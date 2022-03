És mi lesz az irodáinkkal? - Kérdezik a nyugati multik Moszkvában

Több nyugati multinacionális cég is bajban van az irodáik bérleti díjának fizetése kapcsán, mivel a cégek a Roman Abramovichoz köthető befektetési alap tulajdonában lévő ingatlanokban bérelnek irodát - írja a Financial Times . A problémát az jelenti, hogy a Chelsea futballklubbot is birtokló orosz oligarchát mind a britek, mind az EU szankciós listára tette, azaz nem lehet sem vele, sem a cégeivel üzletelni.