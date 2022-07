Nyugaton már fordul az ingatlanpiac - Van, ahol már csökkennek a lakásárak

Szinte teljesen felborultak a korábbi kereslet-kínálati viszonyok Németország 14 nagyvárosának ingatlanpiacán, aminek következtében több városban is megállt a lakásárak növekedése, van ahol egyenesen csökkenésnek is indult - írja a g7 a német ingatlanportál, Immowelt elemzése nyomán. Fontos hozzátenni ugyanakkor, hogy a német viszonyok meglehetősen eltérőek a magyartól.

2022 második negyedévében Németország 14, 500 000 főnél nagyobb lakosságú nagyvárosából 7-ben is megállt a lakásárak emelkedése, ezen belül három városban egyenesen csökkenésnek is indultak az árak. A jelenség mögötti indokok hasonlóak, mint bárhol máshol jelenleg a fejlett világban: a magas infláció és az egyre magasabb kamatkörnyezet egyre több vásárlót szorít ki a piacról, a kínálat pedig sokkal gyorsabban emelkedik.

Az Immowelt számai szerint a második negyedévben 17%-kal esett vissza a kereslet a tavalyi év azonos időszakához képest, a kínálat eközben 29%-kal emelkedett egy év alatt a nagyvárosokban

- a kettő annyiban összefügg, hogy az alacsonyabb kereslet miatt lassul a forgási idő így tovább tart egy ingatlan értékesítése.

A nagyobb piacokat vizsgálva az látszik, hogy Münchenben például 2021-hez képest most 27 százalékkal több ingatlant kínálnak eladásra, de 18 százalékkal kevesebb az érdeklődő vevő, Kölnben pedig egy év alatt 54 százalékkal nőtt az eladó lakások és házak száma, a potenciális vevők azonban 20 százalékkal kevesebben lettek. Berlinben és Hamburgban a kereslet továbbra is alacsony, azonban itt a kínálat is meglehetősen szűkös.

Az árak az alapvetően a legdrágább városokban fordulnak: a három város, ahol csökkenésnek indultak az árak, alapvetően az öt legdrágább térség közé tartozik (München, Frankfurt és Köln). Az árak emelkedése még kitart Nürnbergben, Brémában, Drezdában és Dortmundban, míg Hamburgban és Stuttgartban csak 1%-os az emelkedés.

Fontos mindehez hozzátenni, hogy a német folyamatok nem feltétlenül jelentenek előrejelzést a magyar ingatlanpiacra nézve, hiszen alapvetően eltér a piac szerkezete. A kamatemelés például Magyarországon csak részben mutatkozik meg a jelzáloghitelekben, köszönhetően a kormányzati kamattámogatott hiteleknek (CSOK), valamint a kereslet-kínálati viszonyok is eltérőek lehetnek, hiszen például teljesen más a tulajdoni struktúra (sokkal többen élnek itthon saját tulajdonú lakásban).

