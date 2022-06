Új lakások: az összes budapesti kerületet letaszította a trónról egy balatoni település

Budapest mellett van egy másik területe az országnak, ami az utóbbi időben mind a lakásvásárlók, mind az lakásfejlesztők körében nagy népszerűségnek örvend. Egymás után emelkednek ki a földből a Balaton környéki lakóépületek, melyek között a kisebb társasházaktól kezdve a száz lakásos nagyprojektekig minden megtalálható. Az alábbiakban az Eltinga Budapesti Lakáspiaci Riportja és Vidéki Lakáspiaci Riportja alapján annak néztünk utána, hogy mit jelent ez a népszerűség az új lakások áraira nézve. Nézzük, mi történik most a Balatonnál!

Vidéken 2022 első negyedévében 10,2 ezer új lakás állt fejlesztés és értékesítés alatt, ami 9 százalékos növekedést jelentett az előző év azonos időszakához viszonyítva. A vidéki lakásfejlesztések jellemzően a Balatonnál és a megyeszékhelyeken koncentrálódnak, amit az Eltinga adatai alapján az MNB legújabb Lakáspiaci Jelentése is megerősít. A fővároson kívüli, országos fejlesztések fele mindössze 10 járáshoz köthető. Nemcsak a Balatonnál, de a fővárost leszámítva országosan is

a siófoki járás most a legnépszerűbb fejlesztési helyszín, ahol jelenleg 1038 tervezett, vagy építés alatt álló lakást kínálnak eladásra.

Ezzel a volumennel Siófok olyan városokat tudott maga mögé utasítani, mint Győr, Debrecen vagy Kecskemét, de a budapesti kerületek legtöbbjében is kevesebb lakás épül.

Mindez az árakban is megmutatkozik

A Balaton-parti településeken az új lakások átlagára mostanra utolérte, sőt nagyon sok településen meg is előzte a fővárosi 1,2-1,3 millió forint körüli négyzetméterárat. Mindez annak is köszönhető, hogy a tóparti településeken zajló projektek egy jelentős része közvetlenül a vízparton, vagyis a legdrágább telkeken épül.

Van azonban egy település, ami még budapesti viszonylatban is kiugró, ahol a jelenlegi kínálatban lévő új lakásokat az összes budapesti kerületnél drágábban, átlagosan 2,2 millió forintos négyzetméteráron kínálják. Nem más ez, mint Balatonakarattya, ahol az árak ilyen mértékű megugrása mindössze két projektnek köszönhető, melyek midegyikében rendkívül magas áron hirdették meg a lakásokat.

A fenti ábrán a fővárosi kerületek, és azok a Balaton-parti települések szerepelnek, amelyekben legalább két, minimum 10 lakásos projektben kínálnak új lakásokat eladásra. Bár a négy legdrágább budapesti kerületnél csak Balatonakarattyán magasabbak az árak - feltehetően ott is csak ideiglenesen - az ár szerinti másodvonalbeli fővárosi kerületeknél már több balatoni település is drágább.

Balatonakaliban és Alsóörsön is 1,6-1,7 millió forint körül kínlják, a nagyrészt vízparti épületekben található lakásokat.

A nagyobb városok sincsenek azonban sokkal lemaradva. Keszthelyen és Siófokon is elérte az átlagár az 1,4-1,5 millió forintot, és feltételezhető, ha Balatonfüreden is lennének megfelelő számú és méretű építkezések, ott is legalább ennyi lenne az átlag.

A kisebb, és fővárostól távolabbi településeken ennél valamivel alacsonyabb áron is hozzá lehet jutni új építésű, vízközeli lakáshoz, ugyanakkor a partközeli utcákban ott is rendre 1 milliós négyzetméterár felett kínálják a fejlesztők a lakásaikat.

Az ilyen mértékű drágulás mögött részben piaci okok húzódnak. Sokat beszéltünk már róla, hogy a covid és a háború okozta alapanyaghiánynak nagy szerepe van az építési költségek megugrásában, de a Balatonnál a hirtelen jött kereslet és az azzal csak részben lépést tartó kínálat is fontos oka annak, hogy ilyen árak mellett is gazdára találnak a lakások.

