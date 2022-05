Új koncepciót kínál bérlőinek a nemrég megújult irodaház

Befejezte a budapesti myhive Haller Gardens teljes modernizálását az IMMOFINANZ. A megújult épületben a már meglévő myhive megoldások mellett olyan új szolgáltatásokat is bevezettek, amelyek maximálisan támogatják a rugalmas munkavégzést, valamint az irodaházon belüli közösségi terek sokoldalú használatát. A koncepció célja, hogy a közös tereket a tényleges funkciójuk mellett a bérlők többek között vendégek fogadására, üzleti megbeszélésekre és kikapcsolódásra is tudják használni.

Az épület modernizálása során a homlokzat megújult, az épület egésze korszerű és energiatakarékos külső és belső világítást kapott, valamint a lobbik és az épületszárnyak körüli kert is az új koncepciót követve, megújulva áll a bérlők rendelkezésére. Hasonló koncepció alapján kapott új arculatot a kávézó és étterem is, amely további kényelmi funkciókkal egészült ki. Az intelligens, parkolóhelyeket optimalizáló rendszer segítségével a bérlők költséghatékonyan és rugalmas feltételekkel tudnak helyeket bérelni, emellett egy rugalmasan bérelhető rendezvény- és tárgyalóhelyszínt is kialakítottak az irodaházban.

A myhive Haller Gardensben vezették be elsőként a Service Pontot, amely támogatást nyújt az irodaházon belüli közösségi élethez, valamint a bérlők kérésére megszervezi a ruhatisztítást, a virágrendelést, a masszázst, de akár egy alkalmi smink elkészítését is. A „community manager” feladata, hogy figyelemmel kísérje a felmerülő igényeket, gondoskodjon a jógaóráról, és egyéb szakmai vagy munka utáni szórakoztató rendezvényről.

Az IMMOFINANZ, felismerve az irodapiacon kialakuló új trendet, a rugalmasság iránti igényt, az elsők között reagált a myhive új irodatermékeivel. A vállalat saját szolgáltatott irodája, a mycowork, 1000 négyzetméteren kínál teljesen berendezett, flexibilisen bérelhető kulcsrakész irodaterületeket. Nem sokkal a nyitás után a mycowork területek közel kétharmadára már bérleti szerződést kötöttek.

Ugyancsak népszerű termék a myoffice, amely az ügyfelek kívánsága szerinti azonnal költözhető, dedikált irodatereket kínál rugalmas konstrukcióban. Az új bérlők több mint 75 százaléka ezt a terméket választotta. Mindkét esetben a bérelt irodaterületek nagyságától függetlenül, a bérlők az irodaház teljes myhive szolgáltatáscsomagját élvezhetik.

Címlapkép forrása: IMMOFINANZ