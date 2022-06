A Széchenyi-hegy tetején épül Budapest legújabb luxus-társasháza

2023 első felére készülhet el Budapest egyik legmagasabban fekvő luxus-társasháza, a Farkasrét Residence. Az ingatlan a Széchenyi-hegyen, a Mindszenty József bíboros téren épül a körforgalom mellett. A 2017-ben építési engedélyt kapott beruházás közel 4000 négyzetméternyi telken épül, mely elkészülte után 28 darab lakást, 40 férőhelyes mélygarázst és 18 darab felszíni parkolóhelyet kínál majd.

A projektben az értékesítés már régóta zajlik, jelenleg a lakások több, mint felét kiadták már (természetesen a 3. emeleti, tetőteraszos lakások már elkeltek). A legkisebb lakás 70-80 négyzetméteres, a legnagyobb 300 négyzetméter.

A lakások mind smart home berendezésekkel vannak felszerelve, az épületben pedig Spa & Wellness részleg is található. A projekt leírása szerint továbbá a funkcionális kialakítás alapeleme a nap járásának megfelelő „napóra” szerű térsorolás, tájolás lett, emellett pedig belső udvar segíti a belső lakások napozását.

Luxusról és fényűzésről az utóbbi hetekben többször is írtunk egyébként: egyszer megvizsgáltuk, hogy melyek is ma Magyarország legdrágább elérhető lakóépületei (lakást nem mondunk, mert az összes egy villa, vagy egyenesen egy kastély), illetve egy másik felsőkategóriás projektről is írtunk a belvárosban.

Címlapkép forrása: Farkasrét Residence