-kezdések, Nagy Britanniában pedig 50%-kal. Ahol a korlátozások kisebbek voltak, ott a hely iránti igény megnövekedése (lásd: előző bekezdés) okozott hirtelen megugró keresletet, amivel a kevés szakember alig tudott lépést tartani (nem csak itthon, de például az amerikai Texasban is ugyan olyan nehéz szakembert találni a felújítási munkálatokra).

A pandémia okozta zavarok az építőanyagok globális ellátási láncait is megbolygatták, ahogy arról már a Portfolio-n is többször írtunk. A faanyagok és az acéltermékek árainak elszállása mindenhol fejtörést okoz a kivitelezőknek, fejlesztőknek.

Az ellátási láncok akadozása viszont talán kezd enyhülni. Az IMF októberi jelentése szerint például a lakásépítés-kezdések halvány növekedésnek indultak, azonban még mindig nagyon sok hiányzik a kereslet kielégítésére. Az Egyesült Államok egyik legnagyobb államilag támogatott jelzáloghitel-intézete tavaly májusban például rámutatott, hogy az amerikai piacról 3,8 millió lakás hiányzik, hogy a kereslet egészségesen ki legyen elégítve - ez 2018-ban még "csak" 2,5 millió volt. Angliában becslések szerint évente 345 000 lakásnak kellene épülnie, az építőipar ettől viszont még sosem volt távolabb.

Összességében tehát elmondható, hogy bármennyire is akarnák sokan, a lakásárak aligha fognak idén csökkenő pályára állni a fejlett világban - köztük Magyarországgal. Fontos tanulság továbbá, hogy a hazai lakáspiac dinamikái láthatóan nem vákumban léteznek és valójában szinte ugyan azok a folyamatok irányítják, mint a többi ország lakáspiacát.

Címlapkép: Getty Images