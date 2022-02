Folytatódik a teljes pesti alsó rakpart átalakítása: most egy újabb szakaszt reguláznak meg

Folytatódhat a pesti alsó rakpart teljes megújítása, a Fővám tér előtt futó Salkaházi Sára rakpart és a Közraktár utca áttervezéséről írták ki a tanulmányterv és az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítéséről szóló felhívást. A Havas utca és Bálna között egy zöldfelületekkel tagolt, jóval rendezettebb és barátságosabb összefüggő rakparti sétány jöhetne ezáltal létre, amihez a Közraktár utca forgalomcsillapítása is hozzátartozik.

Fürjes Balázs, Budapestért és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár a közösségi oldalán így fogalmazott a pesti rakpart felújításáról:

"A célunk, hogy a budapestiek újra birtokba vegyék a Duna-partot, és a pesti alsó rakpart a Duna Arénától egészen a Rákóczi hídig biztonságosan és kényelmesen végigsétálható legyen. A Duna Arénától a Margit hídig 2017-ben gyalogossétányt alakítottunk ki. A Kossuth térig tartó szakaszt a Fővárossal közösen nemrég fejeztük be. Javában tart a Fővám térig történő rész áttervezése. Most pedig nekilátunk az utolsó ütemnek, megújítjuk a Salkaházi Sára rakpartot és a Közraktár utcát is."

A felhívás leírása alapján az ajánlattevő feladata, a Havas utca - Bálna Budapest közötti alsó rakparti szakasz, azaz a Salkaházi Sára rakpart és a Közraktár utca komplex szemléletű felülvizsgálata, a közterületek újrafelosztása a gyalogos-kerékpáros és zöldfelületek növelése, reprezentatív rakparti szakasz kialakítása, valamint a forgalomcsillapítás megvalósításához szükséges infrastrukturális átalakítások teljes körű megtervezése a HÉV projekthez és a RAK-PARK projekthez, illeszkedő módon.

Milyen lehet az új rakpart?

A tervek szerint a Havas utca és a Bálna közötti új rakparti sétányon új gyalogosfelületeket alakítanának ki , így lehetne a Havas utca és a Közraktár utca között az egész Duna-parti szakaszon végigsétálni.

, így lehetne a Havas utca és a Közraktár utca között az egész Duna-parti szakaszon végigsétálni. A Salkaházi Sára rakparton a forgalom is csökkenne és új gyalogoskapcsolatok is kiépülhetnének, hogy a környéken élők egyszerűbben lejuthassanak a Duna-partra.

Bővítenék a zöldfelületet, és új utcabútorokat helyeznének el.

Biciklisávot is kialakítanának és csökkentenék a Közraktár utca forgalmát. A korábbi 2x2 sáv helyett 2x1 sávra szűkülhet majd az autóút.

Kép forrása: Fürjes Balázs közösségi oldala

Címlapkép: MTVA/Bizományosi: Nagy Zoltán