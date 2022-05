Több mint félmillió négyzetméter, 26 épületben: bemutatta legnagyobb fejlesztéseit a hazai ingatlancég

A cég árbevétele 2019 és 2021 között a duplájára nőtt, a tavalyi évben elérte a 2,3 milliárd forintot, míg adózott eredménye 847 millió forintot tett ki. A vállalat fejlesztési portfoliója jelentősen bővült, a covid előtt 7, jelenleg 26 projekt fejlesztése zajlik, vagy már befejeződött. Ezzel párhozamosan a cég szakértői létszáma is megduplázódott, elérte az 50 főt.

Schrancz Mihály szerint 2021-ben elsősorban a lakáspiac pörgött, az irodapiac viszont lassult. Noha a turizmus visszaesésével a hotelfejlesztések is lassultak, a Property Market 3 hotelfejlesztésben is aktív. A fejlesztés alatt álló projektjeik közül a BudaPart - megközelítőleg tíz éves, maximum hat fázisban megvalósuló beruházás - 54 hektáron épül, itt 15 lakóépületben 3000 lakás, 12 irodaházban 250 000 négyzetméter irodaterület és 15 000 négyzetméter kereskedelmi terület jön létre, ahol mintegy 25-30 000 városlakó élhet és dolgozhat a közeljövőben. A 2015-ben megkezdett városrészfejlesztés első két ütemét már lezárták, 1100 lakást értékesítettek is. Az első két irodaépületet és az első öt lakóházat már birtokba vették a lakók és a bérlők. Az ügyvezető igazgató bejelentette azt is, hogy hamarosan a nyolcadik lakóház fejlesztését indítják, a projekt hatodik fázisában a nyolc emeletes, BudaPart Otthonok ’G’ elnevezésű épületének kivitelezése kezdődik meg, összesen 180 lakással.

Emellett 2021-ben 100%-ig feltöltötték bérlővel a BudaPart GATE irodaházat, amelyet értékesítettek egy nemzetközi befektetőnek, az S-Immo osztrák ingatlanalapnak. A BudaPart CITY irodaházba 2021 nyarán érkezett meg az első bérlő, a Bayer Hungária.

Az ügyvezető igazgató beszámolt arról is, hogy a BudaPart projekt finanszírozására tavaly kötvénykibocsátás zajlott le 32 milliárd forintértékben, a teljes összeget lejegyezték, a kötvények futamideje 10 év, kamata fix 5,5%.

További fejlesztések

A BudaPart mellett a Property Market megkezdte a főváros újabb projektjének, a BEM Center-nek az értékesítését. A beruházás során a Bem József téren álló Radetzky-laktanya szálloda és irodakomplexumként újul meg. Az épület a Bem térrel együtt újul meg a belsőépítész, Marcel Wanders tervei alapján. A 20 000 négyzetméter iroda és kereskedelmi egységek mellett 5 csillagos boutique hotel is épül.

Újabb fejlesztés lesz a Dürer Park épületegyüttese a Városliget mellett, ahol a fejlesztés során felújítják az egykori Szent Szív Zárda épületét, valamint kiemelt szerepet kapnak a fenntartható megoldások, a zöldfelületek megőrzése, megújítása. A 3,7 hektáron zajló fejlesztésben megépül 3 lakóépületben 208 lakás és 2 irodaházban létrejön 42 000 négyzetméter irodaterület.

Átrendeződhet a piac

Schrancz Mihály rámutatott, hogy az idei kilátásokat a covid már kevésbé árnyékolja be, de a szektornak újabb, és egyelőre nem enyhülő problémákkal kell szembenéznie. Az Ukrajna elleni háború, az infláció és az ellátási láncok akadozása mind óriás kockázatot jelentenek az egész piacnak. Hangsúlyozta: az építőanyag-piac nem lokális, hanem globális, a nemzetközi építőanyag trendek határozzák meg itthon is az árakat, annál is inkább, mivel a legtöbb építőanyagot importból szerezzük be, nagy az ellátásbeli és árbeli kitettségünk is. A gyorsuló infláció kiszámíthatatlanná, tervezhetetlenné teszi a fejlesztéseket, az emelkedő kamatkörnyezet pedig tovább drágítja a finanszírozást, így a kisebb cégek eltűnhetnek a piacról - mondta.

Megjegyezte azt is, "amíg a háborús helyzet lehetséges stabilizációja kérdésében nem látunk tisztábban, addig ebben a régióban a tranzakciós piac/investment piac várhatóan kevésbé lesz aktív. A jelenlegi gazdasági környezet átrendezi az ingatlanfejlesztői piacot. "Ilyen helyzetben a tőkeerős, jó termékkel és lokációval rendelkező szereplők jutnak még nagyobb szerephez. A kiszámíthatatlanság miatt radikálisan vissza fog esni a kereslet, de lesz fejlesztő, amelyik továbbra is tartja pozícióját".

A kilátásokat illetően Schrancz Mihály arra emlékeztetett, hogy felrobbantak az irodai fitout költségek és a bérleti díjak, hatalmasak az energiaszámlák, átrendeződtek a bérlői szokások, így nehéz előre látni a piacot, de lassú javulásra számít. A hotelfejlesztésekre is nagyobb igény van, mint egy éve, a leggyorsabban és legjobban fejlődő terület azonban továbbra a logisztika, mert a covid alatt hatalmas teret nyert az e-kereskedelem. A lakóingatlanok piaca pedig a második legdinamikusabb, mert még mindig jelentős a kereslet.

Címlapkép forrása: Property Market Kft.