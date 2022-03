Történelem: csendben átlépte a 4 millió négyzetmétert a budapesti irodapiac

Újabb irodaházzal bővült a Váci úti irodafolyosó: átadták a GTC fejlesztésében megvalósult, közel 30 ezer négyzetméteres Pillar irodaházat, ami az ExxonMobil székházaként is üzemel. Ezzel az átadással átlépte a 4 millió négyzetmétert a budapesti modern irodaállomány.

Fél éve készülünk arra, hogy vajon melyik irodaházzal éri majd el a budapesti modern irodaállomány a bűvös 4 millió négyzetmétert. A rengeteg csúszás miatt 2021-ről 2022-re tolódott ez a pillanat, de az év első negyedévében meglett. A GTC Pillárjával, az elmúlt hetekben átadott, de nem kommunikált fejlesztéseknek köszönhetően, a legfrissebb információink szerint,

elérte a 4 millió négyzetmétert a budapesti modern irodaállomány mérete.

Erre az 1 millióra pontosan 10 évet kellett várni, hiszen a 3 millió négyzetmétert 2013 elején érte el a piac. 10 év, évente átlag 100 négyzetméter új irodaterület Budapesten. Gratulálunk hozzá minden szereplőnek, aki részt vett ebben!

A GTC Pillár és annak bemutatása

Valamivel kevesebb mint másfél éve mutattunk be látványterveket a Dózsa György úton épülő, 29 ezer négyzetméteres irodaházról, amely akkor érte el a legmagasabb pontját. A terveknek megfelelően a bérlők idén év elején birtokba vehetik az új irodaházat - az ExxonMobil több mint 2000 munkavállalójával költözik ide.

Az átadóünnepségen Gulyás Ede a GTC Magyarország Zrt. országigazgatója, elmondta, hogy tavaly a cég 310 millió euró értékben fektetett be Magyarországon és további fejlesztések is folyamatban vannak:

a Centerpoint 3 (már megkapta az építési engedélyt) és a Twins (tervezési fázisban van) irodaházak. Ezek együtt 75 ezer négyzetméternyi fejlesztést tesznek ki.

A távlati tervek között szerepel, hogy a Váci út 173-177. szám alatti területen iroda-, és lakófunkciós ingatlanokat fejlesztenek, összesen 70 ezer négyzetméteren.

Dr. Tóth József, a XIII. kerület polgármestere beszélt arról, hogy a Váci úton túlmenően is elkezdődött a fejlődés, a keleti és nyugati szektorokban is egyre több építkezést lehet látni, de maga a Váci út fejlődését is még 15-20 évre előre látják. A polgármester elmondta, hogy ma már több mint 32 ezer vállalkozást számlál a XIII. kerület, és a budapesti irodapiac mintegy 4 millió négyzetméteres állományából 30% a XIII. kerületben épült fel. Ismertette, hogy 50 ezer négyzetméter irodaterületet adnak/adtak át 2021-2022-ben a kerületben, 210 ezer négyzetméternyi iroda áll építés alatt, építési engedélyt kapott további 152 ezer négyzetméternyi, illetve folyamatban van 33 ezer négyzetméternyi irodaterületnél az engedélyeztetés, és a távlati elképzelések még 320 ezer négyzetméterny irodaterületet is magukba foglalnak. Mindezt összeszámolva több mint 700 ezer négyzetméter iroda jön hamarosan a XIII. kerületbe.

Dübörög a Váci úti irodafolyosó

P. Kovács Anikó, a CBRE irodaügynökségi igazgatója a budapesti, illetve a Váci úti irodafolyosó legfontosabb számait ismertette:

tavaly csupán 44,5 ezer négyzetméter irodaterületet adtak át Budapesten

Idén várhatóan 330 ezer négyzetméter irodaterület készül el, amelyből 200 ezer négyzetméter előbérleti szerződéssel rendelkezik.

2020-ban a Váci úti irodafolyosó már átlépte az 1 millió négyzetmétert, idén 114 ezer négyzetméternyi tervezett átadással számolnak.

Az üresedési ráta 5,8% ebben a lokációban, ami a teljes budapesti 9,2%-os üresedési rátánál jóval alacsonyabb.

Összesen 66 ezer négyzetméter üresen álló terület van a Váci úti irodafolyosón a 2024-ig előrelátott projekteket is beleszámítva. Évente ennek a lokációnak körülbelül 90 ezer négyzetméter a nettó kereslete.

Az ExxonMobil még 2019-ben írt alá előbérleti szerződést a Pillar irodaházban, Orbán András, az ExxonMobil Pillar projektmenedzsere többek között beszélt a belső terek elrendezéséről, arról, hogy háromszor annyi kollaborációs teret terveznek az új irodaházban, mint a korábbi helyükön, illetve elmondta, hogy a következő időszakban megkezdődik a 2000 munkavállaló beköltözése. Arra a kérdésre, hogy volt-e változás a bérleti szerződésben, vagy a térkialakításban a 2019-es előbérleti megállapodáshoz képest, a projektmenedzser elmondta, hogy eredetileg is flexibilis térkialakításban gondolkoztak, így a pandémia ilyenformán nem okozott változásokat.

Csiszér András, a Zoboki Építésziroda design igazgatója közel 5 éve kezdtek el a projekten dolgozni, a projektben kiemelt szempont volt a környezet és a városképbe való illeszkedés. Az irodaház 29 ezer négyzetméternyi kiadható területtel rendelkezik négy épülettömben.

Képek az új irodaházról

Címlapkép: GTC/Tamás Bujnovszky