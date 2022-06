Ezek most a legnagyobb veszélyek a hazai ingatlanpiacra nézve

Elkezdődött a balatonfüredi Portfolio Property X 2022 konferencia, ahol az ingatlanszakma képviselői egy kétnapos rendezvény során vitatják meg a piac alakulásának aktuális folyamatait. Vajon milyen kilátások várnak a hazai gazdaságra? Milyen hatással lesz ez az ingatlanbefektetésekre nézve? Mennyire stabilak az alapok ahhoz, hogy egy egészséges befektetési volumen alakulhasson ki? Mibe érdemes most fektetni a pénzt? A konferencia délelőtti szekciójában többek között ezekről a kérdésekről beszélgettek a szakértők.

Ma délelőtt 10 órakor megnyitotta kapuit Balatonfüreden a Portfolio Property X 2022 konferencia, ahol a következő másfél napot az ingatlanpiac főbb kérdéseinek szentelve mondják el aktuális várakozásaikat a szakértők.

Gazdasági kilátások

Az elmúlt másfél-két évben 4-5 olyan sokk érte a magyar gazdaságot, ami máskor évtizedenként egyszer fordul elő. Ezek közé sorolható egyrészt a gazdasági újranyitás, ami szétzilálta az ellátási láncokat, nyersanyag- és alapanyaghiányt eredményezve. Másrészt az energiaáremelkedés, aminek következtében az áram és földgáz ára történelmi magasságokba emelkedett, az utolsó olajválság óta nem volt ekkora áremelkedés, Mindez a cserearány-romlás miatt szivattyúzza ki a pénzt az országból. Harmadrészt a globális élelmiszerár-emelkedés említhető, végül pedig a háború, ami exportkereslet-csökkenéshez és ellátási nehézségekhez vezetett.

A fenti folyamatok évente a GDP 5 százalékát kiszívják az országból. A költségvetésnél egy gyenge induló pozícióból - 2017-2019 között már elindult a romlás - jött egy nehéz folytatás. A külkereskedelmi mérleg is drasztikusan romlik, ismét beértünk az ikerdeficit korába. A növekedés terén azonban optimisták lehetünk, jelenleg nincs Lehman-momentum vagy koronavírus-sokk, összességében indokolt az óvatos üzleti tervezés, de az alappálya nem tragikus.

Befektetési forgalom alakulása

Európában abszolút csúcson van a befektetési volumen, sikerült tovább vinni a koronavírus előtti lendületet, de van egy jelentős törésvonal az eszközosztályok és földrajzi tekintetben is. Észak-Európában sokkal erősebb volt a visszapattanás, a magyarországi számokon a háború közelsége is meglátszik. A szakértők többsége az ipari szegmensben hozamcsökkenésre számít, az irodapiacon ugyanakkor emelkedhetnek a hozamok.

Magyarországon a befektetési forgalom 1,1 milliárd euró környékén stagnál, itt nem volt V-alakú visszapattanás.

A budapesti irodapiacot nézve van egy jelentős verseny Dél-Buda és a Váci út között, most mintha Dél-Buda lenne inkább fókuszban. A hotelfejlesztésekben a Balaton és a megyeszékhelyek fejlesztései erősödtek fel.

Mennyire válságálló a hazai ingatlanpiac?

Eddig a bérbeadóknak kedvezett a világ, most az irodapiacon egyértelműen bérlői piac van, a prémium irodai szegmensben hozamemelkedés várható. A logisztikában viszont termékhiány van, de nem látható, hogy tovább csökkennének a hozamok. A bérlőket terhelő költségek jelentik most az egyik legnagyobb problémát, az infláció megingathatja a bérlők stabilitását, főleg a KKV-k esetében.

Első körben a befektetési piacon soha nem az árak változnak, hanem a volumenek, ebben már látható a csökkenés, ami év vége felé az árakban is láthatóvá válhat.

Most mindenki cashflowmenedzsmentre gyúr, gyűjti a pénzt az árnyomás alatt lévő eszközök megvásárlására. Az ingatlan azonban továbbra is jó befektetés, de be kell rendelkezni hosszútávú tartásra és prémium minőséget kell fejleszteni. A bérleti díjak emelkedni fognak, de nem drasztikus módon.

Mindenképp kijelenthető, hogy faramuci helyzetben van az ingatlanpiac, egy kicsit el kell gondolkodni azon, hogy mit és hogyan kellene csinálni a magas infláció, a fenntarthatósági nyomás és az elszálló alapanyagárak mellett. Egyszerre kell rugalmasnak lenni és hosszú távon gondolkodni, ami nagy kihívást jelent. Részben ezek miatt

a fejlesztések jelentősen le fognak lassulni, a volumen vissza fog esni.

Az ESG szerepe kapcsán kérdés, hogy melyik oldalról jön a cégek felé a nyomás a zöldülés felé. A megfejtés egyelőre egyszerű: jelenleg egyértelműen a finanszírozói oldalról a zöldkötvényibocsátás és a zöld befektetői elvárásokon keresztül. Digitalizáció terén viszont egyértelműen el van maradva az ingatlanszektor.

