Kiköltözési hullám: Siófok már tulajdonképp a budapesti agglomeráció része

Év eleje óta többször is írtunk róla és továbbra is megoldatlan probléma marad a budapesti lakosok agglomerációba való nagy ütemű kiköltözése, ami olyan terhet ró az elővárosok infrastruktúrájának nyakába, amit nem igazán bírnak el. A kiköltöző családok egyre messzebb merészkednek így már tulajdonképp Siófok is a fővárosi agglomeráció részévé válik - derül ki az RTL riportjából

Mint ahogy arról már sokat írtunk, egyre többen - elsősorban többgyermekes családok - hagyják maguk mögött a fővárost, hogy az agglomerációba költözzenek a tágasabb helyekért, zöldebb környezetért. Ez azonban egyre nagyobb problémát jelent az agglomerációs térségre nézve, ahol az infrastruktúra egyre nehezebben tart lépést a növekvő lakosságszámmal. Ennek a jelenségnek az egyik áldozata az óvodák, ahol egyre kevesebb a férőhely.

Az agglomerációs települések egy része nagyon felduzzadt az utóbbi években - vannak települések, ahol harmadával nőtt a lakosság az elmúlt 15-20 évben. Egyszerűen korábban leépített infrastruktúrákat nagyon nehéz újra felépíteni

- mondta Kocsis János Balázs, a Magyar Urbanisztikai Társaság alelnöke. Kérdésre válaszolva még hozzátette, ugyan több vidéki nagyváros agglomerációjában is megfigyelhető a jelenség, de egyértelműen a főváros környékén a legrosszabb a helyzet. A fejlesztések már megkezdődtek, de ezeknek nagyon hosszú az átfutási ideje. Budapesten mindeközben fölösleges óvodai kapacitások jelentkeznek, de ez attól is függ, hogy melyik kerületekről beszélünk - a budai hegyvidékben ugyan úgy kapacitáshiányról beszélhetünk.

Mindez persze nem csak az óvodai férőhelyekre igaz, hanem más szolgáltatásra is, legyen szó iskolákról vagy háziorvosi ellátásról, de még a boltok tekintetében is megfigyelhető a túlterheltség, hiszen a kiköltözők elég nagy vásárlóerőt képviselnek. Az utak túlterheltsége is egyre nagyobb problémát jelent.

Az őrületes növekedés okaival már sokat foglalkoztunk, de máig érvényben van, hogy elsősorban a Covid pandémia indította útjára a nagy fővárosi exodust, amikor is felértékelődött a tágasabb terek iránti igény - legyen szó több szobáról vagy kertről, amiket a kicsi belvárosi lakások nem tudtak megadni. A folyamat elején közrejátszott a brutálisan elszálló fővárosi lakásárak is, azonban mára nyugati agglomerációban is már egészen elképesztő áremelkedést tapasztalhatunk.

Kocsis János Balázs szerint a kiköltözésnek egy másik fontos oka is van: az elővárosok hatalmasat fejlődtek az utóbbi évtizedekben és az életszínvonalbeli különbségek tulajdonképp eltűntek - egyes települések konkrétan magasabb életszínvonalat tudnak nyújtani, mint Budapest belső kerületei.

A jövőbeli trendeket pedzegetve aláhúzta, a főváros térségének lakosságszáma az előrejelzéseik szerint csak tovább fog nőni - ezáltal pedig az agglomeráció területe is ki fog terjedni, egyre távolabb Budapesttől.

Lassan már Siófok is Budapest része, de ugyan ez igaz Tatabányára, Gyöngyösre vagy Hatvanra is.

Ennek kapcsán elmondható, hogy a vidék és agglomeráció közötti határ kezd egyre jobban elmosódni, ráadásul az agglomerációk is kezdenek összeérni, összefolyni. Ez leginkább az M1-es mentén tetten érhető Budapest és Győr vonatkozásában, de lassan a Balaton partja is úgy néz ki Siófokon, mint Budapest külső területei. Az agglomeráció kiterjedéséről egyébiránt másik is szóltak már: nemrégiben az OTP Ingatlanpont elemzése emelte ki, hogy a Velencei tó már tulajdonképp a főváros agglomerációjának tekinthető.

Címlapkép: Getty Images