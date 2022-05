A legfrissebb tények: ennyien vágtak bele idén a lakás- és házépítésbe

Portfolio 2022. május 05. 10:14

Néhány napja számoltunk be a 2021-es építési engedélyek, valamint a megépített lakások számáról megyénként. Most pedig a KSH legfrissebb, 2022 első három hónapos számait is bemutatjuk: 2022 első negyedévében 4 528 új lakás épült, 26%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban. A kiadott építési engedélyek és egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 8001 volt, 15%-kal több, mint 2021 azonos időszakában.