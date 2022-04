Felszállhatnak a látogatók: repülő kilátó a Városligetben

Portfolio 2022. április 13. 08:26

Újjászületik a Ballon kilátó a Városligetben, a több mint 120 évvel ezelőtt is nagy népszerűségnek örvendő városligeti léghajózás. Ezt az évszázados hagyományt a Mimóza dombként ismert parkrész megújítása során elevenítik fel, ahol egy talajhoz rögzített, gázballon-kilátó is helyet kap, amely menetrendszerűen emelkedik majd a levegőbe. Fedélzetén 30 utassal és a pilótával akár 150 méter magasra is elér. A Ballon kilátó telepítése elindult, és idén május elejétől már birtokba is vehetik a látogatók.