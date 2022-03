Hatalmas fejlesztésbe kezd a Fradi a Népligetben

A közbeszerzési értesítő szerint a tervezési feladat tartalma a tervezési területen összesen 76 000 m2 alapterületű új épületek (többek között közhasználatú épületek, legalább három kézilabda pályát magában foglaló multifunkciós sportlétesítmény) létrehozása érdekében szükséges komplex tervezési feladatok ellátása. Ehhez kapcsolódóan a szükséges szakvéleményeket, engedélyeket, hozzájárulásokat is be kell szerezni. A tervezési területeken jelenleg is az FTC sprotpályái és kiszolgáló épületei találhatóak.

A jelenlegi „Liget I” (1101 Budapest Vajda Péter utca hrsz. 38442/16.) területén csak a felnőtt és utánpótlás labdarúgás kiszolgálása történne. A jelenlegi „Liget II” (1101 Budapest Vajda Péter utca hrsz. 38440/53 és hrsz. 38440/54, valamint 1101 Budapest Oázis köz hrsz. 38440/52.) területén történne az összes többi sportág és dolgozó kiszolgálása a tervezési programnak megfelelő műszaki tartalom tekintetében.

A beruházás keretei közt az alábbi létesítmények kerülnek kialakításra:

Egy központi épület a labdarúgás kiszolgálására 5000 négyzetméteren,

7 db élőfüves és 6 db műfüves labdarúgópálya,

Egy multifunkcionális épület, melyben megtalálható a Vívás, Boksz, Birkózás, Asztalitenisz, Torna, Úszás, Korcsolya, valamint helyet kap egy 2500 fős vízilabda aréna, 3000 fős jégkorong aréna és egy 5000 fős, 16 600 négyzetméter alapterületű, egybefüggő, alátámasztás nélküli szerkezettel lefedett, multifunkciós kézilabda aréna.

Egy 5000 négyzetméteres atlétikai központ,

Valamint egy kiszolgáló út (Vajda Péter u.-Kőbányai út, Vajda Péter u.- Üllői u.).

A teljes beruházás összesen közel 7,5 milliárd forintból valósul meg.

A tervezési pályázatot az értesítő szerint a Paulinyi & Partners Zrt. nyerte - rajtuk kívül még két cég indult a közbeszerzésen (az MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft. valamint a TSPC).

Építőipar 2022 Az építőipar jövőjéről, és az iparágat érintő legnagyobb kihívásokról lesz szó április 26-án az Építőipar 2022 konferencián. A részletekért kattints!

Címlapkép: Az Albert Flórián Labdarúgó Utánpótlás és Sportalapítvány FTC-MVM Népligeti Sportközpontjának épülete a Vajda Péter utca 6. szám alatt. MTI Fotó/Branstetter Sándor