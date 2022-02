Déli Körvasút: perelt egy magánszemély, új eljárás indul

A közleményben felidézik, egy civilszervezet, illetve egy magánszemély pert indított a Pest Megyei Kormányhivatal ellen abból a célból, hogy semmisítsék meg a Déli Körvasút fejlesztésének környezetvédelmi engedélyét. A bíróság ítéletében a felpereseknek adott igazat, a környezetvédelmi engedélyezési eljárást a hatóságnak újból le kell folytatnia.

Hangsúlyozták, a NIF Zrt. és a Budapest Fejlesztési Központ mint a beruházói konzorcium tagjai a bíróság döntésének eleget téve minden tekintetben közreműködnek az újrainduló eljárásban, és biztosak abban, hogy a megismételt eljárásban sikerül bizonyítani, hogy a fejlesztés haszna környezet- és klímavédelmi szempontból összességében lényegesen nagyobb, mint amennyi a negatív hatása.

Az eredeti környezeti hatásvizsgálati eljárás a magyar jogszabályi környezetnek megfelelően még a tervezés korábbi fázisában történt, most azonban már a kiviteli tervek készülnek, a közbeszerzési eljárás nyomán hatályos a kivitelezői szerződés is, így lényegesen pontosabb adatok szolgáltathatók mind a kivitelezés konkrét módjáról, mind a majdani, bővített kapacitású vasúti szakaszról, a korábbinál is egyértelműbben tisztázhatók a környezetterhelési szempontból lényeges kérdések - emelték ki a közleményben.

A Déli Körvasút fejlesztésének alapvető célja, hogy lényegesen sűrűbben járhassanak az elővárosi és a távolsági személyszállító vonatok ezen a szakaszon Buda és Pest, a budai és a pesti agglomeráció, illetve az ott épülő három új vasútállomás között, az elővárosi ingázók és a Budapesten belül utazók egy része a közúti közlekedés, az egyéni autózás helyett a vasutat választhassa. A fejlesztés klíma- és környezetbarát, hisz a villamosított elővárosi vonatokkal utazók kevesebb mint egyötöd szén-dioxid-kibocsátással jutnak el céljukhoz a személygépkocsi használatához képest - olvasható a közleményben.