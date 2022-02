Óriási pénzek várnak elköltésre az ingatlanpiacon - Mi most a legjobb befektetés?

Fontos strukturális átalakulások zajlanak mind a hazai, mind a globális irodapiacon. A home-office elterjedése mellett a gazdasági környezet is változik és a fenntarthatóság kérdése is egyre inkább megkerülhetetlen eleme lesz a fejlesztéseknek és a tranzakcióknak. Éppen ezért a jelenlegi irányokról, a befektetési piac kilátásairól, az infláció, a hozamok és a forint árfolyama közti összefüggésekről Salamon Adorján nal, az ESTON International vezérigazgatójával beszélgettünk, aki az irodapiac mellett a bérlakáspiacról is megosztotta várakozásait.

Sok minden történt a tavalyi évben, fontos átalakulások zajlanak a gazdaságban és az ingatlanpiacon egyaránt. Hogyan zárt 2021 az ingatlanbefektetések piacán?

A tavaly zárt tranzakciók volumene több mint 20%-kal haladta meg a 2020-as évi teljesítményt, ez kb. 1,3 milliárd eurót jelent. Innen egy újabb 20%-os növekedéssel a már a pandémia előtti szinteket közelítenénk meg. Hozamok tekintetében továbbra is észlelhető a befektetők közötti erős verseny és ezzel párhuzamosan megjelent egy inflációs nyomás is. Ez a kettő pedig trendjelleggel ellentmond egymásnak. Az egyik fontos kérdés a jövőre nézve, hogy az infláció időleges lesz-e.

Mennyire kell elszállni az inflációnak, hogy nyomás legyen a hozamokon is?

Rövid távon azt látjuk, hogy a hatalmas likviditás sokkal erősebb, mint az infláció. A befektetők forrásainak jelentős része még elköltésre vár,

a kamatok miatt pedig helyzeti előnybe kerültek a saját tőkéből vásárlók. Európa szinten nézve egy németországi „prime yield”-hez képest Magyarországon a prime fővárosi ingatlanok esetében még mindig van egy látható hozamprémium, régiós szinten pedig országkockázat mérlegelése mellett is jó árazása van a hazai ingatlanoknak. A román, bolgár, szerb és attól délebbre valamint keletebbre lévő piacokat sokan még túl kockázatosnak tartják. Ez a kockázati kérdés és a hozamprémium lehet Magyarország előnye.

Van ugye egy gazdasági, pénzügyi oldala a befektetéseknek, amiket az országkockázatok, az infláció, a kamatok stb. alapján lehet kalkulálni, de megjelent egy komoly belső nyomás, ami a strukturális átalakulással kapcsolatos. A home office, az e-kereskedelem, és társaik erősen befolyásolhatják a hozamokat is.

Én hiszek az iroda jövőjében. Észlelhető volt egy enyhe visszaesés az átlagos tranzakcióméreteknél, viszont a teljes bérbeadási aktivitás visszaépülőben van, tavaly 10%-kal nőtt 2020-hoz képest. A 2021-es befektetési volumennek is 85%-át tette ki az irodaházak értékesítése (1,1 milliárd euró). Bár a strukturális átalakulás bizonyos szinten jelen van, ez nem feltétlenül egyenlő a kereslet és a bérleti díjak csökkenésével. Látjuk, hogy

a multi és más nagyobb cégeknél már általánosan bevett szokás a hibrid munkavégzés, de ez nem a bérelt területek visszaesését, hanem funkcionális átalakulását jelenti.

Míg a desk-sharing például az önálló munkaterületekből elvesz, a közös terekből többet kíván, hiszen a bent töltött napokra koncentrálódnak az olyan megbeszélések, brainstormingok, amik személyes találkozókat igényelnek. Ezeknek a lefolytatásához a pandémiából megmaradt távolságtartás miatt is tágasabb terek kialakítása szükséges. A felgyorsult digitalizáció által az online meetingek száma is megnőtt, ezekhez több tárgyalóhelyiség vagy telefonálószoba kialakítása szükséges, hogy zavartalanul és - mások zavarása nélkül - részt tudjunk venni rajtuk. Munkáltatói oldalról felismerték a cégek, hogy a teljes mértékben otthonról történő munkavégzés a közösséghez való kötődés, a cégkultúra megkülönböztető és elkötelező erejének hiánya sok esetben negatív hatással van a fluktuációra, ezért nekik is érdekük az irodaterület fenntartása és használata. Ez azt is maga után vonja, hogy egyre vonzóbb irodai környezetet szeretnének/kell biztosítani, nagyobb figyelmet fordítva a munkaközösséget és az egyéni well-beinget támogató funkciókra – gondolok itt például zöld tetőkre, belső udvarokra, tető futópályákra. Ezek pedig mind olyanok, amelyek a bérleti díjakra lehetnek a tulajdonosok szempontjából előnyös hatással. A Savills európai piackutatói fórum adatai alapján nemzetközi szinten is hasonlóak a tendenciák, a bérlői aktivitás még pandémia előtti szint alatt mozog, de a piac visszaépülése elkezdődött.

Egy szűk szegmens, de sok szempontból komoly fejtörést okoz az irodaházakban (de máshol is) található szolgáltatás, főleg a vendéglátás helyzete, mint bérlő. Visszatért a pandémia előtti világ a kávézóknál, kantinoknál? Tudják fizeni a bérleti díjakat?

A bevásárlóközpontokban abszolút újraindult a vendéglátás. Ahol tulajdonosi oldalról bármilyen könnyítés, segítségnyújtás érkezett, ott általánosságban az irodákban is sikeresen fennmaradt vagy visszatért a szolgáltató. Ennek hiányában azonban sok esetben tönkrementek a vendéglátóegységek. Az új szerződéseknél a felek már előre megállapodnak, hogy egy ilyen helyzetben mi a teendő. Minden tulajdonosnak el kell gondolkodnia azon, hogy milyen kompromisszumot lehet kötni.

Szerinted milyen hatások azok, amik a következő egy-két évben látványos nyomást gyakorolhatnak az ingatlanpiacra, gondolok itt az ESG-re, a home office-ra, vagy a digitalizációra?

Ha az ipari logisztikai piacot nézzük, ami a megtűrtből hirtelen a legkeresettebb kategória lett, Budapest és környékén több mint 600 000 m2-nyi fejlesztés várható csak 2022-re, ami a jelenlegi állomány több mint 20%-át jelenti. A bérleti díjak növekedése rövidtávon várhatóan stagnálni fog emiatt, hosszútávon pedig elképzelhetőnek tartunk egy enyhe árkorrekciót is.

Az irodapiacon terv szerint idén több mint 360 000 négyzetméter kerül átadásra, ami erős nyomást gyakorolhat a piacra,

feltéve, hogy mindegyik projekt valóban elkészül még ebben az évben. Ugyanakkor ezeknek a házaknak a fele előbérleti szerződésben már ki van adva, és köztük van egy Mol-székház is a maga több mint 50 ezer négyzetméterével és több másik tulajdonosi használatra épülő iroda. Ha az ilyen projekteket kivesszük, akkor már nem annyira gigantikusak ezek a volumenek, kb. 250 000 négyzetméter spekulatív irodaterületről van szó. Emellett a fejlesztések a város alpiacaira állományarányosan is viszonylag jól elosztódnak. Ami problémaként jelenhet meg, hogy

a nem belvárosi (CBD) irodaházak esetében 20 euró feletti négyzetméterárat még nem igazán fizetik ki a bérlők.

A belvárosban 20-25 euróért lehet bérbe adni, de azon kívül nem nagyon látunk ilyen bérleti díjakat és ez független az építési költségtől. Szerintem ez a 20 euró lesz egy pszichés határ.

A lakásárak emelkedésével - és egyéb szempontok miatt is - egyre többször kerül elő az intézményesített bérlakáspiac kérdése. Foglalkoztok befektetési ingatlanpiacon működő tanácsadóként a témával? Eljöhet ennek az ideje lassan?

Foglalkozunk, folyamatosan vizsgáljuk a lehetőségeit és a kockázatait. Egyik oldalról nézve, ha az irodapiachoz hasonlítjuk, megjelenik a hozamkülönbség problémája. Egy irodaház vásárlásakor egy jó minőségű ingatlanhoz jutunk és 5-10 éves bérleti időszak mellett 5-6%-os hozamot lehet realizálni, emellett pedig maximum 10-15 bérlőt kell kezelni. Ehhez képest, ugyanebből az összegből 200-500 lakás vásárlása esetében kb. 4%-os hozammal lehet számolni és sokkal menedzsmentintenzívebb is a történet. 200-500 lakás 200-500 bérlő kezelését jelenti. Az erős kereslet miatt a fejlesztők sem szorulnak rá, hogy rugalmasabb kondíciókkal, egyben értékesítsék az épületeket, a kiszámíthatatlan építési költségek miatt pedig az előértékesítés is kockázatosabbá vált. Ugyanakkor figyelembe kell venni az ingatlanok felértékelődésében rejlő lehetőséget, ami a lakásoknál sokkal jelentősebb. A 2008-as válság előtti időszakban például egy lakás négyzetméter ára kb. 400 000 forint volt, most az új lakások minimum a másfélszeresén, 1 millió forintos négyzetméteráron kezdődnek. Ugyanebben az időszakban az irodaházak esetében viszont kb. 50-60%-os áremelkedés volt. Exit esetén fontos szempont az is, hogy az irodaházaknál többek között hozam és bérleti díj alapján árazol, a lakások esetében kevesebb ilyen ármanipuláló hatással kell számolni. Bérlők szempontjából pedig az intézményesített lakásoknál előnyként jelenik meg a transzparencia és a megbízhatóság. Fontos kérdés. Folyamatosan figyeljük, de egyelőre számos kockázati tényező szól ellene.

Miért működik nyugaton mégis?

Ami a nagy kérdés itt, az a felértékelődés.

A bérlakás 4%-os becsült hozam mellett egy nagyon tőkeintenzív befektetés, és arra kell számítani, hogy jelentős részben az ingatlan felértékelődése fogja javítani ezt a hozamszintet.

Cash-on-cash megtérülés szempontjából viszont minden tényezőt figyelembevéve egyelőre nem éri meg. Szerintünk a bérleti piac elbírna egy professzionális bérbeadót, aki felár ellenében kvázi szállodai jellegű üzemeltetést nyújtana, de a piac ezt még nem igazolta vissza.

Akkor még nem készülsz arra, hogy jövőre egy csapatot kell felállítani ennek a menedzselésére.

Van olyan kollégám, aki ezt már évek óta nagyon szeretné, de ha lenne egy ilyen csapatom, az nem tudna cash-flow-pozitív eredményt termelni. Biztosan eljön az a pont a következő években, amikor a kollégámnak lesz igaza, de azt gondolom, hogy ez szép lassan fog megtörténni. Nemrég volt egy ügyfelünk, aki 15-20 millió eurót akart itthon lakásba befektetni. Ha úgy vesszük, ez nagyon sok pénz, de ha kiszámoljuk akkor ebből viszonylag kevés lakást lehet vásárolni. Egymilliós négyzetméterárral ez nagyjából 7000 négyzetméter, ami 100 darab 70 négyzetméteres lakás.

Nézzünk a jövőbe. Milyen várakozások vannak a hazai befektetési piacra 2022-ben?

1,4-1,5 milliárd euró körül becsüljük a 2022-es teljesítményt, és a folyamatokban lévő tranzakciókkal jó esély van rá, hogy ekkora volumennel zárjunk majd.

A mi pipeline-unk soha nem volt még ekkora volumenű, de szerintem bármelyik versenytársunk boldog lenne ezzel a dimenzióval bármelyik évére.

Korábban szóbahoztam, de így zárásként még kíváncsi lennék, hogy kifejezetten az ESG mennyire fog még durvábban hatást gyakorolni a piacra jövőre?

Nem nagyon tudok elképzelni jövő év végén olyan intézményi tranzakciót, aminek az ESG nem képezi a részét valamilyen szinten. Egyfelől a bankok finanszírozási oldalon várják el, másfelől a befektetési alapok besorolása miatt is számít, hogy milyen kötvény, milyen forrást tud bevonni.

Ez a folyamat már itt van, de egyelőre kevéssé van szabályozva, hogy pontosan minek kell megfelelni, kinek van rá licence.

Vannak uniós iránymutatások, hogy melyik cikkelynek hogyan lehet megfelelni, és hogy ez mennyire nehéz kritérium, de a kérdés az, hogy ezt szabályozói oldalról mennyire veszik majd komolyan. Összességében azt gondolom, hogy ez a belépési küszöböt fogja emelni a fejlesztőknél vagy a befektetőknél.

A cikk megjelenését az ESTON International támogatta.

Címlapkép forrása: ESTON International