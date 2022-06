Visszatértek a lakásvásárlók Budapestre - Van, ahol duplázódni tudott az adásvételek száma

A 2020-as hasonló feldolgozottsági szinttel összevetve közel egyharmaddal több lakás cserélt gazdát országosan 2021-ben, az OTP Jelzálogbank rendelkezésére álló, jogszabályi előírásoknak megfelelően szűrt, így nem teljes körű adatbázis alapján. Az alábbiakban térképek segítségével azt mutatjuk meg, hogy egy év alatt országosan járásonként, és Budapesten irányítószámkörzetenként hogyan változott az adásvételek száma.

Bár a teljes körű NAV tranzakciós adatbázishoz elemzési céllal hozzáférő Központi Statisztikai Hivatal még nem publikálta 2021-es végleges lakóingatlan-forgalmi statisztikáját, az OTP Jelzálogbank rendelkezésére álló, jogszabályi előírásoknak megfelelően szűrt, így nem teljes körű adatbázisa alapján a teljes tavalyi tranzakciószám megközelíthette a 170 ezret, amivel közel másfél évtizedes rekord dőlhetett meg. Az adásvételek számának növekedését a 2020-ban, a pandémia miatt elmaradt kereslet késleltetett aktivizálódása, illetve a tavaly bevezetett számos otthonteremtési támogatás segítette.

A NAV adataiból kiolvasható, hogy tavaly igen eltérő mértékben nőtt a forgalom a különböző jogállásokat vizsgálva: legnagyobb mértékű, 50%-os Budapesten volt a gyarapodás, míg a községekben és kisebb nagyobb városokban 25-30% között nőtt a tranzakciószám. Bár a teljes éves adatokban végül ettől eltérő arányszámokat láthatunk majd, nagy átrendeződés nem valószínűsíthető.

Tavaly Pest megyén kívül minden megyében nőtt az adásvételek száma. A Pest megyei minimális visszaesés azonban minden bizonnyal technikai okokkal, konkrétan a tranzakciók lassabb feldolgozásával magyarázható, hiszen a Budapest körüli települések egyértelműen a koronavírus-járvány miatt tavaly tovább erősödő agglomerációs kiköltözési hullám fő célpontjai. 50%-ot (és így a budapesti növekményt is) meghaladó a forgalombővülés Győr-Moson-Sopron megyében. Érdekes, hogy 2020-ban viszont itt esett vissza legjobban, 25%-kal az adásvételek száma. 40%-nál nagyobb a növekedés Zalában és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében.

A sorrend másik végén, 20% alatti bővüléssel Nógrád, Baranya és Békés állnak. A diagramról leolvasható, hogy a megyeszékhelyek közül is mindegyikben nőtt az adásvételek száma tavaly. Messze a legnagyobb mértékben, 76%-ot meghaladóan Győrben, ahol pedig a megelőző évben a legnagyobb arányú, közel egyharmados volt a visszaesés. Nyugati megyénkben és megyeszékhelyén tehát egyrészt általában az alacsony bázis, illetve a tavaly növekvő számú újlakás értékesítések adhattak alapot a látványos bővülésnek. Szembeötlő még Szekszárd 50%-os tranzakciószám-növekménye (úgy, hogy új lakás itt alig épül!), ráadásul 2020-ban, az általános forgalmi visszaesés évében itt csökkent legkisebb mértékben, mindössze 3%-kal a forgalom. A másik véglet pedig Salgótarján, ahol mindössze 2%-os növekedést mutatnak a 2021-es számok.

A következő térképen ellentétes színekkel jelölt területi egységeken is jól látható, hogy a járások többségében, 87%-ában, nőtt a forgalom 2020-hoz képest. A 197 járásból 171-ben volt mérhető emelkedés, és csak 26-ban forgalomcsökkenés (piros szín). Mivel ez utóbbi kategóriában tíz Pest megyében található, minden bizonnyal a korábban már említett technikai ok, konkrétan az adásvételi tranzakciók lassabb feldolgozása áll ennek is a háttérben. Ezen kívül az Alföldön és a Dél-Dunántúlon látható kisebb sűrűsödése a csökkenő forgalmú járásoknak. A legsötétebb színezéssel jelölt, 60%-ot meghaladó tranzakciószám-növekményt elkönyvelő 28 járás között hat fővárosi kerület, az egyetlen megyeszékhely központú Győri járás, illetve a Mosonmagyaróvári és Keszthelyi járások mellett alapból csekély forgalmú, kisvárosi központú térségek vannak, a legtöbb, hét darab, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Az alacsony bázis mellett a falusi CSOK valószínűsíthető forgalomélénkítő hatása is szerepet játszhat az itt jellemző éves szintű forgalomnövekedésben.

Közel duplázódott a XIII. kerületi tranzakciószám

Jogszabályi előírásnak megfelelően szűrt, nem teljes körű NAV adatbázis alapján Budapest egészében közel 50%-kal, a végleges, valós számokban várhatóan 35-37 ezer közé nőtt tavaly a tranzakciók száma. Az élénkülés minden kerületre érvényes, de ennek mértékét nagyban meghatározhatja az adott városrészben aktuálisan épülő lakásprojektek volumene, emellett a látványos pozitív irányú változásnak a megelőző évi visszaesés miatti alacsony bázis is alapot adhat. Ugyanakkor pont az ebben a mutatóban élen álló XIII. kerület 90%-ot meghaladó forgalombővülésében nem ezek voltak a döntő tényezők. A városrész egyrészt hagyományosan az újlakás-piac fő budapesti színtere, és a 2021-es évben – legalább is kerületi szinten – a korábban jellemzőnél csak minimálisan nagyobb, bő egyharmados részarányt képviselnek a forgalomban az új társasházi lakások, másrészt az összforgalom is a többi kerülethez képest csekély mértékben, 7%-kal esett csak vissza 2020-ban. Itt tehát döntően szerves keresletélénkülés indukálta piacbővüléssel állunk szemben.

A közel 90%-kal második helyen álló XVI. kerületben ugyanakkor felemás a kép: az új lakások részesedése maradt viszonylag csekély, pár százalékos tavaly is, az összforgalom nagymértékű emelkedését viszont részben a 2020-ban dobogós helyezést jelentő egyharmados visszaesés alapozhatta meg.

60%-ot meghaladó a növekedés még – sorrendben – az I., VIII., VII. és XIV. kerületekben. Ezek közül az I. kerületben az alacsony bázis, míg a VII. és VIII. kerületben az újlakás-piac élénkülése és az alacsony bázis együtt segíthették a 2021-es lista élbolyába kerülést. Zuglóban viszont a XIII. kerületihez hasonló, nagyrészt „piaci” alapú élénkülést mutatnak a háttérszámok. Elméletünket a lista másik végén álló két budai kerület, a nagyjából 10-15%-os növekedést mutató XI. és XII. példája is megerősíti, amennyiben az előbbi a 2020-as hasonló rangsorban csekély visszaeséssel, míg a XI. kerület egyedüliként növekedéssel szerepeltek, és az új lakások piacrészesedésében sem látszik kerületi szinten érezhető növekedés. A legnépszerűbb, legnagyobb forgalmú városrészek továbbra is – sorrendben – a XIII., XIV. és XI. kerületek voltak tavaly.

Irányítószám-körzetenként vizsgálva, a 161-ből 142-ben nőtt a forgalom tavaly és csak 18-ban volt visszaesés (piros színezés), egy helyen pedig stagnálás. A nagyobb arányú élénkülés (sötétkék színezés) természetesen bekövetkezhet „valós” keresletnövekedés miatt, részben azonban a kerületi elemzésnél már említett csekély éves forgalom miatti bázishatás játszhat benne főszerepet (pl. a 1014-es, 1029-es, 1162-es vagy 1202-es körzet esetében). A kerületinél szegmentáltabb irányítószám-körzet szinten emellett jobban megmutatkozik az újlakás-piac erős forgalomnövelő hatása is. Néhány nagy forgalmú körzetben (pl. 1138-as, 1112-es vagy 1095-ös) ugyanis döntően a jelentős volumenű lakásépítések általában rövid idő alatt megkötött végszerződéseinek adatai emelték meg a tranzakciós volument. A visszaesést mutató körzetek csoportjában a 18-ból öt XI. kerületi, melyek közül azonban több is nagy, több ütemű lakóingatlan-fejlesztések színtere, így ezekben részben az aktuális projektátadásokhoz köthető 2020-as forgalomélénkülés miatti magas bázis okozhatott tavaly visszaesést.

