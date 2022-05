Jelentős változás jön az ingatlanok tűzvédelmi szabályzatában

Az Építési Vállalkozások Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) is aktív szerepet vállalt az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) megalkotásában. A szervezet Tűzvédelmi Tagozatának szakemberei együttműködve az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület (IFK) szakembereivel több területen tettek javaslatot a logisztikai csarnoképületek fejlesztését, építését- és üzemeltetését egyszerűsítő, az építőipar versenyképességét növelő módosításokra. A jogalkotó a javaslatokat a szakmai és piaci szereplők által elfogadott kompromisszumokkal beépítette a jogszabályba.

Kihirdették az új Országos Tűzvédelmi Szabályzatot (OTSZ), amely az emberek, a környezet és a vagyon elvárt tűzbiztonságához szükséges feltételeket írja elő. A fontos jogszabály megújításában az ÉVOSZ Tűzvédelmi Tagozata és az IFK is együttműködött. A közös munka megfelelő alapot teremtett az ÉVOSZ és az IFK közötti együttműködés további kiterjesztésére is a lakó- és irodaépületek, illetve szállodák tűzvédelmével kapcsolatos területekre is.

A módosított OTSZ egyben azt is szolgálja, hogy az építőipari anyagok és termékek árának drasztikus növekedése ne menjen a tűzvédelem rovására.

A jogszabálymódosítási folyamat során az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) és az ÉVOSZ között létrejött aktív kapcsolat lehetővé teszi, hogy a két szervezet együttműködjék az építőipar számára szükséges tűzvédelmi kompetenciákat adó képzések kialakításában is. Ennek részeként 2022. május 3-án az OKF szakemberei felkészítést tartottak az ÉVOSZ tagok részére az OTSZ és a kapcsolódó Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek 2022. évi módosításairól. Az új jogszabályi környezetben előtérbe került:

a tűzterjedés elleni védelmet érintő változások kihatása a tűzszakasz-méretekre, homlokzati tűzterjedésgátlásra,

az épületszerkezetekre vonatkozó tűzvédelmi szabályozás újításai,

a kiürítési feltételek biztosításának és teljesíthetőségének módosításai,

a hő és füst elleni védelem követelményeinek változásai és a főbb enyhítések,

a tűzoltói beavatkozást segítő főbb változások.

