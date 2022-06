Különleges formájú, okos parkolóház nyílik Őrmezőn - Képeken a komplexum

Egyedi kialakítású, okos és környezetbarát megoldásokkal felszerelt parkolóház átadását készíti elő a Futureal Őrmezőn. A komplexum több mint 300 parkolót biztosít, elsősorban a Budapest ONE irodaépület bérlői és látogatói számára, de a fennmaradó helyek a közforgalom számára is elérhetők lesznek. A vegyes funkciójú épület egy Foxpost csomagfelvételi állomásnak is helyet ad.

Az M1-M7 autópályák találkozásánál, a Budaörsi és Balatoni út által határolt területen nyílik meg hamarosan a Futureal által jegyzett külső parkolóház és csomagfelvételi állomás. A S.A.M.O. Építésziroda terveinek megfelelően a homlokzat kialakítását két karakteres elem határozza meg: az ipari jelleget erősítő nyersbeton felületek és a fehér színű, hexagonál elrendezésű, kaptárra emlékeztető homlokzati rendszer.

A 10 000 négyzetméter alapterületű, 4 szintes, közel 300 autó és 34 motorkerékpár befogadására alkalmas parkolóházban a bővülő Budapest ONE bérlői már a helyek csaknem kétharmadát le is kötöttek. A BREEAM fenntarthatósági követelmények szerint megtervezett komplexumban egyszerre akár 30 elektromos autó is tölthető. A parkolóház elsősorban a szintén a Futureal által jegyzett Budapest ONE bérlőit és vendégeit szolgálja ki, de az ezen felül rendelkezésre álló szabad helyek a közforgalom számára is elérhetők lesznek fizetős parkolási rendszer keretében. Az épület megkapta a használatbavételi engedélyt, hamarosan lezárul a műszaki átadás, így az autósok július közepére már birtokba is vehetik a parkolót.

Az okosmegoldásokkal felszerelt parkolóházban egy érintésmentes és teljesen automatizált rendszer is működik. A Parkl mobilalkalmazás segítségével a felhasználók könnyedén tájékozódhatnak a rendelkezésre álló üres parkolóhelyek számáról, intézhetik az előfoglalást, valamint a be- és kijelentkezést. Az instant parkolás funkció lehetővé teszi az automatikus bejutást és sorompónyitást, amihez még a mobilt sem szükséges elővenni, de a sorompó az alkalmazáson keresztül is nyitható. A vegyes funkciójú épületben mindezek mellett automata csomagfelvételi állomás is működik majd.

Címlapkép forrása: Futureal