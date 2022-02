Ha valaki határidőre szeretne építeni, a nyersanyagokat nem akkor kell megrendelni, amikor eldördül a startpisztoly

Általános vélekedés, hogy a járvány legnagyobb ingatlanpiaci nyertese a logisztikai szektor volt. Jelentősen nőtt a tervezett fejlesztési volumen a szektorban, új szereplők jelentek meg, de a hagyományosan logisztikában érdekelt fejlesztők is magasabb sebességbe kapcsoltak. Hogy mit jelentett ez a magyar piacon és milyen folyamatokra kell odafigyelniük a fejlesztőknek, arról Szabó Zsolttal, a Prologis fejlesztési és kivitelezési menedzserével beszélgettünk.

Nagy változásokon van túl a piac, milyen hatása volt eddig a covidnak a logisztikai szektorra nézve? Vissza fog állni a járvány előtti állapot?

Sok minden átalakult, bár a logisztikai szektorban a covid nem okozott olyan negatív változást, mint például az idegenforgalomban. Korábban volt egy kiszámíthatóan tervezhető raktározási igény az ingatlanszektorban, de a covid megváltoztatta a vásárlói szokásokat, ezzel együtt kihatott az ellátási láncok működésére és így a raktározásra is.

Nem gondolom, hogy minden vissza fog állni a pandémia előtti állapotra, viszont ez nem feltétlenül jelent rosszat.

Mi a fejlődést és a lehetőséget látjuk a most zajló változásban. Például az e-kereskedelem folyamatosan erősödött az elmúlt két évben, viszont egy átlagos e-kereskedelmi raktár legalább háromszor akkora területet foglal el, mint egy kiskereskedelmi raktár, ez a trend például folyamatos plusz igényt jelent, amire válaszolnunk kell.

A növekvő területigényekre sok esetben már most új projektek elindításával válaszoltak a fejlesztők. Mit okozhat ez a piacon?

Már a covid előtt években érezhető volt egy erőteljes keresletbővülés Magyarországon, amiben a járvány egy pluszhatásként jelent meg. Mi azt a tendenciát érezzük, hogy most a korábbiakhoz képest már a fejlesztési időszakban bérlőre találnak az ingatlanok. Ezzel együtt az ügyfelek egyre nagyobb flexibilitást várnak el, amire gyorsan kell tudni reagálni, miközben már az is kihívás a piacnak, hogy a Covid-előtti időszakhoz hasonló kivitelezési átfutási időket tartson.

Most annak van előnye, aki jóval előbb tud megfelelő stratégiai megállapodást kötni a beszállítókkal, így biztosítani tudja az építőanyagok időben történő megérkezését.

Ugyanakkor az munkaerő-kapacitásról is gondoskodni kell, ami szintén egy komoly versenyhelyzet a szektorban. Az, aki kiszámíthatóan képes kivitelezni az épületeket, nyertes helyzetbe kerülhet.

Az építőipart érintő alapanyag- és munkaerőhiány hogyan hat a cég aktuális fejlesztéseire?

Mint mindenki, mi is küzdünk nehézségekkel ezen a területen. A mi esetünkben a csapatmunka segít orvosolni az emelkedő építőanyagárakat, ellátási lánc kieséseket és a munkaerőhiányt. A nemzetközi, globális beszállítói partnerhálózatunkra megnyugtatóan tudunk számítani itthon is, legyen az vízszigetelés, homlokzatipanel, dokkoló kapurendszer vagy acél alapanyag ellátás. Így nem csak elérhetők az alapanyagok a beruházásainkhoz, hanem azokat időben meg is kapjuk. Ez nélkülözhetetlen eleme a fejlesztéseinknek. Fontos kiemelni azonban, hogy nemcsak a covid befolyásolja ennek a szektornak az átalakulását, hanem más, hosszú távon is jelenlévő problémák, például az éghajlati és geopolitikai erők átalakulása is közrejátszanak ebben. A kiszámíthatóság egyre nagyobb ellensége a távolság:

az, hogy bizonyos elemeket milyen messziről, milyen feltételek mellett szállítanak be, komoly kockázatokat hordoz a határidők betartására.

Például az Egyesült Államokban jelentős fahiány jelentkezett a megnövekedett építkezési kedv miatt, miközben Kanadában leállt a fakitermelés, ezért kénytelenek Európából is fát vásárolni. Ez azonban nem csak alapanyaghiányt okozhat, de a teljes szállítási rendszert leterheli, és újabb kihívások elé állítja.

Ha valaki 6-8 hónap alatt szeretne egy csarnokot építeni, a nyersanyagokat nem akkor kell megrendelni, amikor eldördül a startpisztoly. Régen ez működött, ma már nem.

Tehát az nyer, aki időben lép?

Mi a megfelelő, korai beszerzéseknek és a stratégiai megállapodásoknak köszönhetően stabilan tudjuk tartani az átfutási időket. Ez nagyon nem mindegy, hiszen míg a covid előtt 10-12 hét volt az átlagos szállítási idő, most akár a 28 hetet is elérheti. Megbízható partnerekkel dolgozunk, a 10-14 hetes beszállítási idő véleményem szerint nekünk most versenyelőny a piachoz képest, de ne feledjük, hogy az alapanyaghiány mellett más tényezők, például a fenntarthatósági kockázatkezelés, vagy a klímakonferenciák egyezményei is hatással vannak a munkánkra. Komoly változás előtt állunk, és a logisztika is le fogja ezt követni.

Mit jelent mindez a magyar és a régiós logisztikai piac jövőjére nézve?

Az építőipari folyamatok miatt egyre drágább az épületek megvalósítása, noha a régió a nyugat-európai országoknál még így is jóval olcsóbb. De az áremelkedés ellenére az ügyfelek továbbra is nagyobb tárolási kapacitással fognak dolgozni, így a raktárterületek iránti igény tovább fog nőni. Erre válaszul indítottuk el mi is a spekulatív beruházásunkat Szigetszentmiklóson, a Prologis Park Budapest Sziget II-t, ahol elkezdtük a 12 méteres belmagasságú csarnokok kivitelezését, a 7 tonnás ipari padló és a kiemelt tűzvédelmi rendszerek kiépítését is.

Másik fontos szempont a károsanyag-kibocsátás csökkentése és az energiatakarékos megoldások térnyerése a logisztikai ingatlanok piacán is: a cégek számára egyre fontosabb, hogy olyan logisztikai parkokban üzemeljenek, ahol nem égetnek fosszilis energiahordozót, és ahol az energiafelhasználásuk legalább egy részét napelemek segítségével tudják biztosítani. Ebben a Prologis élen jár, Franciaországban már megépült az első zéró karbon beruházásunk, ahol 100 ezer négyzetméteren geotermikus energiát és napelemet használnak, és úgy vélem, hosszútávon ez lesz az irány a régióban is.

Magyarországon tervez hasonlóan karbonsemleges beruházást a Prologis?

A 2025-ös belső célkitűzésünk, hogy csak zéró karbonkibocsátású építkezéseink legyenek, de a jelenleg folyamatban lévő fejlesztésünket – a Prologis Park Budapest Sziget II-t – is egyfajta tesztprojektnek tekintjük, ahol számos olyan megoldást alkalmazunk, ami közelebb visz bennünket a karbonsemleges építéshez. Ilyen például az elektromosautó-töltő állomás, a napelemes rendszer, a mozgásérzékelőkkel ellátott LED világítás, amely akár 60 százalékos megtakarítást is jelenthet az ügyfelek energiafelhasználásában és természetesen ennek következtében a költségeiben is.

A Sziget II területén egy 25 és egy 32 ezer négyzetméteres épület helyezhető el, most adunk át egy 12 ezer négyzetméteres egységet, ami már bérlőre is talált, és elkezdtük a következő ütemét a fejlesztésnek. Ezek az épületek a fenntarthatósági elemeket nézve megfelelnek a Prologis globális standardjának: az esővíztisztító berendezés, az informatikai és telekommunikációs szolgáltatásokhoz előre telepített gyengeáramú strukturális hálózat és a 25 százalékos megújuló energiát felhasználó hűtő-fűtő berendezés még újdonságnak számít a piacon, de nálunk már DNS-szinten van jelen a fejlesztéseknél.

Ezek a szolgáltatások és megoldások inkább a szabályozás miatt fontosak, vagy a bérlői igények is megkövetelik?

A szabályok tisztán egy irányba mutatnak, de aki a szabályokhoz alkalmazkodik, az csak követ és nem irányt mutat. Mi látjuk, merre kell fejlődnie a szektornak, és már jóideje ezen az úton is haladunk, példát mutatva a piacnak az ESG fókuszú beruházásokban. Nálunk a BREEAM Very Good minősítés alaprésze a fejlesztéseinknek, de hosszú távon a BREEAM Excellent szint a cél.

Szerencsére az egyre szigorúbb szabályozói környezet mellett az ügyfelek számára is egyre fontosabb a fenntarthatóság, ami összekapcsolódik a mi célkitűzéseinkkel is. Egyre több az olyan, főleg nemzetközi bérlő, akik eleve ilyen szempontok alapján keresik a helyet, és fontos számukra, hogy olyan épületben legyenek, ahol a fenntarthatósági feltételek teljesülnek. Mindez tehát egy háromrétű folyamat: az egyik a helyi szabályozás, a másik az ennél is szigorúbb Prologis standard, ugyanakkor a bérlők igényeit ki kell elégíteni, így ez alapján tesszük bele a műszaki tartalmat az épületbe

Az irodapiacon egyre fontosabb a wellbeing, a munkavállalói jóllétre való odafigyelés. Ez az irány mennyire jelenik meg a logisztikai ingatlanoknál?

Logisztikai parkban más dolgozni, mint egy belvárosi irodában. Nem jobb, nem rosszabb, egyszerűen más. De azt biztosan mondom, hogy több a lehetőség, több a kreatívan használható tér.

Nálunk könnyebb fenntarthatósági szempontoknak megfelelő munkakörnyezetet kialakítani, mint egy belvárosi ingatlanban.

A ParkLifeTM kezdeményezésünknek hála parkjainkban más élmény dolgozni, lehet sportolni, csapatépítést szervezni vagy egyszerűen csak egy kicsit kiszakadni a munkából, és pár percet a zöldben tölteni. Vannak szabadtéri edzőparkjaink, egyes Parkjainkban tó, sétány, focipálya, grillezésre, bográcsozásra alkalmas terület is. Egyrészt ezek a szabad terek alkalmasak arra, hogy a partnereink kreatívan tudjanak közösséget építeni a munkavállalóik körében, legyen szó akár egy családi napról, vagy csak egy közös piknikről munka után. Másrészt az ügyfelek munkavállalói a Parkok szabadidős tereinek kialakításában is aktívan részt vehetnek, a funkciók bővítésében kikérjük az ő véleményüket is, így a felhasználói igényeknek megfelelő lehetőségeket tudunk biztosítani. Ezeken a hatékonyág szempontjából elsőre talán lényegtelennek tűnő - a parkjaink által nyújtott- szolgáltatásokon nagyon sok múlik. Például Olaszországban van olyan parkunk, ahol az épülethomlokzatra kerültek látványos, inspiratív mintázatok, ezzel még élhetőbbé és személyesebbé téve a munkakörnyezetet. Ilyen megoldáson mi is gondolkodunk a Sziget II kapcsán. Ezt persze nem biztos, hogy egy belvárosi irodában meg lehetne csinálni, de nekünk minden eszközünk és a szabadságunk is megvan ahhoz, hogy a lehető legjobb munkakörnyezetet alakítsuk ki a bérlők kollégáinak.

Címlapkép forrása: Prologis

A cikk megjelenését a Prologis támogatta.