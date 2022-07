Otthonok 1 millió dollárért - Hol és mennyi van belőlük Magyarországon?

Bűvös szám az Egyesült Államokban az egy millió dollár - sok meggazdagodni vágyó az első millióját üldözi, az ingatlanoknál pedig korábban ez számított az igazi luxus mérőszámának. Utóbbi ma már nem egészen állja meg a helyét, hiszen a folyamatos pénzromlás mellett már nem csak a legfelsőbb kategóriákba lehet belépni ennyi pénzzel. A CNBC most összeszedte, hogy az Egyesült Államokban mely nagyvárosi térségekben van a legtöbb 1 millió dolláros (vagy drágább) lakás, lakóház, ennek nyomán pedig utánanéztünk, hogy hogy állunk ezen a téren Magyarországon.

Hogy állunk a tengeren túlon?

Míg ugyan most sincsen túl sok belőlük, mégis egyre gyakrabban lehet találkozni az Egyesült Államokban a korábbi luxus mérőfokával, az 1 millió dolláros otthonokkal. Egy új kutatás most össze is szedte azokat a nagyvárosi térségeket, ahol a legnagyobb az ilyen otthonok aránya.

A LendingTree szerint az 50 legnagyobb nagyvárosi térségben átlagosan 4,71% volt a tulajdonos által lakott 1 millió dolláros otthonok aránya. Hatalmasak ugyanakkor a kilengések, hiszen a kaliforniai San Joséban 52,89%, San Francisco-ban pedig 40,37% volt az arány. A legtöbb 1 millió dolláros ingatlannal rendelkező térség között szerepel természetesen még Los Angeles, San Diego, New York, Seattle, Boston, Washington, Miami és Denver is.

A top 5-ös listában San Josét és San Francisco-t Los Angeles (18,55%), San Diego (13,52%) és New York (10,53%) követi, a legalacsonyabb arányokkal pedig Buffalóban (0,56%), Clevelandben (0,59%), Pittsburgh-ben (0,67%), az Ohio-i Columbusban (0,73%) és Cincinnatben (0.78%) találkozhatunk.

Az Egyesült Államokban egyébiránt - ahogy azt már többször is megírtuk - az elmúlt években brutálisan elszálltak a lakásárak. A legfrissebb, júniusi adat szerint már 450 000 dollár a medián lakásár, ami 17%-os emelkedést jelent egy év alatt.

Millió dolláros otthonok Magyarországon

Nemrégiben írtunk már egy cikket Magyarország legdrágább lakóingatlanjairól, melyek között balatoni majorság és kastély is volt. Most fényűző vonalon maradva azt gyűjtöttük össze, hogy vajon mekkora arányt képviselnek az 1 millió dolláros (vagy 405 millió forintos) ingatlanok Budapesten.

Budapesten az ingatlan.com-on összesen körülbelül 22 300 lakásra vagy házra feladott hirdetés található (bár az ismétlődések kikapcsolása után is rengeteg lakás többször is szerepel), ezek közül 473 olyan van, amelyek ára meghaladja az 1 millió dollárt, vagy a 405 millió forintot (405 forintos árfolyamon számolva - ez persze sokat ingadozik). Ezt a kínálatot még kiegészíthetjük a Budapesti Lakáspiaci riport adatbázisával, ugyanis a legdrágább lakások általában olyan projektekben vannak, amelyek nem szerepelnek az ingatlan.com oldalán (két kivételtől eltekintve) – így összesen további 38 lakást adhatunk hozzá a kínálathoz.

Összesen tehát körülbelül 511 olyan lakás vagy lakóház van ma Budapesten, melyek ára eléri vagy meghaladja a 405 millió forintot.

Ez a honlapon eladásra kínált lakások és házak összesen körülbelül 2,29%-át teszi ki.

Itt fontos azért megemlíteni, hogy több száz vagy ezer hirdetés esetén igen nehéz lenne kiszűrni a többször szereplő ingatlanokat, így az arány nem egzakt, de megközelítő értéknek mindenképp megfelel.

Ennek fényében a amennyiben a fenti az arányt irányadónak tartjuk és azt rávetítjük a teljes budapesti lakásállományra (937 543 darab a KSH szerint 2022 január 1-i állapot szerint), akkor azt kapjuk, hogy a fővárosban összesen 21 470 lakás és lakóház van, ami legalább 405 millió forintba kerül.

Ha csak a lakásokat vizsgáljuk tovább, akkor kiderül, hogy ingatlan.com keresője szerint a fővároson kívül mindössze 16 eladásra kínálat lakás haladja meg a fent említett áron, vagy a felett. Ezekből 13 a Balaton környékén található, 2 Pest megyében (Gödöllőn és Budaörsön), egy Pécsett egy pedig Zala megyei Kehidakustányban.

A lakóházakat illetően a fővároson kívül további több száz hirdetés közül választhatnánk, melyek nagy része Pest megyében és a Balatonnál található. A megyeszékhelyeken viszont meglehetősen kevés luxus ingatlan található. Debrecenben 9 ilyen ház van, Kecskeméten és Székesfehérváron 3, Győrben és Szegeden 2, Pécsett, Egeren, Szolnokon, Tatabányán és Békéscsabán további 1-1 ilyen ház található.

Címlapkép: Getty Images