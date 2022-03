Milyen hatása lesz a háborúnak Magyarország ingatlanpiacára nézve?

Ingatlanpiaci időtávon nézve villámgyorsan eszkalálódott súlyos összecsapásokká az orosz-ukrán konfliktus, ami különböző módokon a régió ingatlanpiacára is hatással lesz. Bár sok tekintetben még korai a lehetséges kimenetelekről beszélni, a Property Forum, 2022 Property Investment Outlook című online konferenciáján kísérletet tettek a szakértők arra, hogy az eddigi ismeretek birtokában elmondják meglátásaikat a kialakult helyzetről és megosszák 2022-re vonatkozó várakozásaikat a kelet-közép-európai ingatlanbefektetési piacról. A térségben tevékenykedő piaci döntéshozók, cégtulajdonosok, banki szakemberek és elemzők mondták el véleményüket az esetleges hatásokról.

Az elmúlt tíz évben Európát lassú gazdasági növekedési jellemezte. Míg 2014-2018 között kevésbé volt aktív, azt megelőzően szigorúbb, 2020-tól pedig a covid hatására lazább volt a fiskális és monetáris politika. A vakcinák óta a halálozások száma nem követi a megbetegedések számát, a tartós fogyasztási cikkek volumene az USA-ban mostanra elérte a járvány előtti szint 121 százalékát, de Európa legtöbb országában is magasabb, mint a korábbi csúcs. Az infláció viszont az összes uniós országban 3 százalék feletti, ami az energiaárak, az élelmiszerárak és a járvány okozta ellátási láncokkal kapcsolatos problémákkal magyarázható. Ehhez jött most hozzá az orosz-ukrán háború, ami a külkereskedelemre kevésbé (Oroszország a legtöbb uniós országban nem tartozik a legfontosabb exportpiacok közé), az energiaárakra viszont annál inkább hatással lesz. Ezek ismeretében fennáll a stagfláció veszélye – mondta el előadásában Pasquale Diana, Head of Research, AComeA SGR.

A gázellátás 10 százalékos visszavágása akár 0,6-0,8 százalékkal visszavetheti a keleteurópai országok éves növekedését. Az eszkaláció nagyon gyorsan történik, pár nap alatt változtak meg az események, léptek életbe a gazdasági korlátozások, így a kérdés, hogy Oroszország hogyan reagál ezekre. Az biztos, hogy a döntéshozók felelőssége felerősödik – tette hozzá a szakértő.

Befektetési kilátások a régió ingatlanpiacán

A panelbeszélgetés szakértőit a befektetési kilátásokról, a szomszédban zajló háborús konfliktusról és annak piacra gyakorolt lehetséges hatásairól Mihai Patrulescu, Head of Investment Properties, CBRE Romania kérdezte.