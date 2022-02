Emberközpontú épületek? - Új oldalt indítottak a WELL-minősítések megismerésére

Új online platformot hozott létre a Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete (HuGBC) WELL munkacsoportja. A wellstandard.hu weboldal azoknak a szakembereknek és érdeklődőknek szól, akik számára fontos az egészséges és fenntartható épületek magyarországi ügye.

A munkacsoport szakértői által szerkesztett honlap foglalkozik egyebek mellett a WELL Building Standard bemutatásával, az épületminősítések során szerzett gyakorlati tapasztalatok megosztásával, a WELL-témájú programok, webináriumok és képzések közzétételével, szakmai ajánlásokkal, illetve külön fókuszterület a hazai és a nemzetközi WELL-minősített épületek bemutatása.

A WELL Standard az egyik legújabb, az Egyesült Államokban kifejlesztett nemzetközi minősítő rendszer, amely hazánkban is egyre népszerűbb. A minősítés az egészséges és emberközpontú belső terek kialakítását segíti: figyelembe veszi a fizikai környezetet és az azt használó közösség lehetőségeit is. Tíz témakörben fogalmaz meg kötelező és ajánlott teendőket. Ideális esetben a WELL minősítést kiegészíti egy zöldépület-minősítés is.

Az új weboldalon gyűjtik a hazai minősített épületeket, részletes leírással és képgalériával a minősítést szerzett magyar épületekről. A szakértők a hosszú távú cselekvési stratégiák mellett a gyors kríziskezelésben alkalmazható intézkedésekre, például a koronavírus-járvány okozta új irodai higiéniai elvárásokra is tesznek javaslatot. A WELL Standardot bemutató magyar weboldal egyik legfontosabb fejezete, amelyben a WELL alapjait, az ajánlásokat és a tíz témakört mutatja be.