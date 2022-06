Friss elemzés figyelmeztet a magyar lakásárakkal kapcsolatos kockázatra

Magyarország a harmadik helyen áll az OECD országok között a lakásárak korrekciójának kockázatát tekintve, hazánkat csak Csehország és Új-Zéland előzi meg - derül ki a Bloomberg számításaiból. A hírügynökség összesen öt tényezőt vett figyelembe, melyekben Magyarország mind az egyik legmagasabb értéket mutatta: ilyen a lakásár-lakbér vagy a lakásár-jövedelem arány, a reál és a nominál árnövekedés, valamint a kihelyezett lakossági hitelek volumene.

Fontos ugyanakkor hozzátenni, hogy minden ország lakáspiaca meglehetősen eltérő szerkezetű - nem mindegy például, hogy mekkora a saját tulajdon aránya (ami Csehországban és Magyarországon éppen összehasonlítható, de Új-Zélanddal már kevésbé), mennyi új lakás épül, vagy éppen milyen kormányzati ösztönzők működnek. Ennek fényében az összehasonlítást is érdemes helyén kezelni.

Az elemzés szerint a globális lakáspiac lassulás előtt áll, ahogy a fejlett és feltörekvő országok központi bankjai szinte egyidejűleg emelnek kamatot a mindenhol elszálló infláció megfékezésére.

A kamatemelések viszont nem csak az inflációt szoríthatják le, hanem a finanszírozás drágulásával a lakáspiaci keresletet is jelentősen visszavethetik. Az elmúlt két évhez képest ez jelentős fordulatot jelent, hiszen a pandémia alatt a történelmien alacsony kamatok és a kormányok stimulusai sosem látott mértékben fűtötték a piacot.

A lassulásról - ami még mindig csak az emelkedés ütemének visszaesését jelenti, konkrét áresést aligha - egyre többen cikkeznek, legutóbb épp a Financial Times hasonló elemzését szemléztük a témában. Ők akkor arra a konklúzióra jutottak, hogy a világ 20 nagyobb, fejlettebb gazdaságában mind lassulni fog a lakásárak növekedése a következő két évben, van ahol egyenesen esni is.

A Bloomberg ugyanakkor arra is felhívja a figyelmet, hogy a lakáspiac lassulása a teljes gazdaság növekedését visszavetheti a fejlett országokban, hiszen az ingatlanok építése és értékesítése szerte a világon fontos multiplikátorai a gazdaságnak. A hírügynökség munkatársa fel is hívja a figyelmet arra,

hogy ha a központi bankok túl agresszívan állnak bele a kamatemelésekbe, akkor akár egy következő válság magvait is elvethetik.

Mint mindig, úgy most is felhívjuk viszont a figyelmet (a pánikkeltés elkerülése végett), hogy egy 2008-as összeomlástól továbbra sem kell tartani. Ahogy azt a hírügynökség is kiemeli, a bankok jelentősen szigorítottak a hitelkihelyezési folyamataikon, a háztartások megtakarításai továbbra is erősek, és sok országban még mindig lakáshiány van. A munkaerőpiac is mindenhol erős (nagyon alacsony a munkanélküliség), ami fontos puffert jelent.

