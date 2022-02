Vitézy Dávid fontos részleteket árult el Budapest legújabb parkjáról

Mintegy 300 ezer négyzetméternyi park, 50 ezer négyzetméternyi új sport-, és játszóterület, 90 ezer négyzetméternyi ökopark és galériaerdő, több mint 1000 fa és új rekreációs területek is lesznek az új Csepeli közparkban. Most is zajlik a Csepel Park konferencia, ahol az új beruházás részleteiről, többek között Vitézy Dávid, a Budapest Fejlesztési Központ vezérigazgatója is előadást tartott.

Mielőtt előadásában Vitézy Dávid rátért a parkfejlesztés részleteire, a kapcsolódó beruházásokat is sorra vette. Bár számos közlekedési fejlesztés van még addig, a végső cél, hogy az 5-ös metró létrejöttével a Csepeli közpark bejáratánál majd újonnan épülő megállótól körülbelül 7-8 perc utazással elérhető legyen a Kávin tér. Néhány, a parkfejlesztéshez, a kerékpáros-, és gyalogos átjárhatósághoz kapcsolódó fejlesztés:

a Pesti alsórakpart teljes megújítása, az átjárhatóság biztosítása

Déli Körvasút

Ferencvárosi szabadidő-, és sportpark

a H6 és H7-es HÉV-ek meghosszabbítása, új megállók építése

A vonal meghosszabbítása mellett (Erdősor utcáig), a teljes csepeli HÉV-en sebesség-emelés és akadálymentesítés is lesz, amellett, hogy a Csepeli közpark bejáratához is új megállót építenének. A Kálvin tér eléréséhez az első feladat, ami a következő éveket is érinti, hogy a csepeli, a felszíni szakaszon már elkészülhetnek a HÉV-fejlesztések. A távolabbi cél az 5-ös metró létrehozása, ami a közpark szempontjából azért fontos, mert így lehet bekapcsolni ezt a részt is Budapest vérkeringésébe.

A közlekedési fejlesztések, a pesti rakpartfelújítások, illetve a kapcsolódó beruházások mevalósulásával a Duna Arénától, egészen a Csepeli közparkig egy autóforgalom keresztezése nélküli egybefüggő tengely, gyalogos-, és kerékpárút jöhet létre a Duna mentén.

Az új Duna-híd a budai részeket is be tudja kapcsolni, a Galvani híd engedélyeztetési eljárásai jelenleg is zajlanak, az itt épülő széles kerékpárút és gyalogos közlekedési lehetőség, illetve az új villamosvonal Újbudával is gyors elérhetőséget biztosít. Ezen túl folyamatban van a Ráckevei-Duna ágának a revitalizációja, valamint egy 10 hektáros szabadidőpark az atlétikai stadionnál.

Vitézy Dávid, Csepel Park konferencia, forrás: Mónus Márton/Portfolio

A Csepeli közpark számokban

"Koncepciótervezési szinten vagyunk, ami azt jelenti, hogy még számos módosítás lehet." - mondta el Vitézy Dávid, majd a parkról mutatott be néhány jelentős számadatot:

300 ezer négyzetméternyi park

50 ezer négyzetméternyi új sport és játszóterület

90 ezer négyzetméternyi ökopark és galériaerdő

több mint 1000 fa

új rekreációs területek

Az új Csepeli közpark 36 hektáros, ami háromszor nagyobb mint a Városmajor, a budapesti parkok közül egyedül a 102 hektáros Városliget, vagy a 110 hektáros Népliget előzi meg. Vitézy Dávid elmondta, hogy a későbbiekben a park délre tovább tud terjeszkedni, és akár össze is kapcsolódhat a Csepeli Kis-Duna partjával.

Beszámolt arról is, hogy a korábbi közvéleménykutatásból eredményei alapján a leendő parkot főként a természetközeliség (80%) miatt keresnék fel a látogatók, de az egyéni sportolási cél (60%) is domináns volt a megkérdezettek között.

Zöld parkban gondolkodunk, ami a lehető legkevesebb burkolt felületet tartalmaz.

- mondta el a szakértő, majd a terület egyes részeinek a funkcióit is bemutatta. Tisztás jönne létre az észak-keleti részen, ahol egy nem állandó színpad létesítésével rendezvényeket is lehetne tartani, de például iskolai foglalkoztatási lehetőségeket is szeretnének. Számos sportolási lehetőség (röplabda, futás, kosárlabda, teqball, görpark, mászófal, tollaslabda, street workout, jóga, fitness, slackline), valamint játékterület (ügyességi játékok, függőágyak, óriáshinta, játszóterek, kalandos útvonal, élményhíd) jönne létre, utóbbi mintegy 10 ezer négyzetméteren. A tervek szerint 5 vizesblokkot és 3 kisebb vendéglátóhelyet, illetve egy csónakházat is kialakítanának. Szeretnének továbbá egy úszóstrandot, ehhez feltétel a Duna vizének a tisztasága, ugyanakkor az is cél, hogy a park elsődleges funkciója ne alakuljon át stranddá.

Már ebben az évben is fontos előrelépések történhetnek

A koncepciótervek elkészültek, mostanában indul egy kérdőív, és még februárban elkezdik az engedélyezési tervet, ami augusztusban lezárul. Ezután kezdődhet a kivitelezési tervezés időszaka, ami 2023 márciusáig tart, ezt követően kezdődhet el a kivitelezés, ekkor indulhat el az ingatlanszerzés a finanszírozás függvényében.

Címlapkép forrása: Mónus Márton/Portfolio