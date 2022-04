Jelentős a visszpattanás a régiós ingatlanpiacon, de még nagyon messze a járvány előtti világ

A kereskedelmi ingatlanok építését, üzemeltetését, finanszírozását, fejlesztését és vásárlását 2022-ben és azon túl továbbra is befolyásolni fogják az üzemanyag-, energia- és építőanyagárak. Mindez az ellátási láncban jelentkező kihívásokkal, a tevékenységek közel-telepítésével és a gyorsan növekvő inflációval párosul. Ez pedig közvetlen hatással lesz az eladási árakra és a bérlők által fizetett bérleti díjakra - derül ki a Colliers CEE Investment Scene 2021/2022 című jelentéséből.

Kevin Turpin, a Colliers közép- és kelet-európai regionális tőkepiaci igazgatója kifejti: "A közép- és kelet-európai régióban azt tapasztaljuk, hogy egyes befektetők visszatérnek a kivárásra, mielőtt befektetési döntést hoznának. Hasonlóképpen azt is látjuk, hogy néhány bérleti tranzakció felfüggesztésre, vagy teljesen visszavonásra került. Ezek egy része állítólag az orosz vállalatok érintettségével, más részük pedig a háború bizonytalanságával és fizikai közelségével függött össze. Ugyanakkor mindig lesznek olyanok, akik folyamatosan keresik és megtalálják a lehetőségeket még a legnehezebb időkben is."

A világjárvány okozta zavarok ellenére a 2021-es teljes évre vonatkozó, összesen 11,07 milliárd eurós beruházási volumen 6%-kal nőtt éves szinten, azonban ez 20%-kal alacsonyabb, mint 2019 azonos időszakában.

A Colliers eredetileg úgy becsülte, hogy a 2022-es év végi volumenek meghaladhatják a 12 milliárd eurót, azonban az ukrajnai háború befolyásolta ezt a kilátást.

A legtöbb ország elmarad a járvány előtti volumenektől, de Lengyelország a 2021-es volumen 57%-ával elérte a járvány előtti 5 éves átlagot. Az év utolsó negyedévében az aktivitás kétségtelenül megélénkült, de néhány piacot még mindig hátráltat a rendelkezésre álló termékek hiánya.

A régió számos piacán korlátozott mozgásokat regisztráltunk az elsődleges hozamokban, elsősorban azért, mert egyes ágazatokban és piacokon továbbra sem állnak rendelkezésre a további elmozdulásokat alátámasztó tranzakciós bizonyítékok.

Kivételt képeznek a logisztikai prémiumhozamok, amelyek 2020 első negyedéve óta átlagosan közel 100 bázisponttal emelkedtek régiószerte

- Lengyelországban pedig több mint 180 bázispontot értek el. A hozamok emelkedésének oka az lehet, hogy a járvány (és az internetes kereskedelem felpörgése) miatt megugró kereslet hatására jobban kezdtek emelkedni a bérleti díjak mint az ingatlanok értéke. Ez valószínúleg csak átmeneti jelenség viszont - a kínálat bővülésével majd megint csökkenni fognak a hozamok.

A Colliers elemzése szerint egyes piacokon továbbra is további befelé irányuló elmozdulások várhatóak, bár a világjárvány és az ukrajnai háború hatása inflációs, kamatláb- és negatív gazdasági nyomást gyakorol.

2008 óta először fordult elő, hogy az ipari ingatlanok szektora a 2021-es volumen 38%-os részesedésével az első helyet szerezte meg. Az irodák és a lakóingatlanok továbbra is stabil volumeneket könyvelnek el annak ellenére, hogy a piacon viszonylag kevés az eladásra rendelkezésre álló termék. A kiskereskedelmi volumeneket továbbra is a kiskereskedelmi parkok és a szupermarketek támogatják, míg a vendéglátóipari volumenek összességében korlátozottak maradnak.

A nyugat- és észak-európai alapok álltak az összes tranzakciós volumen 36%-a mögött 2021-ben, leginkább a Németországból, az Egyesült Királyságból, Ausztriából és Svédországból származó tőke. A kelet-közép-európai tőke szintén nagyon erős volt, 32%-os részesedéssel az összes volumenből. A csehországi székhelyű tőke volt összességében a legaktívabb 18%-os részesedéssel, és a cseh volumenek 52%-áért, a szlovákiai volumenek 68%-áért volt felelős, valamint Lengyelországban, Romániában, Magyarországon és Bulgáriában is regisztráltak akvizíciókat.

A geopolitikai és egészségügyi válságok miatt a globális gazdasági kilátások továbbra is gyakran változnak, és rendkívül nehéz megjósolni őket. A jelenlegi helyzet rendkívül összetett, a gazdaság széles spektrumát érinti, és nagy valószínűséggel 2022 során romlani fog, mielőtt javulna. Az ukrajnai háború és a kapcsolódó szankciók, a világjárvány és az ESG okozta tényezők és zavarok mellett az ingatlanpiacokra is hatással lesz a kínálat, a kereslet és a megfizethetőség szempontjából. Ezek a hatások nem mind negatívak, de az egyes ingatlanágazatokban eltérőek lesznek.

Azonban mind az emelkedő inflációt, mind a kamatlábakat nagyon gondosan figyeljük, mivel ezek véget vetnek a hosszú ideje tartó ‘hosszabb ideig alacsony’ időszaknak

- ez nem csak az adósságköltségekre és az árképzésre lesz hatással, hanem számos más költséget is jelent az ingatlanbefektetők, fejlesztők, bérlők és fogyasztók számára" - teszi hozzá Kevin.

Az ESG-tényezőknek az ingatlanbefektetők döntéseibe való integrálására egyre sürgetőbb szükség van, különösen a közép- és kelet-közép-európai régióban az ingatlanpiaci szereplők és szektorok között az ESG benchmarking és végrehajtás terén tapasztalható eltérések miatt.

Oana Stamatin, a Colliers közép- és kelet-európai és romániai ESG-ért felelős vezetője megjegyzi: "Mindannyian hallották már a "stranded assets" kifejezést, és attól függően, hogy vásárolni, tartani vagy eladni szeretnének, ez a kifejezés egészen másképp érzékelteti az ingatlanokat vagy a tranzakciókat. A jövőben az ESG-t alkotó elemek már most is és a jövőben is egyre fontosabbak lesznek a befektetési stratégiákban. Az ESG-felülvizsgálat elvégzése az átvilágítási folyamat során segíthet a befektetőknek azonosítani az üzleteket fenyegető veszélyeket és a kulcsfontosságú ESG-fejlesztési lehetőségeket az akvizíciót követően, miközben rávilágít a hiányos előírásokra és azonosítja a szabályozási felelősséget."

Címlapkép: Getty Images