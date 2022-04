Az építészeket már meghódította, a kivitelezők viszont nem kérnek a modern tervezésből

A hazai építészek döntő részénél a BIM szemlélet már beépült a munkafolyamataikba és elégedettek a modern megoldásokkal, ellenben a kivitelezők hiába hisznek egyre inkább a BIM szoftverek térhódításában, a napi gyakorlatban még alig alkalmazzák. Ugyanakkor egyre keresettebb a szakemberek körében a BIM menedzserképzés, miközben a cégek le vannak maradva az ilyen pozíciók kialakításában - derül ki a Graphisoft S.E. építészszoftver fejlesztő országos kutatásából.

A magyar AEC (Architecture, Engineering, Construction - építészeti, mérnöki és építőipari iparágak) piac szegmenseinek digitális fejlettsége, illetve jövőképe között jelentős eltérések vannak. A magyar AEC piacon elérhető BIM szoftverek ismertsége, elterjedtsége, és a digitalizációs folyamatokkal kapcsolatos vélemények feltárása volt a célja a Graphisoft 2022-es országos piackutatásának a célja, amiben szakmai partner az Impetus Research volt.

A BIM szoftverhasználat évek óta az építészek körében a legnagyobb arányú, ezen a piacon 10 különböző CAD márka ismertségét és használatát vizsgálták. A megkérdezettek válaszaiból kiderült, hogy az Open BIM Archicad szoftver megtartotta piacvezető pozícióját, ma az építészek 82 százaléka használja (2017-es arány: 73%), és a szakemberek 97 százaléka kiemelkedően elégedett, ez az arány azonos a korábbi évekével.

Bacher János, az Impetus Research ügyvezető partnere elmondta, hogy: „Örömmel tapasztaltuk, hogy az építészek szívesen megosztják tapasztalataikat, nyitottak a fejlődésre és a bevált megoldásokhoz ragaszkodnak. A kivitelezői szektor szakembereit nehezebb volt a kutatásba bevonni, amire magyarázat lehet, hogy ebben az üzleti szegmensben alacsonyabb az építész szoftverek elterjedtsége és ezáltal kevésbé is érdekes ez a téma a döntéshozók számára”.

A kutatók a felhasználói véleményeket is vizsgálták. Nem meglepő módon mind az építészek, mind a kivitelezők körében egy szoftverválasztásnál elsődleges szempont a kedvező ár valamint a széleskörű szakmai elterjedtség. Ugyanakkor az építészek egy BIM szoftvertől már elvárják a csapatmunka és a szakági együttműködési lehetőséget (válaszadók: 85%), valamint az innovativitást és trendkövetést (84%), nem utolsó sorban pedig a teljes tervezési/modellezési folyamat támogatását (79%). Emellett az építészek kifejezetten igénylik a felhasználáshoz kapcsolódó képzéseket és tanácsadást.

A kivitelezők körében 6 piaci CAD márka használatát vizsgálta a kutatás és az eredmény szerint öt év elteltével is alacsony e szegmens digitalizáltsága, ellenben a piac közel kétharmadán gyakorlatilag két márka osztozik. A jövőt tekintve kedvező, hogy a BIM-alapú szoftverek ismertsége növekedett öt év alatt, a piacvezető márkáké 75 százalék feletti az öt évvel ezelőtti 57%-os szinthez képest.

A kivitelezők körében is erősödik a szakágakkal történő szoftveralapú együttműködési lehetőség igénye, valamint a teljes tervezési, modellezési és kivitelezési folyamat támogatása (68%), de összességében a BIM funkciók ismere és használatának igénye még nagyon alacsony (5%).

Az összképet talán magyarázhatja az is, hogy ebben az üzleti szegmensben az átlagosnál nagyobb a cégátalakulás, és jóval alacsonyabb a munkafázisok digitalizációja is, mint az építészirodáknál.

Reicher Péter, a Graphisoft ország igazgatója elmondta, hogy: „A kutatási eredmények között kedvező, hogy már nemcsak az építészek tartják fontosnak a BIM megoldások használatát, hanem a kivitelezők fejlesztési terveibe is beépül. Ugyanakkor, összehasonlítva a globális illetve az európai dinamikával a hazai digitalizációs folyamat még mindig lassú. Emiatt kiemelten fontos számunkra a piaci szemléletváltás és az új technológiák elterjedésének segítése, a nemzetközi szintű BIM menedzserképzés biztosítása, valamint globális szakmai tapasztalatunk átadása a BIM nemzeti szabályozás kialakításának érdekében.”

A BIM folyamatokra történő átállást lassíthatja, hogy még mindig meglehetősen alacsony a BIM menedzsereket alkalmazó vállalkozások száma és ez egyaránt jellemző a tervezőirodákra és a kivitelezőkre (4%). A Graphisoft kutatási eredményei arra is rávilágítottak a saját szoftverük, az Archicad BIM funkciójának kihasználásával kapcsolatban, hogy a tervezők csak 58% tudja teljesen vagy részben kihasználni az Archicad BIM modulját, míg a kivitelezők esetében ez 72%. Ez a teljes piac szempontjából azért érdekes, mert egy korábbi szakmai tanulmány alapján (Forrás: Garapena 2020) a magyar építőipari szakemberek 75%-a szerint a BIM a hazai építőipar jövője. A nemzetközi prognózisok ráadásul a globális BIM piac növekedésében jelentős dinamikát jeleznek, a 2020-as 5,7 milliárd dollárról közel 12 milliárd dollárra nő 2027-ig.

A kutatás kitért a magyar BIM menedzserképzésben részt vett szakemberekre is. A válaszadók ötöde jelenleg is BIM menedzserként dolgozik, míg további 60 százalékuk más feladatok mellett ilyen munkákat is ellát. Az őket foglalkoztató vállalkozások jellemzően már több mint 3 éve alkalmaznak BIM menedzsert és pozitív tapasztalatokkal rendelkeznek. Legnagyobb előnyének a tervezési hibák jelentős csökkenését (kiküszöbölését), valamint a társterületekkel való hatékonyabb együttműködést tartják. A BIM menedzserek is egyre elégedettebb a munkájuk hatékonyságával, egyre inkább látják, hogy munkahelyükön miként tudják részben vagy teljesen kihasználni a szoftver BIM funkcióit. Ezért nem meglepő, hogy a válaszadók véleménye alapján a vállalkozások harmadának (37%) még idén, további közel felének (46%) a későbbiekben szüksége lehet BIM képzésre, tanácsadásra.

