Megvan a 4 millió! - Óriási mérföldkőhöz ért a hazai ingatlanpiac

2022 első negyedévében hivatalosan is elérte a 4 millió négyzetmétert a budapesti mosern irodapiac! Több mint tíz év - "És milyen 10 év!" - kellett ahhoz, hogy újabb 1 millió átadott négyzetmétert hagyjon maga mögött a hazai irodapiac. A régóta várt négymilliós határ átlépését egy széleskörű visszaemlékezéssel ünnepeljük meg: egy négyrészes cikksorozatban mutatjuk be, hogyan élték át és mi történt a hazai piac tanácsadóival, facility management szolgáltatóival és ingatlanfejlesztőivel. Az első részben a tanácsadók élményeit olvashatják. Az elmúlt 10-12 év és 1 millió négyzetméter hatásai, tanulságai, kihívásai és a jövő várakozásai a piac szereplőitől a piac szereplőinek, mindenkinek aki részt vett ennek az 1 millió négyzetméternek a megteremetésében, kiadásában, eladásában, és részt vesz a mai napig (és még hosszú évtizedekig) az üzemeltetésében, vagy éppen használja ezeket a tereket. Így látjuk mi, így látjátok ti, a szakma, az elmúlt 1 millió négyzetmétert és a jövőt.

Itt a Portfolio-nál közel egy éve készülünk arra, hogy mikor és kinek a projektjével jelenthetjük majd be, hogy "Megvan! Átléptük a 4 milliót".

Voltak időszakok, amikor a válság utóhatásai miatt szinte alig történtek átadások, volt amikor egyre aggasztóbb üresedési rátákról beszélt a piac, de a szárnyalás éveit is átélhettük, amikor havi szinten számolhattunk be egy-egy új projekt átadásáról, vagy egy új irodaház alapkőletételéről. Ráadásul egyre nagyobbakról, egyre magasabbakról, egyre zöldebbekről, akár saját székházakról, vagy több ütemes irodanegyedekről is volt szó. Az utóbbi időszakban pedig egy egészen újszerű és átalakuló irodapiac tárult a szereplők elé, ahol ők maguk voltak a változás motorjai, a bérlők rugalmasság iránti igényeire adott fejlesztői, tulajdonosi, tanácsadói és szolgáltatói válaszok voltak azok, amelyek egy új korszakot nyitottak meg. A különböző korszakokban egy a közös: mind hozzájárult ahhoz, hogy 2022 első negyedévében már 4 millió négyzetméternél is több modern irodaterületről beszélhessünk Budapesten.

A visszaemlékezést az irodapiac megkerülhetetlen szereplőivel, a rendszerben a tökéletes és folyamatos működéshez az üzemanyagot és az olajat jelentő tanácsadók elmúlt 10-12 évével kezdjük.

Borbély Gábor, a CBRE kutatási igazgatója

Borbély Gábor CBRE, kutatási igazgató Borbély Gábor 2006 óta dolgozik a CBRE-nél, a világ vezetõ ingatlan-tanácsadójánál. Szenior elemzõbõl lett közép-európai elemzõ, ahol a regionális piackutatási csoport munkáját koordinálta egy évig.

"Mindig izgalmas egy ilyen mérföldkőnél visszanézni az útra, ami mögöttünk van – de még tanulságosabb visszaidézni régebbi mérföldköveket, hogy akkor miket mondtunk és gondoltunk a piac akkori kilátásairól.

A budapesti modern irodaállomány valamikor az ezredfordulón érte el az 1 millió négyzetmétert, 2006 végén a 2 milliót, 2010 tavaszán a 3 milliót és 2022 elején a bűvös négyest. Nagyon szépen tükrözi ez a számmisztika is azt az eltérő dinamikát, ami a századból mögöttünk lévő bő húsz év első felét megkülönböztette a második felétől. 2000 és 2010 között kb 2 millió m2 új iroda épült: erre az időszakra esett az EU csatlakozás (óriási keresleti stimulus) és az olcsó finanszírozás fűtötte építőipari boom (kínálati túllövés), míg a „Nagy Pénzügyi Válság” okozta elnyúlt recesszió (tartósan csökkenő kereslet) és az ezt követő kiszáradó finanszírozás miatti kínálati korrekció (csökkenő építési volumen) hatásai inkább már a 2010 utáni időszakot határozta meg alapjaiban.

Ha visszaidézem azt a keserédes ünnepélyt, amivel a hárommilliomodik négyzetmétert köszöntöttük 2010-ben, akkor erős bennem most a deja-vú.

Az új átadások szintje még igen magas volt 2010 elején, de a csőben lévő projektek csökkenése már előrejelezte a kínálati oldal hirtelen lassulását. A kereslet a 2009. évi rekordszintről 40%-ot zuhant, érthető módon az üresedési rátát felfelé, a bérleti díjakat lefelé mozdítva. Persze most szó nincs 20% fölötti kihasználatlanságról, nominálisan csökkenő bérleti díjakról vagy torzóként félbemaradt kivitelezésekről, mint akkor – örömünk azonban most sem lehet felhőtlen. Hogyan is lehetne, amikor idénre a „minimumprogram” a gazdasági lassulás, de egyre erősebbek a stagflációs félelmek egy olyan geopolitikai és energiapolitikai feladványban, aminek jó megoldása rövid távon biztosan nincs. Jó hír azonban, hogy minden nehéz kihívásra adott jó válasz hosszútávon erősíti az irodapiac immunrendszerét. Ahogy a Covid a keresleti oldalon hozta „korábbra a jövőt” a fogyasztói és felhasználói szokások átrendezésével, az alapanyag- és energiaárak magas szintje egyfajta felhasználhatósági fordulatot hozhat el az ingatlanpiac kínálati oldalán – amire nagyon nagy szükségünk van a 2030-as (e még inkább a 2050-es) fenntarthatósági célok elérése érdekében. A következő időszakban a költségoldali kényszerűség innovatív és zöld megoldásokat fog hozni az irodapiacra – egyszerűen azért, mert minden más megoldás hosszú távon rendkívül drága és/vagy fenntarthatatlan lesz."

Pados Gergely, a Cushman & Wakefield ügyvezető igazgatója

Pados Gergely Cushman & Wakefield, ügyvezető igazgató

"Hihetetlen belegondolni, hogy bőven több mint 10 éve léptük át a 3 millió m2 irodaállományt a budapesti piacon. Akkor azt gondoltam, gyorsabban elérjük majd a 4 millió négyzetmétert. 2012 és 2014 között már érzékelhető volt, hogy a 2008-as gazdasági válságból való lassú kilábalás vége fele vagyunk és elkezdődött valami pezsgés a piacon. Első körben érződött egy aktív bérlői mozgolódás a meglévő bérlők körében. Lendületbe került a gazdaság és a vállaltok elindultak egy növekedési pályán melynek lekövetéséhez elkezdték keresni a megfelelő irodát is.

Második lépésben nagyon jó volt azt tapasztalni, hogy új piaci szereplők is elkezdték feltérképezni Magyarországot és szerencsére sokuk ide helyezte új, helyi vagy regionális központját, illetve bővítette már a fővárosban lévő irodai létszámát. Ezen új piaci belépők főként Shared Service Centerek (SSC-k), és R&D centerek, olyanok, mint például a BlackRock, a Diligent, a TK Elevator, vagy a Bosch. Nagyon fontos és megemlítendő tényező továbbá, az állami bérlők térnyerése/terjeszkedése is, ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a 2008-as pénzügyi válság előtt alig volt állami szereplő az A kategóriás piacon. Ez 2012 után gyökeresen megváltozott, főleg amikor a munkanélküliségi mutató szinte nullára csökkent és az állami cégek is felmérték a modern iroda fontosságát a munkaerő megtartásában. Ezen időszakban költözött A kategóriás irodába például a Bevándorlási Hivatal, a Fővárosi Törvényszék, az Agrárminisztérium, az Oktatási Hivatal vagy KEHI.

Természetesen a fejlesztők is gyorsan reagáltak a kialakult helyzetre és részben leporoltak régi projekteket, melyeket évekig a fiók mélyén tároltak, valamint elkezdtek jól bevált és új lokációkban telkeket vásárolni és épületeket fejleszteni, mely jelentősen átalakította az adott alpiacok dinamikáját. Gondoljunk bele, hogy az elmúlt 10 év alatt mennyire sokat fejlődött például a dél-budai alpiac. 2010 környékén, amikor a Váci út egy külön alpiaccá nőtte ki magát, teljesen más dinamikája volt ennek a területnek, mint most. A külső Váci út nem bővelkedett a fejlesztésekben. Azóta megépült, csak a Váci Greens projekt keretein belül több mint 125 000 m2 iroda és a környéken további hasonlóan nagy volumenű fejlesztés van jelenleg is tervezés alatt. Ezzel, az évek során teljesen egyenértékűvé váltak a külső Váci úti lokációk.

A take-up-ról, a bérbeadások mértékéről még nem is tettem említést. Ha nekem valaki azt mondta volna 10-12 éve, hogy pár éven belül (2019) 600 000 m2 fölött lesz a bérbeadási volumen, akkor biztosan kinevettem volna.

Gondoljunk bele, 2012-ben 344,978 m2 iroda került bérbeadásra a piacon és 21% volt az üresedési ráta, ez a szám 2019- re 600,000 m2 fölé emelkedett, míg az üresedési ráta 5,6 százalékra csökkent. Szerintem 2020-ban még magasabb lett volna a bérbeadási volumen, de közbejött a Covid. A járványhelyzet kezdete óta eltelt két év és bebizonyosodott, hogy mára teljesen máshogy használjuk az irodát, mint azelőtt. Az is biztos, hogy irodára szükség van és hosszú távon is szükség lesz. Véleményem szerint nagyon jó, hogy folyamatosan változik, hogy hogyan használjuk az irodánkat. A változás jó! Remélem még 10 év múlva is aktív részese leszek az ingatlanpiacnak és ha tippelnem kéne akkor addigra meglesz az 5 millió m2."

Furulyás Ferenc, a JLL ügyvezető igazgatója

Furulyás Ferenc JLL, Budapest, ügyvezető igazgató Furulyás Ferenc a budapesti Capital Markets igazgatójaként csatlakozott a Jones Lang LaSalle-hoz 2003-ban. A budapesti JLL befektetési részlegén intézményi ügyfelek képviseletében több mint 1 milliárd

"Több okból is sorsszerű, hogy pont a Pillar irodaházzal lépte át Budapest a 4 milliós küszöböt. Egyfelől ez a hely nem az első építészettörténeti kuriózumot szolgáltatja: a szomszédságában nyílt meg még a múlt század harmincas éveiben az első magyarországi Fiat márkakereskedés, amelynek helyén még négy évvel ezelőtt is autókat árultak. Másfelől nagyon közel van ide a Váci út és a Dózsa György út sarka, amely hosszú időn keresztül számított a budapesti irodapiac elhanyagolt mostohagyerekének. Ma viszont egy rendkívül látványos, kívül-belül és ízig-vérig 21. századi üzleti hub-ot találunk itt, amely minőségi ugrást jelent a Váci úti irodafolyosónak ugyanúgy, mint a teljes fővárosi irodapiacnak. Utóbbi fejlődéséhez a JLL közel 300 ezer négyzetméterrel járult hozzá az elmúlt tíz évben bérlőképviseleti oldalon, olyan ügyfelekkel, mint a Diageo, az Ericsson, az Evosoft, az IBM vagy a Nokia.

Azt követően, hogy tavaly fájóan kevés, 45 ezer négyzetméternél is kevesebb irodát adtak át Budapesten, kifejezetten örömteli ennek a fontos mérföldkőnek az elérése. Ezzel a tempóval egyébként nem tartozunk az élmezőnybe régiós szinten: miközben például Varsóban 3-5, Prágában 6-7 évente nő újabb 1 millió négyzetméterrel az irodaállomány, Bécsnek egy évtizedre volt szüksége, hogy 10-ről 11 millióra emelje a hozzáférhető irodaterületet (más kérdés, hogy 2017 óta viszont csak minimális növekedést tud felmutatni az osztrák főváros).

Az újabb budapesti egymillió négyzetméternyi irodaterület fejlesztése folyamán ugyanakkor számos pozitív tendenciát is megtapasztalhattunk. Ezek közül az egyik legfontosabb, hogy az ingatlanfejlesztők aktív irányítói lettek a városfejlesztésnek. Ez tökéletesen mutatkozik meg abban, ahogy a szétszórt lokációk helyett egyre több üzleti központ és városnegyed nőtt ki a földből, elég itt a Corvin negyedre vagy – a legújabbak közül – a BudaPartra gondolni.

Az elmúlt több mint 10 év legfontosabb fejleményének azt tartom, hogy jóval tudatosabban, a gyorsan változó igényekre felkészülve, lényegesen rugalmasabban, az egyéni bérlői elvárásokra szabva zajlanak a fejlesztések – olyanok, amelyek messzemenően megfelelnek a városfejlesztés és a fenntarthatóság legszigorúbb kritériumainak is.

Ezek egyébként az utóbbi évtizedben váltak kulcstényezővé, és egyre nagyobb teret nyer köztük az üzleti elvárásoknak is eleget tevő ESG szemlélet. Mindezek létfontosságúak a budapesti irodapiac további fejlődéséhez és ahhoz, hogy növelni tudja vonzerejét regionális és globális szinten is."

Tilki Róbert, a Robertson Hungary ügyvezető igazgatója

Tilki Róbert Robertson Hungary Kft., ügyvezető igazgató, MRICS Tilki Róbert 2000-ben okleveles Ingatlanszakértő szakmérnöki diplomát szerzett, amely másoddiplomás képzésre a Budapesti Műszaki Egyetem, a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem és a Nottingham Trent

"A Robertson Hungary immár több mint 20 éve tevékenykedik a budapesti irodapiacon. Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, mivel tapasztalataink hosszú időre nyúlnak vissza, és több területre is rálátással rendelkezünk. A magyarországi modern irodapiac kialakulását kb. 1991-től, az első minőségi irodaépületek megjelenésétől számíthatjuk. Húsz év dinamikus növekedésre volt szükség ahhoz, hogy az első hárommillió négyzetmétert elérhessük, majd mielőtt ez teljesült volna, elérkezett a gazdasági válság, amely nagyfokú bizonytalanságot, az átadások csúszását és a tervezett építkezések csökkenését hozta magával. Mindezek következtében az átadott irodaterületek volumenében összességében 50%-os visszaesés volt tapasztalható 2011-ben.

Tíz évvel ezelőtt tehát éppen egy válságból lábaltunk ki, a fejlesztések pedig – ahogyan ez ilyenkor természetes – új szempontok mentén indultak el. A trendekből látható, hogy a fellendülés lassú volt, az igényeket sem azonnal követték le a fejlesztők, és újabb tíz évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy további egymillió négyzetméterrel bővüljön az állomány, az üresedési ráta pedig több mint felére csökkent. Ezalatt a piac jelentősen átrendeződött – egyrészt a lokációk népszerűségében, másrészt az irodaterületek kialakításában is nagy különbségeket tapasztalhattunk a korábbi sztenderdekhez képest. Míg 10 éve a Váci út dominálta a piacot, az utóbbi két évben más alpiacok kerültek előtérbe. A Váci út továbbra is meghatározó, azonban egyre nagyobb hangsúly helyeződik Dél-Budára, amely kapcsán tíz éve még szkeptikusak voltak a bérlők, 2021-re viszont – a nettó bérbeadási adatokat éves szinten vizsgálva – a legaktívabb alpiaccá nőtte ki magát, és bőven tartogat még magában fejlesztési lehetőségeket.

Mint említettem – a lokáció mellett – a minőségi szempontok is meghatározták a bérlők gondolkodásmódját. Sok épület esett át jelentősebb ráncfelvarráson, újrapozicionáláson, és ezeket rendszerint hamar bérbe is adták a tulajdonosok, így az új épületek mellett ezek az irodaházak érték el a legnagyobb érdeklődést. Az irodaterület manapság már nem csak egy munkahely, hanem egy közösségi tér, ahol a munkavállalók az idejük nagy részét eltöltik. A megváltozott irodahasználati szokásoknak, a bérlői igényeknek kell megfelelniük a fejlesztőknek is, hiszen figyelembe kell venniük olyan szempontokat, amelyeket a cégek, és a munkavállalóik nem csak fontosnak tartanak, hanem inkább már elvárásként határoznak meg mint pl. a környezeti, biztonsági, digitalizációs szempontok, vagy az ezeket átfogó ESG követelmények. Emellett az irodaházban, vagy környezetében található szolgáltatások is nagyobb hangsúlyt kaptak a műszaki tartalom mellett. A munkaerő megtartásában, illetve toborzásban kiemelkedő szerepet kapott az iroda. Az új nagy kiterjedésű irodaparkok mint a Váci Greens, Office Garden, Agora, Budapart – melyek szinte már egy kisebb alpiacot is létrehoztak egy-egy újabb ütem megvalósulásával – mindezeket könnyebben tudják biztosítani, amellett hogy nagyfokú rugalmasságot is nyújtanak a bérlőknek.

Az Office Garden esetében ezt testközelből is érzékelhettük, mivel a projekt kezdetétől fogva részt vettünk az épületek bérbeadásában. Tíz éve az Office Garden II bérbeadásán dolgoztunk, 2022-ben pedig átadásra került a IV. fázis, melynek bérbeadását követően kijelenthetjük, hogy Dél-Buda most az irodapiac legkedveltebb lokációja, a jövőbemutató műszaki megoldások, és a parkban található szolgáltatások széles skálája pedig továbbra is garanciát adnak a sikerre a fejlesztőnek, és a parkban lévő cégeknek egyaránt.

Emlékszünk arra, hogy a kezdetekben még el kellett magyaráznunk a leendő bérlőknek, hogy miért is jó a dél-budai lokáció, miért érdemes oda költözni, mára pedig egy olyan meghatározó környékké vált, amelyre a legnagyobb igény van, és a bérlők kifejezetten ezt keresik.

Összességében úgy látjuk, hogy az irodapiaci igények az elmúlt tíz évben jelentősen változtak, amelyet a fejlesztők fokozatosan implementáltak tervezett projektjeikbe is. A 2008-as válságot követően a bérlői igények az irodai költségek csökkentésére, az irodaméret optimalizálására irányultak. Ez a trend viszont megfordult. A költségvetési szempontok továbbra is fontosak, azonban az iroda nem feltétlen a munka hatékonyságának növelését hivatott mindenek felett elősegíteni, hanem inkább egy eszköz arra vonatkozóan, hogy a cégek számára értékes munkaerő megtartásában segítséget nyújtson, ezáltal növelve az adott vállalat presztízsét és pozícióját saját szakterületén."

Ecsődi Miklós, a Colliers Magyarország Occupier Services igazgatója

Ecsődi Miklós Colliers International, Occupier Services üzletági igazgató

"Rendkívül izgalmas 10 év áll mögöttünk! Visszatekintve több mint tíz évvel korábbra egy teljesen más világ volt körülöttünk, mind az országban tágabb értelemben, mind a szűken vett irodapiaci szakmában.

Az évtizednek számomra két igazán lenyűgöző aspektusa van. Egyfelől, hogy milyen szoros kapcsolatban állnak az irodapiaci trendek a tágabb gazdasági folyamatokkal, másfelől mennyivel komplexebb feladatokkal kell szembenéznie a szakma szinte minden szereplőjének, legyen szó fejlesztőről, tanácsadóról, kivitelezőről vagy tervezőről – mint az említett időszak elején.

2010-2012-ben a 25%-os üresedés korát éltük, 10% feletti munkanélküliségi rátával, és még mindig nem tudtunk kimozdulni abból a sokkból, amit a 2008-as pénzügyi válság okozott. Még bőven az újratárgyalások korát éltük, ahol az ügyfeleink zöme számára a legfontosabb hívószó a megtakarítás volt. Őszintén, nehéz lenne azt mondani, hogy a legjobb időszak volt, de legalább az új generációs épületek tervei már a fiókban voltak egy sokkal izgalmasabb időszak előfutáraként. A zöld minősítési rendszerek még épp csak felívelőben voltak, és habár természetesen akkor is sok bérlő adott az irodai ergonómiára, valójában még nagyon messze voltunk attól a szofisztikált tervezéstől - akár fejlesztői, akár végfelhasználói oldalon - ahol ma tartunk.

Az áttörést az az időszak hozta meg amikor már nem (csak) az ingatlan közvetlen költsége, hanem az ember került az iparágunk fókuszába. Nem egészen 5 év alatt a munkanélküliségi ráta 4% alá csökkent, az üresedés pedig harmadára, az ekkor még mérsékelten növekvő stock mellett is. Gombamód szaporodtak az egyre magasabb hozzáadott értéket képviselő SSC és IT központok és a kereslet kilőtt, nemcsak az irodaterületek, hanem a jól képzett és igényes munkaerő tekintetében is. Ez magával hozta azt a menedzsment szemléletet, hogy az iroda többé már nem elsősorban költség központ, hanem fontos HR tényezőként jelent meg a vállalati stratégiákban, amibe megéri befektetni. Ennek a szemléletnek az eredménye, hogy legutóbbi 1 millió négyzetméter irodaterület nem pusztán mennyiségi, de komoly minőségi fejlődést is jelentett. Ennek a felfutó időszaknak a kezdeti hívószavai már az hatékonyság, magas műszaki minőség, környezetvédelmi és fenntarthatósági szempontok voltak, ami az időszak második felére már egy sokkal emberközpontúbb felfogással bővült, széles körben előtérbe helyezve a wellbeing megfontolásokat is.

Az épített környezetünk általánosan is sokat fejlődött, aminek véleményem szerint az irodapiac kulcsszereplője volt. Mindeközben a bérlők is egyre tudatosabban kezdtek el, olyan módszertanokat használni, mint workplace solutions, activity based working, hybrid working culture, ami ugyan a tranzakciók és a tervezés komplexitását növelte, de közben – ha a projekt sikeres volt – lényeges javulást hozott a munkavállalók mindennapi életminőségében. Nem mehetünk el szó nélkül a Coviddal terhelt időszak mellett sem, ami sokként érte az ipart egy olyan pillanatban, amikor azt érezhettük, hogy az a csúcson van. A rövid távú hatások kivárása után azonban meggyőződésem, hogy a pandémia okozta változások hosszú távon növelni fogják az innovációs hajlandóságot mivel rengeteg olyan új döntés bizonyult életképesnek, amelyektől sok vezető különböző okok miatt ez idáig ódzkodott.

Összességében büszkék lehetünk a bejárt útra. Ugyanakkor ma ismét különböző, egymást erősítő válsággal terhelt időszakban vagyunk épp, de – ha visszaszerezzük és meg is tarjuk Európa békéjét – én a következő 10 év felé optimistán tekintek."

Salamon Adorján, az Eston vezérigazgatója

"Az első millió négyzetméteren 2002-ben már túl volt a fővárosi spekulatív piac, hat évvel ezután, 2008-ban pedig átlépte a bérirodaállomány a kétmillió négyzetmétert is, ami kb. 60%-os rekord növekedést jelent hat éven belül – ezek a számok tulajdonosi használatú irodák nélkül értendőek. A következő mérföldkő a spekulatív területeket tekintve 10 év múlva volt, 2018 végén átadták többek között a mai székhelyünket, a HillSideot, az EcoDome-ot és a Tópark Offices-t, így a budapesti bérirodaállomány átlépte a 3 millió négyzetmétert is. Ekkor a tulajdonosi használatú házakkal együtt már 3,6 milliónál álltunk, majd kicsit több mint 3 év múlva megérkezünk a jelenbe, a 4 milliós határ átlépéséhez a Váci úti Pillar átadásával.

Az egyik személyes mérföldkövem engem is a Váci úti irodafolyosóhoz köt, ugyanis 2000-ben az első bérlőképviseletem is a Danubius Office Buildingben történt, ahol még évekig sok sikeres bérleti szerződést zárhattunk le, illetve végül az Eston által került értékesítésre is az épület. Többszörösen kiemelt jelentőséggel bír még számunkra a szintén Váci úti V17, aminek az elmúlt évek során négy alkalommal támogattuk a tulajdonosváltását.

Az idei és jövő évet tekintve minden nehézség és megpróbáltatás ellenére, ismét nagy mennyiségű állománynövekedés (12%) várható. Ha minden tervezett fejlesztés megvalósul, 2023-ban már 4,5 millió négyzetméter felé közelítenénk.

Ilyen szintű növekedés két éven belül az elmúlt tíz év alatt nem volt tapasztalható, ezzel a fejlesztési lendülettel párhuzamosan pedig eddig nem tapasztalt, izgalmas lehetőségek eljövetelére is számítunk."

Címlapkép: Getty Images