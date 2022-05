A modern kor aranyát osztja meg a Market az építőiparral

Tudásmegosztó platformot indított az építőipar egyik legnagyobb szereplője, a Market Építő Zrt. A platform a BIMForShare nevet kapta, hiszen a felület célja a BIM-rendszerek terjedésének elősegítése - az ott szereplő dokumentumok sztenderdként szolgálhatnak a BIM-rendszerrel dolgozók számára.

A vállalat célul tűzte ki, hogy segítse és támogassa a BIM-rendszer (Building Information Management) alkalmazásának terjedését, illetve a felhasználás színvonalának növelését, ezért hozta létre a BimForShare.market.hu felületet a témához kapcsolódó anyagok megosztására, terjesztésére.

A BIM alkalmazása kapcsán a felhasználók nem győzik hangsúlyozni a rendszer előnyeit – nem véletlenül. A Market a BIM felhasználásának összesen 26 lehetséges felhasználását azonosította be, melyek közül a vállalat 10 területen használja a rendszert. Ezek közül a BIM legnagyobb előnyei között szerepel, hogy segíti a tisztánlátást, a kivitelezés optimalizálását ütemtervezés és organizáció támogatással, az előkészítést mennyiségi és minőségi adatok legyűjtésével. Továbbá a tervezés számára is jelentős haszonnal bír, hiszen gyorsítja a szakágak közti kommunikációt, a gondolkodást, a hibakeresést, valamint a dokumentálást is.

A BIM-rendszer alkalmazása hatékonyan támogatja mind a tervezők, mind a kivitelezők munkáját, ezért a Market honlapján elérhetővé tette saját fejlesztésű anyagait: különféle szerződésmellékleteket, sablonokat, mintafájlokat, ellenőrző listákat, melyek sztenderdként szolgálhatnak a BIM-rendszerrel való munka során. Ezek között vannak például olyan anyagok, amelyeket egy magasépítő cég elvár egy tervezőtől.

Grátzer Szabolcs, a Market Építő Zrt. BIM menedzsere és tervezési osztályvezetője a BimForShare platform indulása kapcsán fejtette ki a vállalat ezzel kapcsolatos szemléletét: "Mi abban hiszünk, hogy a BIM rendszer egy olyan eszköz, ami mindannyiunk munkáját segítheti és egy erős kapocs lehet az aktuális és jövőbeni partnereinkkel való közös munka során is.”

A felületre első körben felkerültek már többek közt a követelményrendszerre vonatkozó anyagok, modellezésre vonatkozó technikai leírások és modellek ellenőrzését segítő lista is. A rendelkezésre álló anyagok az indulás után folyamatosan bővülnek és frissülnek majd.

A Building Information Management (BIM) a tervezési módszertan egy új megközelítése, és nem – mint ahogy azt sokan gondolják – egy szoftver, licenc vagy tanúsítvány. A BIM az épületek tervezési és építési folyamatainak átfogó digitális modellek segítségével történő szimulálását és optimalizálását jelenti. Az épületek tervezése, kivitelezése és üzemeltetése szempontjából, tehát azok teljes életciklusát tekintve, a BIM jelentős előnyöket kínál a hagyományos tervezési módszerekkel szemben, mivel általa bármikor részletes információkhoz, adatokhoz juthatunk az épület bármely alkotóelemét illetően.

