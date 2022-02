Fontos agglomerációs vasúti fejlesztések érkeznek - Közel egy tucat látványtervet is közöltek

Elkészültek a megújuló Rákospalota-Újpest – Veresegyház – Vác vasútvonal elővárosi állomásépületeinek első mintatervei - közölte Vitézy Dávid, a Budapest Fejlesztési Központ vezérigazgatója Facebook oldalán . Az agglomerációs vasúti stratégia fejlesztésének célja, hogy növelje a járatsűrűséget, ehhez pedig az állomások korszerűsítése is elengedhetetlen lépés.

A Budapest - Veresegyház - Vác vasútvonal átfogó megújításának tervezéséről a Kormány 2021-ben döntött, a tervezést a Budapest Fejlesztési Központ végzi. A fejlesztés célja, hogy óránként 4 vonat induljon Őrbottyántól Budapest felé, Veresegyháztól pedig (váltakozó megállási renddel, részben gyorsított vonatokkal) összesen óránként 6 vonat tartson a főváros felé csúcsidőben. Ehhez az kell, hogy szakaszosan kiépüljön a második vágány és minden állomás megújuljon, bővüljön a parkolási és kerékpártárolási kapacitás - írja Vitézy.

A tervek 2023-ban készülnek el, ezt követően kezdődhet építkezés.

Az alábbiakban a veresegyházi és az őrbottyáni állomások látványtervei láthatóak. Veresegyházon több mint 110 éve kifejezetten nagy felvételi épület készült, hiszen akkor még elágazó állomás volt itt Gödöllő felé. Ennek felújítását a MÁV a nagyprojekttől függetlenül, már azt megelőzően is tervezi, a két beruházást a BFK össze fogja hangolni. A nagy állomásépület lehetővé teszi, hogy az épületen kívül viszont ne igazán legyen szükség más építményekre. Az állomás mindkét oldalán a P+R kapacitás bővítését tervezik, és kellő méretű B+R kerékpártároló is készül. Őrbottyán állomás helyzete is kedvező, központi, az állomás térsége alkalmas a városközponti logikájú fejlesztésre.

A két fontos állomás esetében három-három építészirodától (Studio Kraft, Paragram, Sporaarchitects) kértek koncepcionális javaslatokat, melyek alapján a vonal építészeti arculata meghatározható. A terveket mindkét városban egyeztették az önkormányzattal polgármesteri és főépítészi szinten, valamint a helyi országgyűlési képviselőkkel.

A fejlesztéssel kapcsolatban Vitézy még múlt pénteken jelentette be, hogy felújítják a Rákospalota-Újpest vasúti megállót is, amiről hasonlóképp több látványtervet is közölt. Az újpesti állomás felújításának keretei közt:

A mai szűk peronok helyét tágas, akadálymentes, fedett, korszerű középperonok veszik át,

A peronok megközelítése teljesen akadálymentes lesz,

A történeti állomásépület megmarad és megújul,

A peronok déli irányba tolódnak el, északi kijáratuk lesz a mai állomásépület környékén, déli végük közelebb kerülnek az Árpád úti felüljáróhoz, ahol úgy gyalogos és kerékpáros aluljáró kötné össze Újpestet Rákospalotával,

Mindenképp épülnek új B+R kerékpártárolók és szeretnénk P+R parkolót is, bár ebben még nincs egyetértés az önkormányzatokkal,

Az M3-as metró északi meghosszabbításának BKK által készített terveivel illesztjük az elképzeléseket, ha egyszer megépül a metró, színvonalas átszállópont jön majd itt létre vasút és metró között.

A Budapesti Agglomerációs Vasúti Stratégiában rögzített célunk az, hogy Rákospalota-Újpestről óránként 8-10 vonat induljon a Nyugatiba a 70-es és 71-es vonalak fejlesztése nyomán, ezáltal Budapest közlekedésében és az állomás körüli városrészek belvárosi kapcsolatrendszerében is fontos szerepet játszhat a vasút - írta a BFK vezérigazgatója korábbi bejegyzésében.

Címlapkép: Vitézy Dávid Facebook oldala