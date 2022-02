Mire kell készülnünk az előttünk álló évben a hazai lakáspiacon?

Az előzetes várakozásoknak megfelelő forgalmi élénküléssel és – némi meglepetésre – egyértelmű árnövekedéssel zárhatta a tavalyi évet a lakáspiac, amit a vártnál enyhébb járványhatás, az állami támogatások, a kamatemelések ellenére is még kedvező hitelkörnyezet és az év végével erősödő inflációs félelmek tápláltak. 2022-re a kilátások összességében optimizmusra adnak okot. A forgalom további növekedése valószínűsíthető, amit a támogatási rendszer egyes elemeinek várható kivezetése is alátámaszt, és az új építésű ingatlanok iránti keresletnövekedés miatt tovább emelkedhetnek a lakásárak is – állapították meg az OTP Csoport szakértői évindító sajtórendezvényükön.

A lakáspiac teljesítményét a 2021 januárjában bevezetett számos új otthonteremtési támogatási elem is pozitívan befolyásolta, majd az év végéhez közeledve az erősödő inflációs félelmek és a továbbra is kedvezőnek számító hitellehetőségek is a kereslet növekedésének kedveztek. Ezek együttes hatására a tavalyi évet tekintve kétszámjegyű – az első három negyedéves előzetes adatok alapján reál értéken is 11% körüli – árnövekedés volt tapasztalható, de ez nem magyar sajátosság, hiszen Európa-szerte jellemző volt az ilyen irányú ármozgás.

Az új építésű lakások piacán tapasztalható drágulást a kereslet élénkülése, a szűkülő kivitelezési kapacitások és a költségek drasztikus emelkedése, majd az ősztől elérhető Zöld Otthon Program is alapvetően befolyásolta. Az építési engedélyek száma – az első három negyedévi 30 százalékos bővülésből kiindulva – 2021-ben országosan újra elérhette a 30 ezret, aminek hatására az átadott lakások volumenében idéntől várható majd újra felfutás. Részben az előreláthatólag magas infláció miatt idén valószínűleg újra növekedni fog a befektetési céllal vásárlók száma és aránya, de emellett, az egyre erodálódó bérleti hozam miatt, az értéknövekedés a korábbinál meghatározóbb szempont kell, hogy legyen az ingatlanvásárlásokban.

„Egy éve még csak a kereslet növekedését jósolhattuk meg egyértelműen, azonban a 2020-as megtorpanás csak pillanatnyinak bizonyult és a piac a járvány hatásait is gyorsan maga mögött hagyta. Így a kedvező körülmények miatt tavaly is folytatódott a megelőző évi bázishoz viszonyított töretlen reálár-drágulás és ezzel párhuzamosan a forgalom is növekedett, éves szinten meghaladhatta a 155 ezer adásvételt” – jellemezte a tavalyi év ingatlanpiaci folyamatait Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont vezető elemzője.

„A koronavírus még mindig mindennapjaink része, de az ingatlanpiac szemmel láthatóan gyorsan kiheverte a járványt. 2021-et nyugodtan nevezhetjük az otthonteremtés évének, hiszen a kormányzati támogatások hatása az egész piacon erősen érzékelhető volt. A Zöld Otthon Program és a kapcsolódó, kedvezményes hitellehetőségek nyomán a kereslet robbanásszerűen megnövekedett az új építésű lakások iránt és a lendület azóta is kitart, olyannyira, hogy a kínálat nem is tud mindig lépést tartani vele.” – összegezte Dr. Hartlieb Balázs, az OTP Ingatlanpont ügyvezető igazgatója.

Az ingatlanpiac növekedésével együtt szárnyalt a hitelpiac is, a 2021-ben felvett ingatlanhitelek összege elérte az 1400 milliárd forintot. Az államilag támogatott hitelek mellett a piaci hitelek iránt is nagy volt az érdeklődés.

„A bank saját forgalmi adatai is alátámasztják a tavalyi év növekedését, amelyben a június és július voltak a legerősebb hónapok. Az OTP Bank várakozásai szerint az otthonteremtési támogatások egyes elemeinek kivezetése miatt az érdeklődés növekedésével kell számolni az idei évben is, ezért a lakáshitelezésben nem számíthatunk visszaesésre.” – mondta Kormos Zoltán, az OTP Bank ingatlanhitelezésért felelős vezetője.

Az októbertől elérhető Zöld Otthon Program keretében 63 milliárd forint értekben fogadott be igénylést a bank, így ezzel a dinamikával előreláthatóan a program indulásakor meghirdetett 200 milliárd forintos keretösszeg április-május időszakban merülhet ki. A szakértők bíznak benne, hogy valamilyen formában folytatódni fog a fenntarthatósági célok támogatása.

Az OTP Csoport szakértői egyetértenek abban, hogy az idei év ingatlanpiaci kilátásai jók, 2022 végéig nem azonosítható olyan jelentős kockázat, ami biztosan fordulóra késztetné a jelenleg pozitív irányú piaci mutatókat. A forgalom további növekedése az otthonteremtési támogatások közelgő véghatárideje miatt is egyértelműnek látszik. Az új lakások áremelkedése valószínűleg a használt piacon is éreztetni fogja hatását. A további áremelkedés lehetőségét és mértékét ugyanakkor alapvetően befolyásolja a magyar és nemzetközi gazdaság teljesítménye, a reálbér és kamatkörnyezet változásai és az aktuálisan elérhető támogatások.

