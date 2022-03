Naperőművekkel építenék be az egyik hazai repteret

A napenergia szektorban tevékenykedő bajai Optimum Solar Zrt. 50%-os tulajdonosa lett a taszári repülőtér megvételére és hasznosítására kijelölt SGF Silu Global Fund Zrt.-nek. A terveik szerint a naperőmű-fejlesztés mellett, geotermikus és agrofotovoltaikus energetikai beruházások is elképzelhetőek a reptéren - szerepel a cég közleményében.

Még tavaly novemberben számoltunk be róla, hogy eladja a taszári repülőteret a kormány, így a jelenleg használaton kívül lévő katonai légibázisból kereskedelmi, ipari, és logisztikai célú kereskedelmi repülőtér jöhet létre.A legújabb bejelentés szerint az energiaiparban tevékenykedő Optimum Solar lesz a reülőtér 50%-os tulajdonosa.

A közlemény alapján a cég naperőmű-fejlesztést hajtana végre a taszári repülőtéren, a cég felmérése alapján Taszár és a légibázis megfelel a követelményeknek: van szabad földterület, rendelkezik hálózatcsatlakozási lehetőséggel, valamint a megvalósítható naperőmű-kapacitás is nagy volument jelenthet. A nemzetközi fejlesztések alapján, a repülésbiztonságot nem veszélyeztetik a megfelelően tervezett és megépített naperőművek.

A kormány által megfogalmazott cél, miszerint a taszári reptér „Magyarország Közép-Európa teherszállítási, logisztikai és elosztó központjává váljon” segíti a 2030-ig szóló Nemzeti Energiastratégiában megfogalmazott megújuló fejlesztési terveket is, hiszen a logisztikai és ipari parkok hatalmas megújuló fejlesztési potenciállal bírnak. Magyarországnak az EU-n belül, habár kiváló adottságai vannak a rendelkezésre álló tetőfelületek és a technikai potenciál tekintetében (9. helyen áll), egyelőre 0%-ot alig meghaladó az ilyen jellegű kihasználtság. Egy műholdas felvételek alapján készített nemzetközi felmérés szerint

országosan mintegy 191 millió négyzetméter tetőfelület az elvi felső határ a napenergia potenciál kihasználására, amely a lakossági, az ipari és a kereskedelmi tetőket is magában foglalja.

Ez például azt is jelenti, hogy a logisztikai és ipari parkokban működő vállalatok az ESG-szempontoknak is megfelelő zöldáramot tudnak hasznosítani, mindemellett ez a zöldáram nem kis részben járul hozzá a vállalatok energiaszámláinak csökkentéséhez is (zöld rezsicsökkentés).

A cég felhívja a figyelmet arra, hogy a logisztikai és ipari parkokban a napelemek által megtermelt áram mennyisége elvekben többszöröse a saját ellátáshoz szükséges energiamennyiségnek, ezért mindenképpen megoldandó technológiai feladat egyrészt ennek elosztása (az áram hálózaton keresztüli értékesítése PPA konstrukcióban vagy környékbeli decentralizált elosztása egyéb fogyasztók részére), másrészt ezzel együtt a villamosenergia-rendszer egyensúlyban tartása is (ellátás- és hálózatbiztonság). Előbbire az energiaközösségek létrehozása, utóbbira pedig az energiatárolás, mint új, de már bevált technológia rendszerbe integrálása az egyedüli megoldás.

Ugyancsak a fejlesztési elképzelések között van a zöldhidrogén előállítása is: a megújuló energia által termelt áramból elektrolízissel előállított hidrogént a közlekedésben, a műtrágyagyártásban és a földgázimport kiváltásában is fel lehet használni. A naperőművek pillanatnyi többlet-termelése által kialakuló felesleges áramból gyártható zöldhidrogén stratégiai tervbe illesztése növeli a villamosenergia-hálózat rugalmasságát is.

Az Optimum Solar a taszári reptér melletti hatalmas zöldterületek megújuló energetikai hasznosításának keretében a napelem mellett geotermikus és agrofotovoltaikus energetikai fejlesztéseket is tervez. Ilyen volumenű kapacitásnál meg kell oldani az időjárásfüggő energiatermelők biztonságos üzemeltetését, valamint a hálózatrugalmassági szempontoknak is meg kell felelni. A cég a taszári reptér hosszú távú energetikai célú fejlesztésének költségeit legalább 300 millió euróra becsüli. A közleményben azt is hangsúlyozták, hogy a Taszárra tervezett átfogó energetikai fejlesztések és azon túl a magyar klímapolitikai tervek megvalósításához, valamint azok piaci alapon történő működtetéséhez, elengedhetetlen a megfelelő kormányzati támogatás, akár zöld kötvény, akár jogszabályi keretek, akár refinanszírozás formájában.

Címlapkép: Getty Images