Hatalmas raktárral bővít az Alza

Hosszú távú bérleti megállapodást írt alá a Sziget Logisztikai Központ 22 000 négyzetméternyi raktárterületére a GLP és az Alza.hu. A szigetszentmiklósi logisztikai központ kivitelezése már zajlik, a raktárakra és elosztóközpontokra szakosodott fejlesztő és befektető csoport a tervek szerint 2022 harmadik negyedévében adja át az épületet.

A többfunkciós létesítmény révén az e-kereskedelmi vállalat tovább javítja disztribúciós tevékenységét és a rendelésteljesítést. Az új, tíz évre szóló szerződéssel új szintre lép a GLP és az Alza együttműködése Közép-Kelet-Európában: a cseh gyökerű cég mind Szlovákiában, mind Csehországban a GLP-től bérel raktárterületet.

A kész épület több mint 20 000 négyzetméter A kategóriás raktár-, valamint több, mint 2 000 négyzetméter irodaterületet, továbbá bemutatótermet és Alza Drive átvételi pontot foglal majd magában. A létesítményben több különböző kivitelben összesen 82 dokkolókaput alakítanak ki, amelyek a furgonoktól a kamionokig számos járműtípus fogadását lehetővé teszik.

Takács Csaba, az Alza.hu operációs vezetője elmondta: "Magyarország fontos és dinamikusan növekvő piac az Alza számára. A szolgáltatásaink, elsősorban a kézbesítés további fejlesztése érdekében elengedhetetlen volt, hogy még közelebb kerüljünk a vásárlóinkhoz, a szó minden értelmében. Azáltal, hogy egy épületben ötvözzük a raktári, a bemutatótermi és az átvételi pont funkciót, több ezer azonnal, helyben átvehető terméket kínálhatunk, egyben számottevő mértékben lerövidítjük az átlagos kézbesítési időt valamennyi magyarországi ügyfelünknek"

Ez a tranzakció is mutatja, hogy Magyarországon továbbra is nagy szükség van a raktárakra, hiszen az e-kereskedelem láthatólag a járvány és a lezárások után is fontos maradt.

Címlapkép forrása: GLP