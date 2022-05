A Magyar Autóklub ellenzi a pesti rakpart végleges lezárását

Kenderesy János MAK alelnök szerint ha csak öt centimétert vesznek ki ebből a szakaszból, már azzal ellehetetlenítik a pesti rakpart észak–déli összeköttetését, és mindeddig szó sem volt arról, hogy ezt véglegesen elveszik az autósoktól. Márpedig a mostani tervek szerint a pesti rakpart említett szakaszát a 3-as metró felújításának befejezésekor fogják végleg átadni a gyalogosok és kerékpárosok számára.

A teljes lezárásról nem volt szakmai egyeztetés, nincsenek hatástanulmányok és megvalósíthatósági tervek, illetve nem ismertek a forgalomszámlálási adatok sem – írja a lap a klub nyilatkozatára hivatkozva.

Ők azon az állásponton vannak, hogy nem szabad véglegesen lezárni az autósok elől a rakpartot, de annak zöldítésével, a belváros forgalomcsökkentésével és a legbelsőbb területeken még a gépjárműforgalom teljes kitiltásával is egyetértenek egyébként.

Kenderesy felhívja arra is a figyelmet, hogy a rakpartszakasz kiesése esetén a teljes ottani forgalom a Kiskörútra tevődne át, amely már most is túlterhelt. A helyzetet azonban a navigációs applikációk a környező kis utcákban is kritikussá tehetik, ha a Kiskörút bedugulása miatt oda terelik át az autósokat, ami pedig környezetvédelmi szempontból is aggályos a megemelkedő károsanyag-koncentráció miatt.

A MAK csökkentett sebességgel, de 2×1 forgalmi sávot mindenképpen megtartana. Ha pedig az látszik, hogy erre sincs igény, akkor lehetne gondolkodni a kivezetésen, de fontos lenne, hogy ez ütemezetten történjen.

