Horror árak, mégis fogyóban vannak a budapesti új lakások

Portfolio 2022. június 26. 10:00

Az egy dolog, hogy közelíti az 1,3 millió forintot a budapesti új építésű lakások átlagos négyzetméterára, sőt Budán már el is érte a másfél milliót, a vásárlóknak azonban legalább ennyire kellemetlen, hogy rohamosan szűkül a kínálat, és lassan már alig lesz miből válogatniuk. Persze egy-kát új építésű lakóprojektet be szoktak lengetni a fejlesztők negyedévenként, de ha az a fejlesztés éppen nem abban a városrészben van, ahol elképzeltük az életünket, akkor bizony kompromisszumokra lesz szükség még 80-90 millió forint kifizetése után is.