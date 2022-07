Bemondta a miniszteri biztos: ennyi idő alatt térülhet meg a Városliget felújítása

A közhiedelmekkel ellentétben a megújuló Városliget közel sem lesz annyira leterhelt a látogatók által, mint egyes nyugati történelmi park-társai, azonban így is jelentős növekedésre számíthatunk a látogatók számában - derült ki többek közt Baán László, a Liget Budapest Projekt miniszteri biztosa a hvg.hu -nak adott interjújában. A biztos beszélt még a beruházás megtérüléséről és lehetséges további költségekről, valamint a szokásos politikai vitákról (zöldfelület mérete, kellenek-e épületek a közparkba).

A szokásos politikai viták is újra felelevenedtek Baán László legfrissebb interjújában, melyben egyebek mellett kifejtette, hogy a kezdeti félelmekkel ellentétben egyáltalán nem csökkent a park zöldfelületének mérete, lényegében nem változik a beépítettsége, valójában még azoknak is tetszenek a megvalósult fejlesztések, akik eredetileg ellenezték azt, illetve hogy a választáson a választók többek közt a beruházás folytatását is legitimálták.

A riporter felidézte, a projekt kezdetén még összesen 150 milliárd forintos költséget ítéletek oda a park fejlesztésére, mára azonban már 250 milliárdnál járnak a költségek, pedig több épületet még el sem kezdtek építeni. A költségnövekedés kapcsán Baán László elmondta, az építőipari infláció csak az utóbbi 4 évben összességében bőven meghaladta az 50 százalékot, így az eredetileg tervezetthez képest természetesen drágább lett minden beruházás, így a Liget-projekt is.

Az új Nemzeti Galéria pontos költségeit még nem lehet pontosan megbecsülni, arra még ki kell írni a feltételes közbeszerzést és akkor a piac majd beárazza a feladatokat.

A pénz kapcsán a miniszteri biztos még kifejtette, hogy szerinte a beruházás hosszú távon puszta gazdasági alapon is meg fog térülni. "A KPMG vonatkozó tanulmánya szerint

a létrejövő új kulturális negyed átlag napi közel ezer plusz külföldi látogatót tud majd Budapestre vonzani, s ezzel a Liget-projekt a ráfordított összegeket 15–20 év alatt vissza fogja hozni nemzetgazdasági szinten

- húzta alá. A látogatószámot azonban nem csak a külföldi turisták fogják növelni, hanem számításaik szerint a helyiek is. "A Városligetbe eddig 4-5 millióan látogattak ki évente. A megújítás után ez várhatóan mintegy 20 százalékkal, egymillió emberrel nőhet meg, s ez még mindig messze-messze el fog maradni a hasonló nyugat-európai parkhasználati intenzitástól" - fejtette ki. Példaként említette a londoni St. James parkot, mely területarányosan tízszer annyi látogatót fogad évente mint a Városliget.

A további beruházások kapcsán elmondta, amit egyszer már a Portfolio kérdésére is megválaszolt, miszerint szerinte a kormánynak ezeket a beruházásokat (Nemzeti Galéria, Magyar Innováció Háza) feltétlen folytatni kell, szerinte fel sem merült ezek leállítása még annak fényében sem, hogy tudvalevő, a kormány beruházások eltolásával igyekszik spórolni a költségein. A miniszteri biztos kijelentése annak fényében különösen érdekes, hogy

a kormány a ma megjelent közlöny szerint 14,2 milliárd forintot von el a liget projekttől már ebben az évben.

Baán László korábban lapunknak elmondta, reményei szerint a Nemzeti Galéria építése már jövő tavasszal elindulhatna, nagy kérdés azonban, hogy mi lesz végül a valódi ütemterv.

Címlapkép forrása: Liget Budapest Facebook oldala