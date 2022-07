Megőrülsz egy vízparti nyaralóért? - Ilyen árakra számíthatsz az ország nagyobb tavainál

A hazai kiemelt üdülőkörzetek lakóingatlan- és üdülőpiacain együttesen átlagosan 12 százalékkal emelkedtek a fajlagos árak 2021-ben, az egy évvel korábbihoz képest. Ezek közül a Tisza-tó és a Balaton volt, ahol a legrősebb áremelkedéssel találkozhattak a nyaralót kereső vásárlók. A Tisza-tónál ugyanakkor még mindig jóval alacsonyabbak a négyzetméterárak, mint a Balatonnál, vagy a Velencei-tónál. A Takarék Index elemzése alapján mutatjuk be, hogy milyen négyzetméterárak vannak az ország legnagyobb tavai mellett.

Továbbra is a budapesti a legdrágább kiemelt üdülőövezet

Több mint 700 ezer forintos átlagos négyzetméteráraival továbbra is a Budapest kiemelt üdülőkörzet a legdrágább, ezt követi a Balaton vidéke, ahol átlagosan hozzávetőleg 570 ezer forintot kellett fizetni egy üdülő vagy lakóingatlan négyzetméteréért 2021-ben. A harmadik a Dunakanyar, a negyedik pedig Sopron-Kőszeghegyalja. Mindkét helyszínen négyzetméterenkénti 420 ezer forint körül volt az átlagár. A lakások és üdülők négyzetméterenkénti ára továbbra is a Tisza-tónál a legalacsonyabb, még a kiugró drágulás ellenére is: 140 ezer forintos négyzetméterárak a jellemzőek.

A Tisza-tónál mért 140 ezer forintos négyzetméterár kifejezetten alacsonynak tűnhet, - egy 50 négyzetméteres nyaraló 7 millió forintba kerülne - vannak azonban olyan kisebb települések a tó körül, ahol jelenleg 150-200 ezer forintos négyzetméteráron kínálnak nem túl jó állapotú lakóingatlanokat. A vízparti, korszerű nyaralók viszont ennek az árnak a többszöröséért is elkelhetnek. A balatoni 2021-es 570 ezer forintos átlagos fajlagos árra ugyanez igaz, egy vízparti, vagy a Balatonhoz nagyon közeli nyaralónál már bőven 1 millió feletti négyzetméterárral érdemes számolni.

Kiugró drágulás a Tisza-tónál

A kiemelt üdülőövezetek közül több mint 30 százalék feletti mértékben emelkedtek a Tisza-tónál a négyzetméterárak 2021-ben, viszont itt kevesebb tranzakciót is bonyolítottak le, vagyis az összetételhatás erősen befolyásolhatta a fajlagos árakban bekövetkező növekedést. A Balatonnál is hasonlóan erős növekedés ment végbe, illetve számottevő volt az áremelkedés - 20 százalék körüli - a Mátra-Bükk üdülőövezetben is. A legkevésbé Sopron-Kőszeghegyalján és Budapest körzetben nőtt a négyzetméterenkénti ár: 7, illetve 8,6 százalékkal. A többi helyszínen, így a Velencei-tónál, a Dunakanyarnál, illetve Mecsek és Villány környékén átlagosan 11,7-16,3 százalékos növekedést mértek.

Az átlagos fajlagos lakóingatlan- és üdülőárak alakulása együtt Magyarország kiemelt üdülőövezeteiben (KÜ) – mozgóátlaggal számolva, 2008=100 (Forrás: Takarék Index)

A Budapesten kívüli települések közül Zamárdi volt a legdrágább

A különböző üdülőkörzetekbe tartozó települések közül továbbra is a Balaton mellettieken a legmagasabbak a négyzetméterárak. 2021-ben Zamárdi volt a legdrágább, csaknem egymillió forintos átlagos négyzetméterárral, de a kevés tranzakció miatt az összetételhatás erősen befolyásolhatta az árak alakulását. (Vélhetően jó minőségű, újszerű, illetve parthoz közeli ingatlanok cserélhettek nagyobb arányban gazdát.) A második legdrágább településnek négyzetméterenkénti 850 ezer forinttal Balatonlelle bizonyult, amelyet Balatonföldvár, Siófok, Fonyód és Balatonfüred követett 802 ezer, 752 ezer, 741 ezer, illetve 675 ezer forintos négyzetméterárral; de Keszthelyt például – amely a maga 389 ezer forintos átlagos négyzetméterárával tavaly a legolcsóbb volt a Balaton melletti települések közül – már megelőzte a Velencei-tó partján fekvő Gárdony. Utóbbi településen 480 ezer forint volt az átlagos négyzetméterár. Nagy tavaink közül továbbra is a Tisza-tónál volt legalacsonyabb az átlagos négyzetméterár, Tiszafüreden 200 ezer forint volt az átlag.

Múlt héten az OTP Ingatlanpont adataira támaszkodva beszámoltunk a balatoni átlagárakról azokon a településeken, ahol a legtöbb tranzakció ment végbe. Ezek alapján Siófok, Balatonfüred, Balatonboglár, Balatonalmádi és Keszthely voltak azok a települések, ahol mindkét elemzés hasonló átlagos fajlagos árakról számolt be.



Az ország talán legnépszerűbb üdülőkörzetét, a Balatont külön vizsgálva az látszik, hogy Fonyód és Siófok térségének part menti részei, illetve Balatonfüred környékének part menti része a legdrágábbak. A nem part menti területeket nézve Keszthely térségében voltak a legmagasabbak a négyzetméterárak, többek között Hévíz húzta felfelé az átlagot.

A 2021-ben gazdát cserélt lakó- és üdülőingatlanok fajlagos medián ára a Balatonnál az egyes járások part menti és parttól távolabbi részei esetében (A Balatonfüredi járás parttól távolabbi része esetében a 2020-2021-es átlagos fajlagos árat tüntették fel a kevés tranzakció miatt. Forrás: Takarék Index)

Az új lakások árában háromszoros különbség is lehet a Balaton és a Tisza-tó között

Az elmúlt években sok új lakás építése kezdődött meg a kiemelt üdülőkörzetekben, például a Balatonnál, ahol az árak sok esetben vetekszenek - vagy már meg is haladják - a fővárosi, azon belül is a budai kerületekben tapasztalható árakkal. A Balatonnál 2022. első negyedévében Balatonakarattyán lehetett a legdrágábban új ingatlant vásárolni a Takarék Index adatai alapján, itt a kétmillió forintot is átlépték a négyzetméterenként fizetendő összegek, de Balatonakaliban, Alsóörsön és Balatonfenyvesen is meghaladták a másfél millió forintot. Hasonló összeget kértek az ugyan nem Balaton-parti, de elhelyezkedése miatt különleges Zalacsányban is. A Velencei-tónál Gárdonyban 922 ezer, Velencén 806 ezer forint volt az új lakások fajlagos négyzetméterára, de itt alapvetően nem a parton helyezkednek el az ingatlanok. A Tisza-tó mellett a használt lakásokhoz hasonlóan új lakást is olcsóbban lehet venni, de itt is meghaladja a 700 ezer forintot az aktuálisan kínált otthonok fajlagos ára.

Tízéves időtávon a budapesti körzet drágult a leginkább az üdülőövezetek közül

Az éves árváltozások mellett az elemzés tízéves időtávon is vizsgálta az üdülőkért és lakóingatlanokért átlagosan fizetendő árak alakulását a kiemelt üdülőkörzetekben. E szerint a legnagyobb, 176 százalékos drágulás a budapesti övezetet jellemezte, majd 156 százalékos emelkedéssel Sopron-Kőszeghegyalja, utána pedig a Velencei-tó és a Vértes alkotta övezet következett a sorban 149 százalékkal. A Balatonnál 134 százalékos árnövekedést mértek 2011 és 2021 között az üdülők és a lakóingatlanok fajlagos árában. A legkisebb, 65 százalékos emelkedés a Tisza-tónál volt tapasztalható. Érdekesség, hogy az egyre nagyobb agglomerációs szerepének köszönhetően a Velencei-tó-Vértes kiemelt üdülőkörzet még a Balatonhoz képest is relatíve felértékelődött az elmúlt tíz évben.

Az elmúlt tíz évet települési bontásban vizsgálva az látszik, hogy a Balatonnál emelkedtek a legnagyobb mértékben a négyzetméterárak: Fonyódon, Balatonbogláron, Zamárdiban, Balatonföldváron és Balatonfüreden három és fél-négy és félszeresére nőttek az átlagos négyzetméterárak. A Velencei-tó partján is jelentős volt az üdülők és lakóingatlanok négyzetméterének drágulása: Gárdonyban és Velencén is több mint háromszorosukra emelkedtek. A Tisza-tónál, Tiszafüreden szerényebb mértékű volt a drágulás, de így is duplázódtak az árak tíz év alatt.

Címlapkép: Getty Images