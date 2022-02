A Liget projekt titkai: 5 évig épül, de 50 évig üzemel

Az első részben már kitértünk a projektelemek árazásával kapcsolatos nehézségekre. A rendszer maga olyan, ami lehetetlenné teszi, főleg egy ilyen turbulens építőipari időszakban azt - legyen az állami, önkormányzati vagy piaci beruházás -, hogy tűpontos költségvetést lehessen készíteni a tervezés első pillanataiban. Mi is itt pontosan a kulcs?

A félreértés mindig abból fakad, hogy nekünk a legelső becsült árakat abban a pillanatban kell bármelyik intézménnyel kapcsolatban közzétenni, amikor nemhogy kiviteli tervekkel nem rendelkeztünk, de még engedélyes terveink sem voltak. Vázlattervek léteztek egy tervpályázatot követően. Sejthető, hogy évekkel a konkrét kivitelezés előtt mennyire lehet pontosan megbecsülni a tényleges árakat.

Persze, ha csak a kiszámítható infláció lett volna, akkor azok a tervezett számok szinte tökéletesek lettek volna. Nem így lett, az árak elszálltak.

Aztán lett egy nagy váltás ebben a rendszerben - minket ez sajnos még pont nem érintett -, de ez nagyon jót tett, és remélem, hogy hosszú távon meg különösen jót fog tenni az állami beruházásoknak. Az a döntés született ugyanis, hogy a kormány létrehozta a beruházás-előkészítési alapot. Most, ha egy javaslatot a kormány támogat, akkor biztosít annyi forrást, amennyiből elő lehet készíteni a kiviteli terveket. Ezt követően le kell folytatni egy feltételes közbeszerzési eljárást, ami alapján fillérre meg lehet határozni, hogy azt a bizonyos kiviteli tervet mennyiből tudja megépíteni a nyertes cég. Ezt a költségvetést kell a kormány elé terjeszteni, amiről végső döntést hoz. Vagy – a több is veszett Mohácsnál elv alapján - inkább elbukja az előkészítés árát, de nem kívánja ennyiért megvalósítani ezt az épületet, esetleg azt kéri, hogy tervezzék át az épületet, vagy pedig támogatja az adott beruházást. Ez már nagyon közelít a piaci megoldásokhoz, hiszen általában egy beruházó is akkor dönt a konkrét kivitelezésről, amikor tudja, hogy mi mennyi pontosan. És manapság még ebben is lehet nem kevés kockázat.

A Liget Projektben készült épületek esetén viszont menet közben jöttek a költségvetést feszítő kihívások. Ez azért történhetett, mert bizonyos munkafolyamatokra nem is lehetett a legelején leszerződni, csak tervként szerepelt, majd amikor élesedett a projekt azon szakasza már csak az elszabadult árakon lehetett megállapodásosokat kötni?

Így van. Az árváltozás az álmok szintjén létező épületek tervezők által becsült értéke és a tényleges kivitelezési ár között volt. A tervező mindennel együtt azt gondolta, hogy ez 30 milliárd alatt lesz (Néprajzi Múzeum), végül 50 milliárd lett, mire ténylegesen szerződéseket lehetett kötni anélkül, hogy az épület mérete vagy funkciója, dizájnja érdemben változott volna.

Ez az időszak, ami 2014 és 2016-17 között volt, amikor ténylegesen megkötöttük a szerződéseket. Amikor a tervező felskiccelte a terveket és hozzárendelte a bekerülési költséget az akkor a valóság volt. Amikor pedig le lehetett szerződni, már az új árszint lett a valóság.

Az árazás mellett az egyik legfontosabb hosszú távú kérdés, akár adófizetői oldalról is, az üzemeltetés költsége és hatékonysága. Ezek az épületek vélhetően a legmodernebb technológiákkal épültek, a jelenleg használt kevésbé környezettudatos és költséghatékonyan üzemelő épületekből való átköltözés csökkenti a működési költségeket?

A fajlagos költségben jelentős a megtakarítás, de tekintve, hogy szignifikánsan nagyobb helyre költözik pl. a Néprajzi Múzeum, és összehasonlíthatatlanul jobb körülmények között végzik a munkájukat a muzeológusok, és méltó körülmények között tárolják a tárgyakat, stb., összességében nem biztos, hogy kevesebb kiadást jelent. Sokan abba a tévedésbe esnek, hogy egy kulturális intézménynél a közönségforgalmi tereket és a nagyközönség számára bemutatásra kerülő kulturális attrakciókat azonosítják a múzeummal. De a múzeum ennél sokkal több. A Néprajzi Múzeum a magyar néprajz letéteményese, folyamatosan gyűjt, raktároz, egyébként a gyűjteményének a 2-3 százaléka látható. Nagyon nem mindegy, hogy azok a kollégák, akik eddig barokkos túlzással 19. századi körülmények között végezték a munkájukat, most 21. századi körülmények közé kerülnek. Számtalan olyan eszközzel, ami korábban nem állt rendelkezésre. Sokszor egy cég is lakásirodából indul, és aztán eljut olyan szintre, hogy ez nemcsak méretben nem alkalmas arra, hogy egy középvállalattá váljon, hanem a teljes workflow-ja szempontjából hatékonytalan. Legyen az mondjuk egy központi iktatás, vagy szervezeti működés. Ez az az evolúciós lépés, amit ezek az intézmények azzal, hogy új épületbe költöznek, meg tudnak tenni. A Magyar Zene Házánál, ami egy újonnan létrejövő intézmény, ezt nem lehet összehasonlítani nyilván, hiszen nincs elődje.

A műszaki üzemeltetésre továbbra is saját csapat építése van folyamatban, vagy van esetleg lehetőség külső vállalkozók bevonására is?

Szintén egy összetett kérdés és a válasz az, hogy vegyes. A munka nagy részét kiszervezzük, egy részét belülről oldjuk meg. A cél az volt, hogy semmiképp ne kössünk az egész Ligetre, se pedig az egyes intézményekre generál FM szerződéseket. Ne az történjen, hogy egy cég felel az egész Liget működtetéséért és üzemeltetéséért. Leszámítva a Városliget Zrt.-t, akinek ez 99 évig alapvetően a feladata. Jogi és műszaki értelemben is, mind a parknak, mind az itt található intézményeknek a Városliget Zrt. a vagyonkezelője. Ez egy merőben új helyzet az intézmények, pl. a Néprajzi Múzeum számára, mert ezek a közintézmények jellemzően megszokták, hogy saját épületüket saját karbantartóik kezelik. Ha valahol eldurran egy vízcső, azt ők oldják meg, vagy egy külső szerelőt hívnak. Az új épületben teljesen piaci konstrukciót alakítottunk ki, egy kvázi build-to-suit konstrukciót. Mi az intézmény igényeinek megfelelő épületet hoztunk létre, de ennek az üzemeltetése, és a működtetéssel kapcsolatos feladatok a Városliget Zrt.-nél vannak. Az egész mögött organizációs és költséghatékonysági kérdés áll. Mivel egy integrált felügyeleti rendszert építettünk be minden általunk létrehozott intézménybe, ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egyetlen külső helyszínről vezérelhető a Városligetben létrehozott kulturális intézmények mindegyike.

Ez másfelől veszélyt nem hordozhat magában?

Nem gondolom, hogy nagyobb kockázati tényező, mintha a Néprajzi Múzeum házon belül oldaná meg ezt a kérdést. Azáltal, hogy ugyanazok a típusú rendszerek épültek be, nem kell annyi szaktudást megvásárolni a piacról vagy duplikált módon létrehozni a cégen belül, hanem a karbantartó csapat, amelyik karbantartja az OMRRK-t, a Zene Házában vagy a Néprajzi Múzeumban is megjelenik.

Ezek szerint az alapvetően független gazdálkodással rendelkező intézményeknek, versenyeztetés nélkül a Városliget Zrt.-t kell üzemeltetőként foglalkoztatni?

A helyzet pont fordított. Mindenképpen a központi költségvetésből kerül finanszírozásra egy ilyen intézmény, épület, entitás. Teljesen mindegy, hogy ez intézményi vagy városligeti ágon kerül be a rendszerbe, ugyanannyiba fog kerülni. Az, hogy az üzemeltetésre és a közműdíjakra fordítandó költségeket a Magyar Zene Háza Nonprofit Kft. kapja közvetlenül, és ő fizeti ki a Városliget Zrt.-nek, vagy a Városliget Zrt. kapja, ő fizeti ki ezeket a költségeket, a nonprofit kft. pedig ingyenes használója az épületnek, tulajdonképpen mindegy. A végén van egy közműdíjakból és üzemeltetési költségből összeálló költség.

De nem elvárás az, hogy ezek az intézmények megpróbáljanak „nullásként” működni, és legalább a fenntartásukat kitermeljék?

A kulturális intézmények minden esetben állami támogatásból működnek. Ez nem lesz másként a Városligetnél sem. Van néhány speciális helyzet, mint a mélygarázs, aminek természetesen profitot kell tudni termelnie, de nem elvárás, hogy a profit maximalizálva legyen. Ugyanis itt közfeladat-ellátásról van szó nagyon sok szempontból. A 800 fős mélygarázst ha szeretnénk, holnap B2B szerződések alapján ki tudnánk adni a környék irodaházainak. De felmerül a kérdés, hogy akkor az ide érkező látogatók hol teszik le az autójukat. Ezért nem adjuk ki az egészet, B2B szerződésből csak annyit kötünk, hogy a Liget üzemszerű működéséhez szükséges autós megközelítést a továbbiakban is lehetővé tegyük. Ez a legevidensebb profittermelő dolog, de egy Szépművészeti Múzeum sem a jegybevételeiből él, hanem minden évben állami dotációt kap. Ez minden kulturális intézménynél így van.

Természetesen ettől függetlenül erősen törekszünk arra, hogy olyan rendszert alakítsunk ki, hogy a lehető legkevesebb közpénzt kelljen működésre, üzemeltetésre fordítani, hiszen ebben az esetben az államnak kevésbé kell a zsebébe nyúlnia. Pont a méretgazdaságosságból eredő előnyöket tudja a kihasználni a Városliget Zrt. Ha mi egy tendert folytatunk le őrzés-védelem tekintetében, onnantól kezdve mi organizáljuk, hogy ebből hány őr van az egyes épületekben, hogy mi a logisztika, akkor az mindenki számára érthető, hogy nemcsak a méretgazdaságosság, hanem önmagában az organizációs vagy szervezési költségek csökkenése is adott.

