Mennyit ér egy ingatlan? Milyen az ideális iroda? És mit gondolnak erről a szakma fiataljai?

Vannak olyan ágazatai az ingatlanpiacnak, amelyekről viszonylag ritkán esik szó, de a piac működése szempontjából elengedhetetlen a szerepük. Ilyen például az értékbecslés, aminek jelentősége nem kérdőjelezhető meg, de a technológiai fejlődés hatására nagy átalakulások előtt áll. Ugyanez igaz magára az iroda működésére is, amelyek esetében a digitalizáció nemcsak a home office-t tette lehetővé, de az egyes irodai funkciókat is megváltoztatta. Hogy milyen jövő előtt áll az ingatlanpiac, az leginkább a következő generáción múlik, éppen ezért a fenti témák mellett a legfiatalabb szakembereket is megkérdezzük jövővel kapcsolatos várakozásaikról, a június 8-9-i Portfolio Property X konferencián.