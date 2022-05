Eddig is sok baj volt vele, de most végleg vége: nem indul több BKV-hajó a Dunán

Eddig is sok probléma volt vele és csak nehezen működött, de idéntől nem már egyáltalán nem indul több BKV-hajó a Dunán - írja a Népszava . A 2013-ban indult projekt eddig is veszteséges volt, de a járvány miatt csökkent utazószám és a fővárosi forrásmegvonás már teljesen fenntarthatatlanná tette az egészet. Ennek ellenére nem maradunk teljesen dunai hajózás nélkül, ugyanis ezután a Mahart fog járatokat indítani, amiket hétköznap BKK bérlettel is lehet használni.