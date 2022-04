Több száz millió eurós gigatranzakció történt az ingatlanpiacon

Hatalmas tranzakciót hajtott végre az Adventum Csoport a Penta alapján keresztül: közel 280 millió euróért vásároltak egy 18 elemből álló, magyarországi és cseh, a Tesco által fémjelzett kiskereskedelmi parkot. A 280 millió eurós vételár azt jelenti, hogy ez lesz az Adventum eddigi legnagyobb akvizíciója.

Alig egy hónappal a wroclawi Sky Tower irodaház megvásárlása után az Adventum Csoport – a kelet-közép európai régióra fókuszáló ingatlanbefektetési alapkezelő – a PENTA alapján keresztül a negyedik befektetésére irányuló, újabb szerződést írt alá.

A mindösszesen 360 000 négyzetméteres kiskereskedelmi park hálózatot 280 millió euróért vásárolta meg az Adventum Csoport, ami így a cég történetének legnagyobb akvizíciója lett.

Az OTP Bank Nyrt. és az Erste Group (az Erste Group Bank AG és az Erste Bank Hungary Zrt.) banki konzorciuma új, 150 millió eurós akvizíciós hitelkeretet biztosított a portfólió megvásárlásának finanszírozására. Az akvizíciót az OTP Bank és az Erste Bank szervezte.

Az Adventum ötödik alapja, az Adventum Penta a kapcsolódó, közös vállalati struktúrákkalegyütt mára kb. 240 millió euró értékű tőke elköteleződést generált, amelynek jelentős részenyugat-európai és globális befektetőktől származik.

Alapjain keresztül az Adventum Csoport immár 700 000 négyzetméternyi kereskedelmi ingatlant birtokol és kezel a legfőbb kelet-közép európai országokban. Az Adventum kezelt vagyona ezzel eléri az 1 milliárd eurót.

Vevői oldalról Koós-Hutás Gergely így nyilatkozott: "A Covid okozta világjárvány felgyorsította az emberek vásárlási szokásainak egyes trendjeit. Az online értékesítés aránya Európában a 2020-as 18%-ról 2025-re várhatóan csaknem 25%-ra fog növekedni. A kiskereskedelmi parkok azonban bebizonyították ellenálló képességüket a pandémia idején, és várhatóan továbbra is kulcsszerepet fognak játszani, mivel olyan hibrid működésű vállalkozásoknak tekinthetők, amelyek az üzletben történő vásárlás mellett házhozszállítási lehetőséget is biztosítanak. Ezt szem előtt tartva üzleti tervünk a portfólió amúgy is erős cash flow profiljának megerősítését irányozza elő."

Az ESG elvek iránti elköteleződés kapcsán hozzátette: "Célunk tovább az is, hogy az energiafogyasztás csökkentésével és diverzifikálásával, valamint környezetvédelmi tanúsítványok megszerzésével javítsuk az ingatlan portfólió ESG-profilját – ezzel még vonzóbbá téve a kezelt portfóliót a befektetők körében.”

A Deloitte Legal Ügyvédi Iroda és a Deloitte adó- és pénzügyi tanácsadó csapata a struktúra kialakításában, a jogi, adózási és pénzügyi átvilágítási műveletek lebonyolításában segítette azAdventum Csoportot a tranzakció során. A Hümpfner Ügyvédi Iroda vállalati jogi kérdésekben adott tanácsot, míg az ESTON és a Savills a tranzakció üzleti támogatásában, a CBRE pedig az ESG-ben és a műszaki átvilágításban működött aktívan közre. A finanszírozó bankoknak a CMS nyújtott jogi tanácsadást.

Címlapkép: Getty Images