A következő 1 millió négyzetméter irodára is lesz igény

Több mint tíz év kellett ahhoz, hogy a budapesti modern irodaállomány háromról négymillió négyzetméterre növekedjen. A régóta várt négymilliós határ átlépését egy visszaemlékezéssel ünnepeljük meg: egy négyrészes cikksorozatban mutatjuk be, hogyan élték át és mi történt a hazai piac tanácsadóival, facility management szolgáltatóival és ingatlanfejlesztőivel. Az első részben bemutattuk a tanácsadók élményeit, a másodikban az FM szolgáltatókét, a harmadikban négy, a hazai piacon aktív fejlesztő visszaemlékezését, most pedig a sorozatot újabb négy irodafejlesztő gondolataival zárjuk.

Elértük a 4 millió négyzetmétert a hazai irodapiacon! A 4 milliós határ átlépését sokan várták már, köztük a tanácsadók, akik a hosszú évek során számos üzletkötés lebonyolításával garantálták, hogy a hazai irodapiac folyamatos mozgásban legyen, valamint a Facility Management szakma is, akik az irodaházak felépülésétől kezdve minden nap, az épület minden szegletében ott vannak és hozzájárulnak az irodaépületek működéséhez, valamint a fejlesztők is, akiknek köszönhetően valósult meg ez a 4 millió négyzetméter:

Négy hazai ingatlanfejlesztő visszaemlékezését már bemutattuk, most jöjjön újabb négy, akik közösen számtalan cégnek, bérbeadónak biztosítottak új otthont, új irodaházat, és remélhetőleg a jövőben is aktív részesei lesznek a következő 1 millió négyzetméternek.

Kata Mazsaroff, a Skanska kereskedelmi fejlesztési üzletágának Magyarországért és Romániáért felelős bérbeadási és vagyonkezelési igazgatója

"A 4 millió négyzetméter elérése jelentős mérföldkő a magyar piacon és szerencsésnek érzem magam, hogy részese lehettem ennek az útnak.

Az elmúlt tíz évben megtapasztalhattuk a bérlők igényeinek alakulását, mely során az irodát mint költségelemet felváltotta az iroda mint munkáltatói márkaépítés eszköze, végül az iroda a valódi közösségeknek helyt adó térré vált.

Egészen 2010-ig visszatekintve a gazdasági világválság hatásaként a bérleti díjak elérték a mélypontot, az építőipari aktivitás alacsony volt, és ezzel egyidőben az üresedési ráta elérte a 24%-os csúcsot. A fejlesztők nagymértékben támaszkodtak a banki finanszírozásra, amelyek szigorúbb követelményeket írtak elő, például az előbérleti szerződések megkötésének magasabb arányát és magasabb tőkét igényeltek. A bérlők a költségoptimalizálásra fókuszáltak és arra törekedtek, hogy csökkentsék a bérlemények méretét, illetve újratárgyalják a bérleti díjakat. A költözések száma jelentősen csökkent és kisebb lépésekben emelkedett 2013-ig. A néhány jelentősebb előbérleti tranzakció egyike volt az avis budget group új és meglévő üzleti folyamatainak konszolidálása a Skanska által fejlesztett és abban az időben a tulajdonunkban álló Green House irodaházba.

2014 körül a gazdaság fellendülésével a vállalatok elkezdtek bővülni. Ezzel párhuzamosan már tapasztalhattuk a munkaerőhiányt a piacon, elkezdődött a tehetségekért zajló harc, főként a piac mozgatórugójának számító BPO szektorban. Ez a jelenség nagyban befolyásolta a bérlők ingatlanra vonatkozó szemléletét. Tudatossá vált az a megközelítés, hogy a vállalatok költségeinek 90%-a jellemzően HR-hez kötődik, a fennmaradó 10% pedig az ingatlannal és az IT költségekkel kapcsolatos, így az ingatlanköltség hányada az összköltség tekintetében minimális. Az irodaház és a lokáció kiválasztása az átfogó HR-stratégia részévé, a munkáltatói márkaépítés és a tehetségek vonzásának, megtartásának eszközévé vált. Az iroda elhelyezkedése és minősége a top három prioritás egyike volt az álláskeresők számára a munkaadó választás tekintetében. További következmény volt az egyének és csoportok produktivitásának fokozására irányuló igény. Az IT és a digitalizáció evolúciójának, valamint az ingatlanfejlesztők által - a megváltozott igényekre reagálva - kínált flexibilis irodaterületeknek köszönhetően a bérlők activity based munkakörnyezetet tudtak nyújtani a munkatársaik számára, ezáltal növelve a hatékonyságot és erősítve a vállalati kultúrát. Az előbérleti szerződések jellemezte piac fejlődött, az egyik legnagyobb előbérleti tranzakció a Deutsche Telekom IT Solutions konszolidációja volt a Skanska által fejlesztett és abban az időszakban a tulajdonunkban lévő Mill Park irodaházban. A Nordic Light Trio projektünket is jóval a befejezés előtt adtuk bérbe a Roche Szolgáltató (Európa) részére. Az üresedési ráta fokozatosan csökkent és 2019 negyedik negyedévében 5,6%-ot ért el. Ezekben az években a befektetők étvágya a válság előtti szintre emelkedett.

2020-ban szembesülhettünk az új normalitással, amikor a pandémia lesújtott a piacra és bizonytalanságot szült. A járvány előtti bérlői trendek, mint a flexibilitás és a “bárhonnan dolgozhatsz” kultúrája tovább erősödött, míg az egészség és biztonság, fenntarthatóság, befogadás és az ESG kritériumok elsődlegessé váltak a bérlők irodával kapcsolatos igényeinek meghatározásakor. A pandémia első évében a bérlői aktivitás lelassult, azonban 2021-ben a piac lassan ismét élénkült. Az üresedési ráta továbbra is egészséges szinten van, 9,2%-ra növekedett 2021 harmadik negyedévében.

Az új, hibrid munkavégzési modellek kialakítása még mindig folyamatban van a vállalatoknál. Ennek következményeként megfigyelhető, hogy megfordult az egyéni állomások és a kollaborációs terek aránya, mivel a személyes interakciók hatékonyabbnak bizonyultak, mint a távmunka. Az iroda a belső márkaépítés, a személyes kapcsolatteremtés és a közösségépítés platformjává vált. A bérbeadók és fejlesztők reagálnak ezekre az újonnan megjelenő igényekre és támogatják a bérlőket a „back to the offices” stratégiáik megvalósításában.

Az ESG szemlélet növekvő szerepe erős hatással van az üzleti döntésekre is. A Skanskánál a fenntarthatóság a DNS-ünkben van, ezért az ESG-vel kapcsolatos kezdeményezések üzleti stratégiánk szerves részét képezik. Nagy figyelmet fordítunk arra, hogy kimagasló minőségű épületeket hozzunk létre, melyek készen állnak a legmagasabb igények kiszolgálására is, és a jövőbiztosság nem csak azt jelenti, hogy innovatívak és zöldek, hanem biztonságosak, inspirálóak és időtlen tervezésűek is a projektjeink. Jó példa erre a látványos H2Offices irodakomplexumunk, melynek első üteme az idei év végén kerül átadásra.

Nagyon izgalmas megtapasztalni, hogyan fejlődött a szektor az utóbbi tíz évben és hogy hogyan alakul tovább. A munkánk szépsége abban rejlik, ahogyan reagálunk a folyamatos változásokra a jövőbiztos projektjeink fejlesztése során, miközben fenntartható bérleti szerződéseket és befektetési termékeket biztosítunk. Bár a távmunka a pandémia utáni világban a munkakultúra részévé vált, az irodák szerepének létjogosultsága továbbra is fennáll, azaz kulcsfontosságú a hovatartozás érzésének és vállalat kultúrájának erősítésében.

Az utóbbi tíz év a magánéletemben is különleges időszak volt, mert a kisfiam is éppen tíz évvel ezelőtt született. Dolgozó édesanyaként a magán- és a szakmai élet sikeres ötvözése mindig is kiemelt szerepet kapott a prioritásaim között. A munka és a család közötti idő megosztása természetesen kihívást jelent, erre nincs is tökéletes recept, a cél a harmonikus egyensúly kialakítása, hiszen az idő a legértékesebb, amit megoszthatsz."

Ádány Tamás, a Horizon Development Business Development Directora

"Az elmúlt nagyjából egy évtized, amikor a modern budapesti irodaállomány a háromról a négyre lépett, a Horizon Development történetének is meghatározó fejezete volt. A társaság ebben az időszakban vált a hazai kereskedelmi ingatlanfejlesztési piac meghatározó szereplőjévé, illetve a globális piacon is versenyképes fejlesztések garanciájává. A minőségi, előremutató, de az építészeti és városképi szempontokat is prioritásként kezelő ingatlanfejlesztés sikerességének ékes bizonyítéka a gyakorlatilag az összes hazai és nemzetközi ingatlanos megmérettetésen elnyert díjak mellett a társaság által megvalósított fejlesztések vezető multinacionális társaságokból álló bérlői-, illetve befektetői köre. A 2013-ban átadott Eiffel Palace vagy a 2016-ban elkészült Váci1 jelentős kihívásokkal teli műemléképületek fejlesztésével a társaság nem pusztán gazdasági szempontból sikeres ingatlanfejlesztéseket valósított meg, hanem jelentősen hozzájárult Budapest és Magyarország építészeti örökségének megőrzéséhez is. Az Eiffel Palace esetében érdemes azt is megemlítenünk, hogy a 2008-as globális pénzügyi válságot követő gazdasági kihívások kellős közepén került megvalósításra, szembe menve az akkori általánosan depresszív és pesszimista piaci- valamint finanszírozási folyamatokkal. Persze a Horizon Development sem maradhatott ki a Váci úti irodafolyosó ezen időszakban végbement elképesztő fejlődéséből. A 2018-ban átadott Promenade Gardens a kereskedelmi ingatlanfejlesztés elmúlt évtizedét fémjelző Váci úti alpiac egyik ikonikus épületegyüttesévé vált. A fejlesztésekkel párhuzamosan a Horizon Development property management üzletága is folyamatosan növekedett, és pár éve – egyfajta mérföldkőként – eljutott oda, hogy már nemcsak a saját fejlesztésű irodaházakban nyújtja szolgáltatásait. Az időszak végére hosszas előkészítés után megvalósított, sokszorosan díjnyertes Szervita Square Building átadását Kovács Attila, a társaság vizionárius alapítója, az évtized egyik emblematikus ingatlanpiaci személyisége sajnos már nem érhette meg. Fiatalon bekövetkezett halála nemcsak a szűkebb környezetében, de az ingatlanfejlesztők és az építészek körében is jelentős űrt hagyott maga után. Az élet és a fejlődés az alapító eltávozása, valamint a jelenlegi nehéz gazdasági körülmények ellenére sem állhat meg. A Horizon Development előkészítés alatt álló, 2024-ben átadni tervezett, már az 5 millió m2 irányába mutató ParkSide Offices projektje Kovács Attila szellemi örökségét követve, a Horizon Development-től megszokott igényességgel és progresszivitással megtervezve és megépítve várhatóan a modern, fenntartható, XXI. századi post-COVID irodaházak egyik meghatározó úttörője lesz."

Berényi Zsolt, a HB Reavis akvizíciós és fejlesztési igazgatója

"Az elmúlt évtizedben úgy gondolom, hogy személyesen és vállalati szinten is megélhettük az irodapiac eddigi legjobb 6 évét. 2012-ben még bőven éreztük a válság következményeit, így kiemelten fontos eredmény, hogy ebben a bizonytalannak tűnő helyzetben a HB Reavis megépítette és 2014-ben átadta az azóta is kimagaslóan sikeres Váci Corner Offices-t. Már egy fokkal nyugodtabb környezetben, 2015-ben akviráltuk az Agora telkét és megindulhatott Magyarország egyik legnagyobb kereskedelmi fejlesztésének építése.

2016-ban még egy szintén nagyszabású projekten dolgoztam, egy másik ingatlanfejlesztő cégnél, ahol az irodafejlesztési részleget vezettem. Mindkét nagyléptékű projekt arra engedett következtetni, hogy a piac legjobb évei jönnek, ugyanis nagy volt az igény, amit ki kellett és ki is tudtunk szolgálni. Ugyanakkor ez a helyzet egy komoly változást is indukált, ugyanis előtérbe került az emberközpontúság, és bár továbbra is fontos maradt, ugyanakkor (legalább) második helyre szorult az épületek hatékonysága. A HB Reavis egyértelműen úttörőnek bizonyult ezen területeken. Az emberközpontúság azt is magában foglalja, hogy milyen a vendég, a munkavállaló első találkozása az irodaházzal. Elegáns, igényes lobbykat alakítottunk ki, belsőépítészetileg is mindig a főbejárat és annak környéke volt a fókusz terület.

Mikor megérkeztem az Agorához, azt gondoltam, hogy talán túlságosan is nagy hangsúlyt fektetünk rá, de be kellett látnom, hogy ez kiemelten fontos. Az Agorába megérkezni számomra is mindig egy élmény. Tágas, fényes, hatalmas zöldfallal, prémium belsőépítészettel kialakított, hotelszerű lobbyk fogadják az itt dolgozókat és a vendégeket, ahol kellemes zene szól, a mosolygós recepciósok és a visszafogott, Agora ’illata’ is tovább fokozza az Extra élményt. Ezt emeli egy újabb szintre a More, a szolgáltatásaival adott élmények sorával (úgymint az elektromos roller vagy a concierge szolgáltatás) és a legnagyobb biztonság érdekében, ha szeretnénk, érintésmentesen is átjuthatunk a gyorskapukon, majd feljuthatunk a bérleményi szintre a célvezérelt liftekkel. Számtalan további megoldás van az Agorában, amely az ott dolgozók, ott jelenlévők minőségi, komfortos és egészséges tartózkodását biztosítják.

És mit jelent számomra a 4 000 000 négyzetméter? Úgy hiszem, hogy nem kell megint 10 év az 5 000 000 négyzetméter eléréshez, lesz rá igény.

Borbély Zoltán, az Atenor Hungary ügyvezető igazgatója

"A belga eredetű Atenor 2008-ban jelent meg Magyarországon, mint a hazai piac első környezettudatos irodaépület fejlesztője. Hazai portfóliónk azóta már meghaladja a 350 000 m2-t, amely négy irodafejlesztési- (Váci Greens A-F - 130 000 m2, Aréna Business Campus A-D - 72 000 m2, RoseVille - 16 000 m2, BakerStreet I-II. - 40 000 m2) és egy lakóingatlan projektet foglal magában (LAKE11 – közel 900 lakás). A csúcstechnológiákat felvonultató, energiahatékony épületek fejlesztése mellett a kezdetek óta a feladatunknak tekintjük, hogy felelősséget vállaljunk a környezetért és bérlőink jóllétéért, ezért kizárólag a fenntarthatósági követelményeknek mindenben megfelelő épületeket hozunk létre. 2011-ben a budapesti irodapiacon elsőként kaptuk meg a BREEAM „Excellent” fenntarthatósági tanúsítványt a Váci Greens irodapark projektre, amivel trendet indítottunk el, azóta a zöld minősítés már alapkövetelmény lett a piacon. Pár év elteltével a környezetvédelem mellett a társadalmi felelősségvállalást is fejlesztéseink fókuszába helyeztük, a piacon elsőként vontuk be az Access4you mérnökeit Váci Greens E és F épületeink, valamint a teljes Aréna Business Campus projektünk tervezési fázisába. Így büszkén mondhatjuk, hogy az Atenor is hozzájárult az ország akadálymentesített épületeinek fejlesztéséhez és köztudatba kerüléséhez.

Az ESG térnyerése cégünket nem érte újdonságként, hiszen fenntartható és társadalmilag felelős fejlesztési stratégiánk részeként az utóbbi három évben már a karbonsemlegességre is nagy hangsúlyt fektettünk: az Atenor 2019 óta számon tartja a vállalat károsanyag-kibocsátását és azon dolgozik, hogy csökkentse és ellensúlyozza azt mind a tíz európai országban, amelyben működik. Ennek eredményeképpen, a CO2logic-kal együttműködve, tavaly karbonsemlegességi tanúsítványt szerzett és egy 2030-ig érvényes, észszerűsített klímatervet és stratégiát dolgozott ki. A fentieken túl cégünk a napokban nagy sikerrel bocsátotta ki 6 éves zöld kötvényét (’Green Retail Notes’) melynek teljes mennyisége a kibocsátás napján jegyzésre került, ami azt mutatja, hogy a befektetők is elismerik az Atenor fenntartható és az európai taxonómiába és ESG irányelvekbe tökéletesen illeszkedő stratégiáját.

Az „Acting for the Future” szintén szerves része ESG programunknak, melyet 2020-ban indítottunk el; ennek keretén belül 2020, 2021-ben pedig 2021 fát ültettünk el az összes országban, amelyben jelen vagyunk, és ezt az elvet folytatva 2025-ig minden évben az évszámnak megfelelő darabszámú fát ültetünk majd el. Bízunk benne, hogy ezzel példát tudunk mutatni a környezetünkben lévő vállalatoknak, hiszen összesen körülbelül 270 tonna CO2-t tudunk megkötni 5 év alatt pusztán ezzel az egy kezdeményezéssel abban a 10 országban, ahol tevékenykedünk, ami önmagában véve is jelentős eredmény. Társadalmi elkötelezettségünk további erősítése érdekében elindítottuk az „Acting for People” kezdeményezést is, melynek keretén belül vállalatunk a hátrányos helyzetű embertársainkat támogatja.

Az Atenor erős nemzetközi vállalati kultúrájának egyik pillére az emberközpontú tervezés; projektjeink során olyan időtálló ingatlan beruházások megvalósítása a cél, amelyek harmóniában léteznek a várossal szerves egységet képezve környezetükkel, és nem utolsó sorban az ingatlant használó emberek kényelmét és jóllétét szolgálják. Minden épületünk tervezésekor és kialakításakor a legjobb építészeti design-t ötvözzük a legmodernebb és lehető legmagasabb fokon környezettudatos technológiákkal, melynek egyik legjobb példája a friss levegő ellátórendszerbe integrált UV-C szűrők használata a kórokozók elpusztítása, és ezzel a bérlők biztonságos munkavégzése érdekében. Nagy hangsúlyt fektetünk a flexibilis terek és ellátó rendszerek kialakítására is, melyek segítik bérlőinket abban, hogy rugalmasan tudjanak reagálni környezetünk napjainkban jellemző, rendkívül dinamikus változásaira.

Mindezek bérlőink számára is rugalmas, fenntartható és költséghatékony működést tesznek lehetővé, melyek által az ő ESG-kompatibilis működésük fizikai kereteit is biztosítani tudjuk. Iránymutató vállalati magatartásunkat és az általunk épített élhető és attraktív munkakörnyezet sikerességét igazolja az a tény, hogy számos nemzetközi és hazai vállalat választotta iroda projektjeinket magyarországi működése székhelyéül, így többek között a General Electric, NN, Sanofi, Intrum Justitia, Givaudan, Ford, Idomsoft, Heineken, Emerson, Cargill és Berlin Chemie is a mi épületeinkben talált eddig új otthonára, mellyel a nemzetközi nagyvállalatok és SSC-k részére bérbeadott legnagyobb irodai négyzetméter-volument tudhatjuk magunk mögött. Hisszük, hogy a közösen vallott vállalati értékek megalapozzák a jó partneri viszonyt és bevonzzák a bérlőket projektjeinkbe, így ezen stratégia mentén haladunk tovább a jövőben is."

