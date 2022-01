Budapest csodálatos átalakulása - "Varangyból pillangó" készül Csepelen

Számos ingatlan-, és közlekedési fejlesztés zajlik jelenleg is Budapesten, az élhetőség szempontjából kiemelten fontos nagyobb zöldterületi fejlesztések azonban igazán ritka projektnek számítanak. Ezért is mondhatjuk, hogy a Csepel-sziget 36 hektáros északi csúcsának átalakításával, az utóbbi 50 év legnagyobb parkfejlesztése jöhet létre. Jelenleg egy olyan, még a csepeliek számára is kieső területről van szó, ami hamarosan egy rekreációs-, és sportlehetőségeket nyújtó, vízközeli közparkká alakul, ahol az új kerékpárutak és a meghosszabbított HÉV garantálja majd a gyors megközelíthetőséget. Február 3-án csütörtökön, az ingyenes online Csepel Park konferencián teljes egészében bemutatjuk a projektet.