Így lett a Balaton a hazai lakáspiac sztárja - Miért fordult hirtelen mindenki a magyar tenger felé?

Nagy átalakulások zajlottak az elmúlt két évben a hazai lakáspiacon, miután egyes országrészek korábban soha nem tapasztalt mértékben felértékelődtek a lakásvásárlók körében. Míg a 2014-2019 közötti időszak elsősorban a fővárosi lakáspiac aranykorának tekinthető, addig 2019 óta az élhetőbb vidéki területek iránt ugrott meg a kereslet. Ennek lett a legnagyobb nyertese a Balaton, ahol a keresletre reagálva a kínálat, vagyis a lakásfejlesztők is intenzív építkezésekbe kezdtek.

Bár a Balaton környéke mindig is kedvelt célpontja volt a lakásvásárlóknak, a pandémia kezdete óta ugrásszerűen megemelkedett a magyar tenger körüli ingatlanok iránti kereslet, ami a lakásárakban és a lakásfejlesztések számában is megmutatkozik. Minek köszönhető ez a hirtelen jött érdeklődés? Nézzük a főbb okokat!

Az elmúlt két évben a járványügyi helyzet miatt sokan döntöttek úgy, hogy a megtakarításaikat a főváros helyett inkább egy tóparti ingatlanba fektetik, ami, ha nem is állandó lakhelyként, de időről időre lehetővé teszi a nagyvárosból történő kiszakadást. Ehhez nagyban hozzájárult a technológiai fejlődés, aminek köszönhetően egyre többen tehetik meg, hogy online, otthonról végezzék a munkájukat, kevésbé korlátozva a hétvégékre az ott tartózkodást.

A kereslet tehát sokat erősödött, ugyanakkor ahogy az OTP Ingatlanpont egy korábbi elemzése rámutat, míg 2020-ban a vásárlók inkább a magánnyaralók és önálló házak felé fordultak, addig 2021-ben már az új építésű társasházi lakások voltak a legkeresettebbek, amelyek nemcsak szezonálisan, hanem egész évben használhatók. A Balaton déli partja kiemelt népszerűségnek örvend, hiszen Siófok és környéke mind a négy évszakban élhető, infrastrukturálisan megfelelően ellátott.

Értékesítői elmondások alapján a szezonalitást felváltotta az egész éves kereslet,

ami 2022 elején az északi parton ugyan minimálisan csökkent, de ez a déli parton nem volt érezhető, ott idén is tovább nőtt az értékesítések száma, sőt már a parttól távolabbi településeken is megjelentek a nyaraló és egész évben lakható lakás vásárlás céljával érkezők.

Jó befektetés egy balatoni ingatlan?

A Balaton környéke kétségtelenül az egyik legválságállóbb része a hazai lakáspiacnak.

A 2008-as válság során, amikor országosan – beleértve Budapestet is – néhány év alatt több mint 20 százalékkal csökkentek az árak, addig a Balaton-parti településeknél ez mindössze 5-10 százalék volt. Az azóta eltelt időszakban pedig a népszerű üdülőtelepüléseken jelentős értéknövekedésen mentek keresztül az ingatlanok, ami a pandémia alatt és azóta sem állt meg, a panorámás és vízparti ingatlanok árnövekedése akár a 30%-ot is meghaladta. A vásárlók jellemzően azokat az ingatlanokat keresik, amelyek egész évben használhatók, nem csak a nyári szezonban.

Ebből adódóan a térség kedvelt célpontja lett a befektetőknek is, akik a már említett értéktartás és a kiemelt bérbeadhatóság miatt keresik ezeket a lakásokat. A külföldi utazási korlátozások miatt a Balaton az elmúlt két évben a turizmus szempontjából rendkívül erős évet zárt és egyelőre úgy tűnik, hogy a korábbi kereslet az idei évben is kitart. A szabadidős turizmus mellett az üzleti turizmus is erősödik, a hotelek ismét több rendezvénynek, konferenciának adnak otthont. A Balaton körül ráadásul több infrastrukturális beruházás is indult, és a jövőre Európa kulturális fővárosává váló Veszprém erősödő turizmusa is újabb lendületet adhat a tópartnak.

A déli part most a nagy kedvenc

Az ingatlan.com számai szerint az országban minden negyedik új lakást Balaton környéki településeken kínálják eladásra, így

aki most vásárolna, több mint 1300 új lakás közül választhat a tó körül.

Különösen a déli parton aktívak most a fejlesztők, ahol mintegy 750 új lakás van a kínálatban. Széles a kínálat a városokban, de a kisebb településeken is előfordulnak látványos fejlesztések, amilyen például a Biggeorge Property fejlesztésében megvalósuló Szemesbay Resort Balatonszemesen, ami a Balaton parton közvetlenül a kikötő mellett épül, valamint a Siófokon, szintén a vízparton épülő Silverbay Residence.

Balatonszemes, a közel 2000 fős apró település a déli part ékköve. Számos lehetőséget ad az aktív és passzív kikapcsolódásra egyaránt, valamint a vitorlázás szerelmeseinek is kiváló helyszín, hiszen a kikötő közelsége miatt pár perc alatt kihajózhatnak a Balatonra.

A Biggeorge Property beruházásában megvalósuló, közvetlenül a vízparton épülő Szemesbay Resort-ban, 33-107 négyzetméter közötti méretekben, a leginnovatívabb építészeti megoldásokkal, kültéri medencével és minőségi anyaghasználattal kínálnak új lakásokat. A Szemesbay Resort lakásainak nagy része örökpanorámás kilátással rendelkezik a Balatonra, a többi lakás pedig a kikötőre, vagy a hangulatos belső kertre néz.

Az igen népszerű Siófokon, amely Budapesttől csak 1 órányi autóútra fekszik, épül a Silverbay Residence, melyben 32-145 négyzetméter közötti méretben válogathatunk a lakáskínálatból. A lakások mindegyike erkéllyel rendelkezik, a földszinten privát kertek, a legfelső emeleten panorámás tetőteraszok emelik a lakások értékét.

Mindkét fejlesztés területén kültéri medence, tágas teraszok és a parkolást biztosító mélygarázs is készül, ahonnan a lakások megközelítését lift biztosítja.

Vízparti helyszínek lévén számos lehetőség adódik a kikapcsolódásra. A vízisportok kedvelői gyakorolhatják az állva evezést, vagyis a SUP-ot, a vitorlázás szerelmesei pedig a karnyújtásnyira lévő kikötőből hajózhatnak ki és csodálhatják meg a balatoni naplementét.

A cikk megjelenését a Biggeorge Property támogatta.

Címlapkép forrása: Biggeorge Property