Javában zajlik a Lánchíd felújítása, amiről most egy látványos videót tett közzé a Magyarépítők . A felújítás mostani szakaszában került sor a koronasaruk festésére, a munkálatok a vízszint alatt 14 méteres mélységig, a vízszint felett pedig 23 méteres magaságig tartanak. A befejezés és a híd tervezett átadása 2023-ban várható.

Tavaly márciusban, a munkaterület lezárásával megkezdődött a Lánchíd felújítása, aminek rekonstrukciója azóta is tart. Ezúttal a Magyarépítők videójából kiderül, hogy hol is tart az építkezés, melynek során jelenleg a belső festési munkák zajlanak, emellett a helyszínen megújul 4400 négyzetméternyi kőfelület is. Az A-Híd Zrt. által 18,8 milliárd forintból megújuló hidat a tervek szerint 2023 augusztusában adják át.

Címlapkép forrása: Getty Images