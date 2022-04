Elképesztő tempóban emelkednek a lakásárak, de ez még mindig nem lufi - nyugtatnak az amerikai elemzők

Az Egyesült Államokban ugyan úgy tűnik, hogy átmenetileg megtorpant a lakásárak emelkedésének üteme, az továbbra is elképesztően magasan van. A széles körben követett S&P CoreLogic 20 várost magába foglaló lakásárindexe 19,1%-kal nőtt tavaly januárhoz képest - egészen brutális tempó, különösen, ha figyelembe vesszük, hogy a növekedés a 2021 januárjára jelentett 11%-os növekedési ütemet is felülmúlta. Mindezek fényében továbbra is jogos az aggodalom annak kapcsán, hogy vajon megint csak egy hatalmas buborék fújódik-e, azonban az elemzők szerint ezúttal van fedezete a drágulásnak. A CNBC elemzését szemlézzük.

Az amerikai lakáspiac a pandémia kitörése óta sosem látott módon száguld, és sorra produkálja a kétszámjegyű havi (előző év azonos időszakához képesti) lakásáremelkedést. Meglehetősen rendhagyó adatnak számít, hogy a lakásárak két éven belül 32%-kal emelkedtek, a tendencia miatt egyes közgazdászok pedig aggódni kezdenek egy esetleges buborék (kialakulása, kipukkadása) miatt.

Mint az a fenti ábrán is látható, a lakásárak növekedési üteme az Egyesült Államokban már magasabb, mint a 2008-as ingatlanpiaci összeomlást megelőzően, ami párosulva az egyre emelkedő kamatkörnyezettel is (a lakáshitelek kamatai a 2,7%-os mélypontról már 5% fölé ugrottak) sokakat egy újabb lufi kipukkadására enged következtetni. Aggodalomra azonban semmi ok.

Egyfelől jelentős különbség a mai lakáspiac és a több mint egy évtizede csúnyán összeomló bikapiac között, hogy nem látjuk azt a fajta spekulációt, amely akkoriban az egekbe emelte az árakat. A 2008 előtti években az olcsó és könnyen hozzáférhető hitelektől fűtve rengetegen vásároltak egyszerre akár több lakást is annak reményében, hogy majd a folyamatosan emelkedő árak mellett könnyen továbbadnak rajtuk - ez a gyakorlat ma nem igazán figyelhető meg a piacon. A hitelezési aktivitást az egyik oldalról lassítja a 2008-hoz képesti sokkal szigorúbb hitelkihelyezési szabályok (nem lehet csak úgy minden jött-mentnek fedezet nélküli hiteleket adni), miközben a finanszírozói oldalról kikopott a válság előtti sztár-értékpapír, az úgynevezett sub-prime lakáshitelekkel feltöltött jelzáloggal fedezett értékpapír.

A most megfigyelhető kiemelkedő drágulást már egyáltalán nem a felelőtlen hitelezés vagy a spekuláció hajtja, egyszerűen a kereslet és a kínálat rettentő távol vannak egymástól.

Az Egyesült Államokban a lakáskínálat (lakásépítések száma) a történelmi mélypontról ugyan elmozdult az utóbbi hónapokban, még mindig rettentő alacsonyan van - főleg a 2008 körüli állapotokhoz képest. Az alacsony kínálat pedig különösen igaz az olcsóbb, alsóbb kategóriás lakások esetében.

A tengerentúlon az alacsony lakásépítési hajlandóságot többé kevésbé hasonló tényezők okozzák, mint nálunk: ilyen a súlyos munkaerőhiány, a nyersanyagok gyors drágulása és a Coviddal kapcsolatos ellátási lánc-zavarok. Amerikai sajátosság, hogy utóbbit náluk a kereskedelmi háborúk is befolyásolják, valamint a területrendezési korlátozások és a területhasználati előírások is földhiányt idéznek elő. A felsorolt jelenségek minden bizonnyal nem rövid távon fognak megoldódni, így a kínálati szűkösség még hosszú évekig is kitarthat.

A kínálati oldal elmaradása mellett a történelmi léptékű áremelkedéshez stabilan magas kereslet is szükséges - ami az Egyesült Államokban maradéktalanul meg is van.

Az első és legnyilvánvalóbb tényező ebben az, hogy egy nagyobb demográfiai szegmens, a millenniumi (vagy ezredfordulós) korosztály most éri el azt a kort, amikor az emberek jellemzően lakást vásárolnak. Egyes "ezredfordulósok" (késői 20, kora 30 évesek) eddig elhalasztották a lakásszerzést a nem megfelelő jövedelmek vagy megtakarítások hiánya miatt, de most, hogy a munkaerőpiac drámaian javult, sokan úgy döntenek, hogy meglépik első lakásuk megvásárlását.

A másik fontos tényező, ami az elmúlt egy-két évben felerősítette a keresletet, az a pandémia. Utólag belegondolva furcsa, hogy a kezdetén nagy válságot predesztináló járványhullám végül a lakásvásárlási kereslet megugrásához vezetett, azonban mivel az emberek otthonról is hatékonyan tudnak dolgozni, így a járvány sok háztartásnak inkább spórolást hozott, semmint nélkülözést. A home office minden bizonnyal a COVID-járvány tartós öröksége lesz.

Csakúgy, mint a kínálatot hátráltató folyamatok esetén, úgy a keresleti oldalon is elmondható, hogy a hajtótényezők még egy ideig velünk maradnak, tehát rövid távon a kereslet visszaesésére sem kell számítani.

Mindazonáltal fontos megemlíteni, hogy a helyzet (és a nagy kereslet) nem jöhetett volna létre, a FED által lent tartott kamatok nélkül.

- az ultra-alacsony jelzálogkamatoktól való nagy függés pedig jelentős problémát okoz most, amikor a jelzálogkamatok emelkednek.

A lakhatás megfizethetőségét három dolog határozza meg: a háztartások jövedelme, a finanszírozás költsége és elérhetősége (jelzálogkamat), valamint a lakásárak. Az elmúlt években mindhárom input emelkedett, de a lakások megfizethetőségét csökkentő kettő (lakásárak és jelzálogkamatok) növekedése bőven ellensúlyozza a megfizethetőséget növelő tényező (háztartások jövedelme) emelkedését. Mindezek fényében nem meglepő, hogy a lakások megfizethetősége folyamatosan csökken már 2013 óta.

Az emelkedő kamatok és az egyre növekvő lakásárak hatására természetesen csökkenni fog valamennyire a kereslet, azonban nagyon fontos emlékezni arra, hogy ha az eladásra kínált lakások száma olyan nyomott marad, mint most, akkor sokkal kisebb számú vevőre van szükség az árak emelkedésének fenntartásához.

A lakásszektor nagyon fontos az Egyesült Államok gazdasága számára. A mesterségesen lenyomott kamatlábak kétségtelenül segítették a lakásárak felértékelődését, ez pedig sajnos kizár (vagy kiáraz) néhány leendő első vásárlót a piacról.

Mindezek fényében is, nagyon erős képzelőerőre van szükség ahhoz, hogy valaki egy buborék nagy robajló kidurranását vizionálja az amerikai lakáspiacra. A kereslet egyszerűen túl erős, míg a kínálat túlságosan korlátozott.

Címlapkép: Getty Images