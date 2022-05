Milyen hozamok mellett lehet ma kiadni egy lakást vidéken és Budapesten? - Itt a nagy lakbérkörkép

A bérleti díjak áprilisban tovább nőttek, és elérték a koronavírus-válság előtti szintet – állapítja meg legfrissebb fővárosi bérlakáspiaci elemzésében a Rentingo.com. Két éve nem volt ilyen drága a lakásbérlés Budapesten, márciushoz képest 4,5, az előző év azonos időszakához képest pedig 15,4 százalékkal emelkedtek a bérleti díjak, így a múlt hónapban átlagosan havi 165 ezer forintot kértek a fővárosi bérbeadók kiadó lakásukért. A bérleti díjak alja, a piac fordulópontja tavaly márciusban volt, azóta az inflációt is túlszárnyalja a lakbérek növekedése. A bérleti díjak mellett a hozamokat pedig legfrissebb elemzésében, az Ingatlan.com vizsgálta.

Ehhez hasonló trendekről számol be az Ingatlan.com felmérése is, ami a Rentingo 165 ezres átlagával szemben 175 ezer forintos átlagos bérletidíj-szintet mért Budapesten. Utóbbi, kerületi szinten 120 ezer (XXI. kerület, Csepel) és 250 ezer (V. kerület, belváros) forint közti eltéréseket takar.

A keresőportál a főváros mellett a nagyobb vidéki városokban is elkészítette a felmérést, ott a budapestinél mintegy harmadával olcsóbban, átlagosan 120 ezer forintért bérelhetünk lakást. A szélesőértékeket itt Székesfehérvár-Veszprém 130-140 ezer forint körüli átlaga és Békéscsaba-Miskolc 80-90 ezer forintos átlaga jelenti.

A hosszútávú lakáskiadással elérhető bruttó hozamok tekintetében a lakbérekhez viszonyított magasabb lakásárak miatt Budapesten alacsonyabbak a számok.

A fővárosban lakáskiadással átlagosan 4,75 százalékos bruttó hozamra lehet szert tenni.

A legdrágább kerületekben viszont ennél is alacsonyabb a hozam, a XII.-ben például mindössze 3,75 százalék, de az I.-ben, a II.-ban és az V.-ben (utóbbiban az Airbnb típusú kiadás jelentősen magasabb hozamai miatt is drágábbak az ingatlanok), is mindössze 4 százalék körüli hozamra számíthatunk, akárcsak a XI. kerületben. Ennél

magasabbak a hozamok az olcsóbb kerületekben, a XV., XXI. és XXIII. kerületekben 5,3 százalék körül alakul az átlag, míg a X. kerületben még ma is 5,8 százalékra számíthatunk.

Vidéken ennél is magasabb hozamok érhetők el lakáskiadással. A vidéki átlag a budapesti, befektetési szempontból vonzóbbnak számító kerületekkel, vagyis 5,3 százalékkal egyezik meg. Bár Győrben, Debrecenben, Szegeden és Székesfehérváron mindössze 4,3-4,6 százalék mérhető, Pécsen 5,3, Miskolcon 5,8, Nyíregyházán 6,2, Salgótarjánban pedig 8,3 százalékra számíthatunk.

Mielőtt azonban mindenki elindulna Salgótarjánba lakást venni érdemes megjegyezni, hogy ott a kereslet is meglehetősen alacsony, így a kiadás folyamatossága szempontjából nagyobbak a kockázatok.

A bérleti díjak országos emelkedése részben azzal magyarázható, hogy sokkal szűkebb lett a kínálat. Egy évvel ezelőtt még országszerte 20 ezer lakást kínáltak kiadásra a tulajdonosok, idén viszont alig több mint 10 ezer kiadó lakásból lehetett válogatni, ami 49 százalékos visszaesést jelent” - mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

Lejtőn a hozamok

Az elemzés szerint a lakáspiaci folyamatokat meghatározó kamatemelkedés a kiadó lakások piacára is hatással van. Kevesebben vásárolnak majd lakáshitelből ingatlant, ez az lakásdrágulás ütemét visszafoghatja, emiatt viszont elbizonytalanodhatnak a befektetési céllal vásárlók, akik a kiadásból származó bevétel mellett eddig erősen támaszkodtak a lakások folyamatos felértékelődésére. Az elmúlt években a lakások drágulása kompenzálta a bérleti díjból elérhető hozamok csökkenését, ami szintén lelassult. A lakáshitelkamatok emelkedése pedig tovább fékezheti a lakások áremelkedését. A hozamok tehát lejtőre kerültek, a mostani értékekkel szemben 6-7 éve még Budapesten is 9 százalék körüli hozamok voltak mérhetők, egyes megyeszékhelyeken pedig mg ennél is magasabbak.

A KSH-Ingatlan.com lakbérindexéhez hasonlóan a Rentingo is a megerősítette, hogy a fővárosi lakásbérleti díjak elérték a koronavírus-válság előtti szintet, nominális értéken számolva az elmúlt két évben nem volt ilyen drága a lakhatás Budapesten. Előbbi cég márciushoz képest 4,5, az előző év azonos időszakához képest pedig 15,4 százalékkal kértek többet a bérbeadók kiadó ingatlanjukért, ami átlagosan 165 ezer forintos bérleti díjnak felelt meg.

