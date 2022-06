Jelentős fejlesztést adtak át a vidéki nagyvárosban

A három hónapos próbaüzem után szerdán megnyílt Zalaegerszegen a mintegy 9,5 milliárd forintból megvalósított új uszoda, tanuszoda és strand - írja az MTI.

Balaicz Zoltán polgármester a helyszínen tartott sajtótájékoztatón elmondta: 2019-ben tették le az alapkövét a Modern városok program keretében elkészült új komplexumnak, amely a korábbi uszoda és strand helyén épült.

Az ötvenméteres, tízpályás, csaknem háromszáz személyes lelátójú uszoda nemzetközi versenyek rendezésére is alkalmas - közölte, hozzátéve, hogy a zalai volt az utolsó megyeszékhely, ahol eddig nem volt hasonló méretű létesítmény.

A polgármester felidézte, hogy Zalaegerszegen 1956-ban nyílt meg a strand egy egykori temető helyén, majd 1969-ben készült el ugyanitt a fedett uszoda egy mindössze 25 méteres, ötpályás medencével. Az akkor mindössze 40 ezres lakosságszám a 2010-es évekre 60 ezresre növekedett, miközben korszerűtlenné és kicsivé vált az uszoda, ahol a méretek miatt versenyeket sem lehetett rendezni.

A Záév Építőipari Zrt. kivitelezésében megvalósult zalaegerszegi komplexumban az ötvenméteres medence mellett külön tanmedence is épült a kicsiknek, de új a szabadtéri úszómedence és a gyerekek pancsolója is. Már most vannak lekötött időpontok itthonról és külföldről érkező edzőtáborozóknak is - tette hozzá.

Balaicz Zoltán kitért arra, hogy korábban évente mintegy 50 millió forintba került az uszoda és strand fenntartása, az új létesítmény működtetésére pedig évente 270 millió forintot fordítanak. Az építésekor kiemelt szempont volt az energiahatékonyság, ezért 120 napelemet helyeztek el a tetőn, hőszivattyú segíti az energiaellátást, továbbá egy-egy saját hidegvizes és melegvizes kút biztosítja a medencék feltöltését.

Vigh László, a térség országgyűlési képviselője a megnyitón úgy fogalmazott: az új uszoda nemcsak a várost, hanem a járás lakóit is, vagyis mintegy 100 ezer embert szolgál. Az úszás az egyik legegészségesebb sportág, Zalaegerszegen pedig azt is szeretnék elérni, hogy ne kerüljön ki az általános iskolából olyan gyerek, aki nem tud úszni.

Címlapkép: Getty Images