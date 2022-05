Rekordon a lakásárak: jönni fog az összeomlás?

Minden idők legmagasabb szintjén állnak a lakásárak az Egyesült Államokban, a 2007-es lakáspiaci lufival szemben azonban most nem kell számítani összeomlásra - vélik a Blackstone szakértői. A tulajdonosok többsége most nem úgy használja otthonát, mint egy bankautomatát. Míg 2007-ben a tulajdonsok sok esetben az ingatlan értékénél is magasabb összegű hitelt vettek fel a lakásaikra, most nem ez a helyzet. Annak ellenére, hogy a lakásárak rekordmagas szinten állnak, a háztartások fundamentumai erősek.

Bár a Fed a tartós infláció miatt elkezdte emelni a kamatokat, ez önmagában még nem jelent problémát, ugyanis a munkaerőpiac továbbra is rendben van. Történelmileg a lakáspiac jobban korrelál a munkaerőpiaccal, mint a jelzáloghitel-kamatlábakkal - mondta el a cég egyik szakértője.

Amíg a munkaerőpiac viszonylag egészséges marad, addig a lakáspiacon sincs ok az aggodalomra.

A szakértő várakozásai szerint a 10 éves kincstárjegy hozama elérheti a 3,5%-ot. Ez az a szint, amelyet szerinte a lakáspiac elbír. Hétfőn 2,8% körül volt, ami idén eddig 90%-os emelkedést jelent. Összességében a lakásárak emelkedési üteme ellaposodhat, sőt egyes régiókban időleges csökkenés is előfordulhat, de annak az elképzelésnek, hogy a lakásárak országosan és tartósan csökkenésbe forduljanak, minimális a valószínűsége.

A Blackstone egyébként a 2008-as pénzügyi válsághoz kötődően rengeteg problémás lakóingatlant vásárolt meg és még mindig jelentős szereplője a bérlakások és diáklakások piacának.

